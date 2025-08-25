News

Scandal la o „ciorbă de potroace”, în Prahova. Socrul mare, luat de poliție după ce și-a agresat soția. Invitații n-au reușit să-l oprească

Scandal la „ciorba de potroace” în Prahova. Socrul mare nu s-a putut controla și și-a agresat soția în fața invitaților. Oamenii nu au reușit să îl oprească pe bărbat.
Mădălina Cristea
25.08.2025 | 14:54
O nuntă din Prahova s-a terminat cu scandal, chiar la ciorba de potroace. Socrul mare și-a luat la palme soția. Care este motivul. Sursa foto: Colaj Fanatik

Polițiștii au fost chemați de urgență în Plopeni Sat, județul Prahova, după ce petrecerea de după nuntă s-a transformat într-un scandal major. Incidentul a avut loc pe 17 august, la „ciorba de potroace”, când tatăl mirelui, gelos, și-a luat la bătaie soția.

„Ciorbă de potroace” cu scandal în Prahova. Socrul mare și-a agresat soția sub ochii invitaților

Totul a pornit de la o discuție în contradictoriu, care a degenerat rapid. Martorii au încercat să-l oprească pe bărbat, dar, neputincioși, au sunat la 112. Un echipaj de poliție s-a deplasat imediat la fața locului pentru a calma situația și pentru a înțelege ce s-a întâmplat, de fapt.

Ajunși în comuna Dumbrăvești, sat Plopeni, polițiștii au găsit o femeie de 49 de ani și un bărbat de 54 de ani, soț și soție. Din primele verificări, oamenii legii au aflat că între cei doi parteneri a izbucnit un conflict din cauza geloziei și a consumului de alcool. Nu a durat mult până scandalul s-a transformat în agresiune fizică.

Victima nu a avut răni grave și a refuzat să fie transportată la spital. Polițiștii au completat formularul de evaluare a riscului, dar răspunsurile oferite nu au permis emiterea unui ordin de protecție provizoriu. Totuși, femeia a primit formularul pentru a putea cere un ordin de protecție în instanță. Oamenii legii au deschis un dosar penal pentru a stabili cu exactitate cum s-a produs conflictul și în ce condiții a avut loc scandalul, conform Observatorprahovean.ro.

Numărul femeilor agresate de parteneri, în continuă creștere

Din păcate, numărul femeilor agresate de soți în România a crescut îngrijorător de mult în ultima perioadă. Recent, o femeie din Craiova, profesoară, a fost înjunghiată mortal de soț chiar în fața fiicei lor de doar 11 ani. Ulterior, bărbatul s-a sinucis. De asemenea, o altă femeie din comuna Topraisar, județul Constanța, a fost și ea înjunghiată mortal de soț tot în fața copiilor lor, după izbucnirea unui conflict spontan.

În același timp, pe 22 august 2025, o femeie de 50 de ani, din Topa de Criș, a fost transportată în stare critică la Spitalul Județean din Oradea, după ce a fost bătută cu bestialitate de soțul cu care se afla în divorț și împotriva căreia chiar avea ordin de protecție.

Atacul a fost extrem de violent, bărbatul lovind-o cu pumnii, picioarele și cu un obiect contondent. Femeia, inconștientă, a fost preluată de echipajele medicale, fiind intubată la spital. Ulterior, autorul faptei a fost găsit spânzurat, pe un câmp la aproximativ 700 de metri de locul în care și-a agresat fosta parteneră. Polițiștii au încercat să îl resusciteze, manevrele fiind preluate de echipajele medicale, însă bărbatul nu a supraviețuit.

