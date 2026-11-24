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Marți seară, în cadrul etapei cu numărul 5 din faza principală a Ligii Campionilor Asiei, seria de Vest, Al-Nassr din Arabia Saudită, echipa lui (41 de ani), a primit la Riyadh vizita celor de la Al-Sadd din Qatar, formația antrenată de (57 de ani). Bineînțeles, CR7 a fost titular în această partidă.

Jucătorul lui Răzvan Lucescu l-a ironizat pe Cristiano Ronaldo după ce a marcat în meciul direct

Și chiar a reușit să și deschidă scorul încă din minutul 13, din penalty. La scurt timp însă, mai exact în minutul 22, qatarezii au egalat, grație golului marcat de Waad. După ce a înscris, fotbalistul lui Răzvan Lucescu a mers în fața băncii echipei sale și a celebrat reușita chiar în stilul făcut celebru de Cristiano Ronaldo.

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Același Waad și-a scuipat un adversar și a fost eliminat

La pauză s-a intrat cu acest scor, 1-1. În prelungirile primei reprize însă, s-a produs cel mai tensionat moment al acestui meci. Același Waad și-a scuipat un adversar în timp ce jocul era în plină desfășurare. Inițial, arbitrul nu a sesizat acest incident și astfel nu a luat nicio decizie. Ulterior însă, s-a intervenit din camera VAR. Așadar, jucătorul lui Al-Sadd a fost în cele din urmă eliminat.

În repriza a doua, Joao Felix a marcat în minutul 52 pentru Al-Nassr, făcând astfel 2-1 pentru saudiți. Nu s-a mai înscris până la finalul partidei, astfel că echipa antrenată de Răzvan Lucescu a pierdut în cele din urmă acest meci. Ca urmare a acestui rezultat, Al-Nassr a ajuns pe locul 5 în clasamentul acestei grupe unice din seria de Vest a Ligii Campionilor Asiei, cu 9 puncte acumulate după 4 meciuri disputate.

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De partea cealaltă, Al-Sadd se află în prezent pe poziția a 14-a, din 16 echipe, cu doar două puncte obținute după cinci partida. Pe ultimul loc în acest moment se află o altă echipă din Qatar, Al-Gharafa, formația lui Florinel Coman, fără punct.

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Mohamed Waad égalise face à Al Nassr… et célèbre à la Cristiano Ronaldo, DEVANT CR7. 👀 🎥 @Nfcdiario https://t.co/jsXIebW9ES — ActuCR7 (@ActuCR7_)