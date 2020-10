Scandal la meciul lui CSA Steaua din Liga 3! Daniel Oprița a sărit la un adversar. Video

Meciul lui CSA Steaua din Liga a III-a împotriva celor de la FC Voluntari 2 a creat un conflict care putea să degenereze cu ușurință. Daniel Oprița, antrenorul Stelei, a sărit la un adversar după ce acesta l-a înjurat, izbucnind un scandal la care au participat majoritatea jucătorilor.

„Roș-albaștrii” au disputat restanța contra echipei secunde a FC Voluntari, meci nedisputat inițial datorită numărului crescut de jucători și membri ai staff-ului tehnic confirmați cu noul virus SARS-CoV-2.

Steaua s-a impus cu 1-0, dar finalul partidei a fost unul extrem de încins, Daniel Oprița pierzându-și cumpătul și pornind un conflict cu unul dintre jucătorii adverși.

Antrenorul Stelei susține că a fost înjurat de un tânăr jucător de la echipa adversă, apoi a intrat pe teren și spiritele s-au încins puternic.

Jucătorii ambelor formații, dar și membri ai staff-urilor tehnice s-au contrat, dar situația a fost ținută sub control, fără să apără agresiuni fizice.

„Îmi cer scuze. Am avut și o ieșire la final. Un copil de la Voluntari ne-a injurat, îmi cer scuze că am avut ieșirea asta. La cum am trăit meciul, mi-am pierdut puțin cumpătul. Se întâmplă la fotbal”, a declarat Daniel Oprița pentru Steaua TV, la finalul partidei.

CSA Steaua s-a impus în cele din urmă, chiar dacă a jucat în inferioritate în partea a doua a partidei. Singurul gol al partidei a fost înscris de Morariu în minutul 63, când steliștii erau deja în nouă jucători de câmp.

Steaua, lider autoritar în Liga a III-a

Echipa se află pe primul loc al seriei a IV-a din Liga a III-a, având maximum de puncte după șapte etape. Pe locul al doilea este echipa secundă a FCSB-ului, cu 15 puncte.

„Militarii” au învins echipa secundă a FCSB-ului în a doua etapă, 2-1 în deplasare, după un meci destul de strâns. Analizând parcursul fotbalistic, se pare că steliștii vor fi greu de oprit din drumul lor spre promovarea în eșalonul secund, obiectiv asumat oficial de către club.

CSA Steaua a promovat anul acesta, după ce a ratat promovarea de două ori. Deși steliștii au fost alocați într-o serie dificilă cu Dinamo 2, Rapid 2 și FCSB 2, până acum au reușit să învingă toate rivalele.