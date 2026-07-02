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Scandal la naționala eliminată dramatic! Una dintre vedete nu mai vine lot până nu se schimbă selecționerul

Naționala Senegalui a fost eliminată dramatic de la Campionatul Mondial de Fotbal, deși în minutul 85 al partidei jucate împotriva Belgiei conducea cu scorul de 2-0
Catalin Oprea
02.07.2026 | 08:00
Scandal la nationala eliminata dramatic Una dintre vedete nu mai vine lot pana nu se schimba selectionerul
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Pape Gueye nu mai vine la naționala Senegalului până nu se schimbă selecționerul FOTO X
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Senegal a fost eliminată dramatic de la Cupa Mondială, după un final de infarct cu Belgia. Africanii au condus cu 2-0, dar au pierdut cu 2-3, după ce Youri Tielemans a marcat cel mai târziu gol din istoria turneelor finale, punctând în prelungirile prelungirilor.

Pape Gueye nu mai vine la naționala Senegalului

La puțin timp după eșec, scandalul a izbucnit la naționala africană. Pape Gueye, fotbalist la Villarreal, a anunțat prin rețelele sale sociale că nu mai vine la echipa națională până când nu se va petrece o schimbare în staff-ul tehnic.

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 „Mă voi întoarce să spun câteva cuvinte despre alegere. Dar astăzi anunț că, dacă acest staff tehnic rămâne, voi lua o pauză de la echipa națională”, a precizat fotbalistul de 27 de ani, care a jucat de 44 de ori pentru Senegal.

Pape Thiaw, actualul antrenor al naționalei sale, a decis să-l înlocuiască pe Gueye în înfrângerea împotriva Belgiei. Schimbarea a venit în minutul 66, iar jucătorul nu a reacționat pozitiv. După ce meciul s-a încheiat, când a fost întrebat despre această problemă, Thiaw a asigurat că a făcut schimbarea deoarece jucătorul era obosit și avea probleme fizice.

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Fotbalistul și-a contrazis antrenorul

Totuși, Pape Gueye și-a contrazis antrenorul la interviurile din zona mixtă. „Am fost bine fizic, atunci antrenorul face alegerile, îl respectăm”, a spus mijlocașul lui Villareal, care până la bivelul Under 19 a jucat pentru naționalele Franței.

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Pape Thiaw, cel care conduce Senegalul din 2024, nu și-a ascuns dezamăgirea după eliminarea echipei sale. Mai ales că ea a venit după un penalty acordat de arbitru în minutul 120 +5.

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Selecționerul acuză problemele fizice ale jucătorilor

„Nu vreau să comentez decizia arbitrului. Suntem eliminați și asta doare, cu siguranță. Pe de altă parte, trebuie să felicit echipa care a dat totul pe teren, dar din păcate nu am știut să gestionăm avantajul când conduceam cu 2-0. Odată ce ei au revenit în joc, n-a mai fost ușor.

Cât despre penalty… ei bine, nu o să-l comentez, fiecare are propria interpretare și nu vreau să intru în detalii. Trebuie să felicităm echipa Belgiei care merge mai departe, în timp ce pentru noi drumul se oprește aici.

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La un moment dat am întâmpinat probleme fizice, aveam jucători obosiți care nu mai puteau continua, așa că am fost obligați să facem acele schimbări. Desigur, odată ce pierzi, nu se mai poate spune că mutările au fost profitabile, din moment ce aveam avantajul de partea noastră. Acum trebuie doar să acceptăm realitatea, așa este în fotbal”, a declarat Pape Thiaw.

În acest moment se cunosc cinci optimi de finală:  Paraguay – Franţa (Philadelphia, 4 iulie), Canada – Maroc (Houston, 4 iulie), Brazilia – Norvegia (East Rutherford, 5 iulie) şi Mexic – Anglia (5 iulie, Ciudad de Mexico) și SUA – Belgia (Seattle, 7 iulie).

 

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