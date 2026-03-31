Scandal la nicio săptămână de la moartea Noeliei. Acuzații privind prelevarea organelor tinerei eutanasiate

Scandal uriaș izbucnit la nicio săptămână de la moartea Noeliei Castillo, tânăra care la doar 25 de ani a fost eutanasiată, la cererea ei. În centrul noii controverse se află acuzații grave privind modul în care a fost gestionat procesul medical, dar mai ales suspiciuni legate de o posibilă legătură între procedura de eutanasie și donarea de organe, un subiect care reaprinde dezbaterea asupra limitelor etice și legale ale acestui tip de intervenție.

Scandal la nicio săptămână de la moartea Noeliei. O asociație de avocați face acuzații uluitoare

Fundația Spaniolă a Avocaților Creștini a depus o plângere oficială împotriva medicului care s-a ocupat de procedura de eutanasie a Noeliei, indicând un posibil delict de prevaricație (n. red.: abatere de la datorie/ adevăr) și existența unui conflict de interese. Potrivit organizației, medicul ar fi încălcat legea intervenind într-un mod incompatibil în procesul care a dus la moartea fetei.

Plângerea vine după luni întregi de dispute juridice și controverse publice, în care tatăl Noeliei s-a opus în mod constant deciziei fiicei sale de a recurge la eutanasie. Fundația, care l-a reprezentat pe parcursul întregului litigiu, susține acum că există indicii clare privind nereguli încă de la începutul procedurii. În comunicatul transmis, reprezentanții organizației subliniază că medicul ar fi redactat de mână cererea de eutanasie a pacientei, incluzând chiar din primul punct dorința acesteia de a deveni donator de organe și țesuturi.

Medicul care a semnat eutanasia Noeliei, acuzat de conflicte de interese: ar fi fost, simultan, coordonator de transplanturi

Acest detaliu este considerat extrem de grav de către Avocații Creștini, care insistă că nu pacienta ar fi consemnat această dorință, ci medicul însuși, care ocupa simultan și funcția de coordonator de transplanturi la un spital din Barcelona. Din această perspectivă, situația ridică semne de întrebare majore, deoarece aceeași persoană care evalua oportunitatea eutanasiei ar fi avut și un interes instituțional direct în obținerea organelor.

Organizația vorbește despre un conflict de interese „structural și imposibil de evitat”, argumentând că dubla calitate a medicului compromite integritatea întregului proces. În viziunea avocaților, nu poate exista obiectivitate atunci când decizia privind viața sau moartea unui pacient este luată de cineva care, în același timp, este implicat în sistemul de transplanturi.

Mai mult, fundația atrage atenția asupra faptului că medicul în cauză este specialist în medicină intensivă și nu avea o relație clinică anterioară cu Noelia, notează . Acest aspect ridică noi suspiciuni, deoarece, potrivit organizației, nu este clar de ce a preluat un caz atât de delicat în lipsa unei legături medicale directe cu pacienta. În mod normal, spun aceștia, astfel de decizii ar trebui gestionate de medicii curanți, familiarizați cu istoricul complet al pacientului.

A fost compromisă întreaga operațiune?

Un alt punct sensibil invocat în plângere este acela că legislația impune o separare strictă între procesul de eutanasie și cel de donare de organe. Această regulă există tocmai pentru a evita orice influență sau presiune asupra deciziei pacientului. Cu toate acestea, Avocații Creștini susțin că, în cazul Noeliei, cele două proceduri ar fi fost amestecate încă de la început, compromițând garanțiile legale ale întregului demers.

În centrul acuzațiilor se află și raportul întocmit de medicul reclamat, considerat de organizație drept piesa cheie a întregii proceduri. Potrivit acestora, atât echipa medicală responsabilă de validarea deciziei, cât și Comisia de Garantare și Evaluare nu ar fi evaluat-o direct pe Noelia, bazându-se exclusiv pe conținutul acestui document. Astfel, medicul ar fi devenit figura centrală a procesului, influențând decisiv rezultatul final.

Avocații Creștini merg și mai departe, susținând că această situație ar putea duce la anularea întregii proceduri, dacă se dovedește că decizia a fost luată într-un context de incompatibilitate. În plus, aceștia subliniază că Noelia ar fi revocat în ultimul moment acordul privind donarea de organe, fapt care, în opinia lor, indică existența unor probleme încă din faza inițială a gestionării cazului. Cu toate acestea, chiar dacă vreo instanță le va da dreptate avocaților, fapta este deja consumată, căci Noelia a murit așa cum își dorea, după cum se știe deja.

Noelia s-ar fi răzgândit chiar în ziua morții

Un alt element invocat este acela că tânăra ar fi cerut amânarea eutanasiei într-un moment în care se afla într-o stare de confuzie. Pentru organizație, acest detaliu ridică semne serioase de întrebare privind stabilitatea deciziei și corectitudinea evaluării medicale. În opinia lor, fluctuațiile în voința pacientei ar fi trebuit să ducă la o reevaluare mai atentă a situației.

Președinta Fundației, Polonia Castellanos, a declarat că este vorba despre un caz extrem de grav care pune sub semnul întrebării întregul sistem. Ea a subliniat că nu se poate decide asupra vieții unei persoane atunci când există un interes direct în obținerea organelor sale și a anunțat că organizația va continua acțiunile legale pentru a stabili eventualele responsabilități.

Cazul Noelia, între zvonuri și realitate

Acest nou scandal vine pe fondul unui caz deja complicat și intens mediatizat. Noelia Castillo, în vârstă de 25 de ani, suferea de paraplegie în urma unei tentative de suicid și obținuse aprobarea pentru eutanasie după ani de proceduri și evaluări medicale. Cu toate acestea, dorința ei a fost blocată în repetate rânduri de acțiunile în justiție inițiate de tatăl său, ceea ce a prelungit suferința tinerei cu aproximativ 600 de zile.

În tot acest timp, cazul Noeliei a devenit un simbol al dezbaterii privind eutanasia în Spania, dar și un teren fertil pentru răspândirea de zvonuri și informații false. În special în ultimele săptămâni, rețelele sociale au fost inundate de teorii și acuzații nefondate, de la presupuse agresiuni comise de migranți până la ideea că tânăra ar fi fost supusă eutanasiei pentru a i se preleva organele.

În realitate, multe dintre aceste informații au fost demontate. Noelia a vorbit despre agresiuni suferite în adolescență, însă nu a indicat niciodată identitatea agresorilor, iar teoriile care implicau migranții neînsoțiți s-au dovedit a fi simple manipulări. De asemenea, afirmațiile potrivit cărora medicii ar primi bani pentru donarea de organe au fost catalogate drept false.

Un alt zvon intens răspândit a fost acela că Noelia ar fi solicitat eutanasia din cauza depresiei. În fapt, documentele medicale arată faptul că și de o condiție ireversibilă, care îi afecta profund calitatea vieții. Deși prezenta simptome depresive, acestea nu i-au afectat capacitatea de a lua decizii, iar solicitarea ei a fost validată de mai multe instanțe medicale.

Noelia NU a fost eutanasiată din cauza depresiei, ci avea dureri fizice insuportabile

Comisia de Garantare și Evaluare din Catalonia a stabilit clar că Noelia se afla într-o situație clinică fără șanse de recuperare, caracterizată prin dependență severă, durere cronică și suferință imposibil de suportat. În acest context, cererea ei de a muri demn a fost considerată justificată și conformă cu legea.

Cu toate acestea, presiunea publică și intervențiile unor grupuri ultraconservatoare au transformat ultimele zile ale Noeliei într-un adevărat coșmar. Tânăra ar fi fost supusă unor încercări de persuasiune și chiar hărțuire, în încercarea de a o determina să renunțe la decizia sa. Ministrul Sănătății a condamnat public aceste acțiuni, subliniind că dreptul la eutanasie trebuie respectat fără presiuni externe.

În cele din urmă, pe 26 martie, la ora 18:00, Noelia Castillo a primit eutanasia, după ce o instanță a respins de a suspenda procedura. Tânăra a ales să fie singură în momentul final, după ce și-a luat rămas-bun de la familie și prieteni. Procedura a durat aproximativ 15 minute și a implicat administrarea unui protocol standard de medicamente.