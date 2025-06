Scandal la Mondialul Cluburilor! Un fotbalist de națională „a luat foc” la înlocuire. Antrenorul i-a răspuns cu aceeași monedă

Meciul a fost marcat însă de o ceartă între fotbalistul turc Orkun Kökçü și antrenorul său Bruno Lage.

S-a supărat că a fost înlocuit

Orkun, care a început meciul ca titular la Benfica și a dat și o pasă de gol, a fost înlocuit de Renato Sanches, în minutul 61. Echipa lui conducea atunci cu 2-0. Când fotbalistul turc a venit spre margine, el a vociferat aprig la adresa antrenorului său.

Tensiunea dintre cei doi a continuat. Lage și-a pus mâna la gură și i-a răspund lui Orkun, care s-a dus supărat între colegii săi, de pe banca de rezerve. Unde a continuat să injure, probabil în limba lui.

Două minute mai târziu, Renato Sanches, care intrase în locul lui, a marcat al treilea gol al meciului. În acel moment, Bruno Lage s-a uitat la elevul său și i-a dedicat câteva cuvinte, care nu au părut nici ele foarte elevate.

Meciul a fost suspendat două ore din cauza ploii

După meci, tehnicianul Benficăi a fost întrebat despre controversa pe care a avut-o cu Orkun Kökçü. Acesta și-a început pledoaria, referindu-se la faptul că meciul a fost suspendat timp de două ore, din cauza ploii abundente, după finalul primei reprize.

“A fost cel mai lung meci din cariera mea. Am făcut tot posibilul în condiții meteorologice dificile. Ne-am creat câteva ocazii în prima repriză și am fi putut marca mult mai multe goluri. Toți care au intrat în joc au ajutat foarte mult echipa. Și Samuel Dahl și Renato Sanches. Orkun Kökçü a vrut să câștige și să marcheze mai multe goluri, dar am decis că Renato trebuie să intre în joc. Indiferent de forma jucătorilor, decid eu. În meciul precedent, am început cu Renato și Kökçü a intrat ca rezervă și ne-a ajutat. Toată lumea a vrut să marcheze mai multe goluri”, a spus el.

Orkun Kökçü este la prima abatere

Întrebat dacă acest gest al lui Orkun Kökçü este un caz de indisciplină, tehnicianul portughezilor a parat elegant. “E un sportiv care a fost întotdeauna un profesionist. Acesta este un eveniment unic. S-a comportat întotdeauna foarte bine, atât pe teren, cât și în afara terenului. Are dorința de a ajuta echipa. Eu iau deciziile pe care trebuie să le iau, indiferent cine sunt. Am dovedit asta de mai multe ori. Mă uit la situația actuală a jucătorului și iau deciziile cu calm”, a spus Bruno Lage.

Orkun Kökçü (24 ani), fotbalist cu 41 de selecții la națională, este la Benfica din 2023. Lusitanii l-au aduas de la Feyenoord pentru 25 de milioane de euro. El este născut în Olanda din părinți turci. Fratele său, Ozan Kökçü, mai mare cu doi ani, joacă la naționala Azerbaidjanului.

Bavarezii au șase puncte, iar Benfica patru. Boca Juniors a rămas cu un punct, în vreme ce Auckland City nu are niciun punct. Golaverajul neo-zeelandezilor arată diferența uriașă de nivel față de restul competitoarelor: 0-16.