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Un scandal de amploare a izbucnit la Ploiești între primarul Mihai Polițeanu și conducerea Petrolului. Claudiu Tudor a propus către autoritățile locale un proiect care vizează 41 de angajați ai clubului de fotbal. Aceștia au rămas fără salarii.

Conflict între edilul din Ploiești și conducerea Petrolului

Mihai Polițeanu (49 ani) ocupă funcția de din anul 2024. Primarul a fost activ în diverse proiecte civice înainte de a intra în politică. Candidatul independent care a fost surpriza alegerilor locale din urmă cu 2 ani are După ce a fost ales a promis că va recurge la schimbări.

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A prezentat numeroase proiecte esențiale pentru îmbunătățirea localității. Politicianul a discutat și despre sistemul corupt pe care vrea să-l combată. Pare că a luat deja atitudine în acest sens, după ce președintele clubului de fotbal Petrolul, Claudiu Tudor, a propus autorităților ca 41 de angajați să fie plătiți din fondurile CSM Ploiești, clubul primăriei.

De asemenea, a transmis că și-ar dori ca aceștia să continue să lucreze pentru formația din Superliga. Primarul a răbufnit când a aflat despre această ”afacere”. A fost doar un singur pas până la un adevărat conflict între cei doi. Mai mult, edilul a subliniat că Petrolul a forțat mâna autorităților locale pentru a obține finanțare pentru cei acei salariați.

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Mai mult, a scos la iveală ce sume a scos din club în urmă cu un an președintele Petrolului, Claudiu Tudor. Pe aceeași listă i-a adăugat și pe vicepreședintele clubului, Cristian Fogarassy, precum și pe cei doi investitori, Adrian Bădic și Răzvan Mihai Mateescu. Pe de altă parte, Claudiu Tudor a transmis că nu beneficiază de sprijin financiar din partea autorităților locale. Totodată, a subliniat că așteaptă să primească ceea ce i s-a promis. „Conducerea vremelnică a clubului Petrolul Ploiești ne propune o afacere 100% penală!”, și-a început primarul orașului Ploiești, Mihai Polițeanu, pledoaria de pe Facebook.

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Mihai Polițeanu, comparație între cererea Petrolului și Liviu Dragnea

„Nu aș fi scris public despre mizeria infracțională pe care dl. Claudiu Tudor, președintele ACS Petrolul 52, a propus-o autorității publice locale dacă reprezentanții conducerii clubului s-ar fi liniștit și ar fi înțeles că nu am de gând să încalc legea, indiferent de presiuni și de înțelegerile pe sub masă făcute cu diferiți politicieni locali. Pe scurt: dl. Claudiu Tudor a dorit să mute 41 de angajați ai asociației dumnealui în curtea Clubului Sportiv Municipal Ploiești (clubul primăriei) și să fie plătiți din bani publici, în timp ce lucrează pentru asociația dumnealui. Este cazul infracțional Liviu Dragnea înmulțit cu 20 în care diferite persoane sunt plătite din bani publici pentru servicii fictive.

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E caz de pușcărie 100%. Cei 41 de angajați sunt nu doar antrenori, ci și magazioneri, operatori video, maseuri etc. și ar fi avut salarii de până la 5.000 de lei net, plătite lunar din bani publici pentru munca depusă la o entitate privată. Șmecheria aceasta a fost propusă și clubului Alpha al Consiliului Județean, care, la fel ca în cazul primăriei, a refuzat să fie părtaș la o astfel de porcărie penală”, a completat edilul din Ploiești.

”Nu știu cum au scos acești bani”

„Ca lucrurile să fie clare. Nu am de ce să mă văd cu dl. Tudor pentru a negocia încălcarea legii. Așa cum nu există opțiunea de a fi puțin gravidă, așa nu există opțiunea de a fi puțin sau mai mult penal. Nu am ce discuta cu astfel de persoane nici acum, nici în viitor.

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Nu primarul semnează astfel de contracte, deci nu există, din punct de vedere legal, variantele vehiculate că: a) am vrut să semnez sau b) nu am vrut să semnez. Eu doar l-am informat pe directorul CSM că, dacă el sau altcineva semnează astfel de contracte, voi sesiza organele de cercetare penală.

Atât timp cât voi fi primar nu există opțiunea ca din banii publici ai ploieștenilor să fie acoperite jaful generalizat și/sau incompetența de la nivelul administrativ al ACS Petrolul 52. În 2025, ACS Petrolul 52 avea datorii de circa 46,5 milioane de lei, dintre care aproximativ jumătate la bugetul de stat.

În decembrie 2025, personajele care au dus financiar clubul de râpă au înființat ACS Lupii Tineri Ploiești, care a preluat lichiditățile din drepturile TV, în valoare de circa 6 milioane de lei. Cu alte cuvinte, au fost făcuți primii pași pentru a eluda legea și, eventual, pentru a lăsa pasivul pe ACS Petrolul 52, lăsându-i pe viitor pe creditori cu ochii în soare, inclusiv bugetul de stat și bugetul local (datorii de circa 500.000 de euro)”, a mai scris primarul.

Suma scoasă din asociație de președintele Petrolului

„Ploieștiul a mai trăit povestea aceasta și, chiar și acum, Curtea de Conturi întreabă de milioanele de euro lipsă din vremurile de demult. În timp ce încearcă să forțeze autoritatea locală să le dea ilegal bani publici pe mână, deci să comită infracțiuni, doar în 2025 domnii care nu mai pot de grija brandului Petrolul au scos din asociație, fiecare pentru sine, următoarele sume:

Claudiu Tudor – puțin sub 750.000 de lei; Cristian Fogarassy – aproape 600.000 de lei;

Adrian Bădic – 1.375.000 de lei; Răzvan Mihai Mateescu – 1.069.000 de lei. Nu știu cum au scos acești bani, pentru că dintr-o asociație nu poți scoate bani decât pentru salarii sau eventuale returnări de împrumuturi.

Prin definiție, o asociație este o organizație non-profit. Poate că niște instituții ar trebui să verifice. Ce voi face eu, în ciuda acestor persoane: Voi propune, așa cum am spus deja, să bugetăm în 2027 refacerea integrală a gazonului, a sistemelor de irigație și de drenaj (practic, refacerea completă a suprafeței de joc).

„Nu voi forța recuperarea datoriilor”

Nu voi forța recuperarea datoriilor pe care clubul le are față de primărie și CSM, dacă legea ne va permite eșalonarea acestora. Vom continua să plătim din bani de la bugetul local, lumina, mentenanța stadionului și a gazonului, curățenia, încălzirea și multe altele. Facem asta chiar dacă Petrolul nu a mai plătit niciun leu din 2023.

Evident, asta cu condiția ca ACS Petrolul să ajungă să-și plătească aceste datorii, chiar dacă eșalonat, într-un termen rezonabil. În momentul în care își va fi plătit datoriile către bugetul de stat și bugetul local, voi invita clubul să intre în programele competitive și legale de finanțare din bani publici, dedicate ONG-urilor și activităților sportive.

De altfel, așa cum le-am transmis încă de acum mai bine de un an: plătiți-vă datoriile și deveniți eligibili pentru finanțare publică prin proceduri competitive.Domnii aceștia, care nu reprezintă brandul Petrolul Ploiești, au crezut că șmecheriile și negocierile politice pe sub masă țin loc de lege și de reguli. Nu este cazul”, a încheiat Mihai Polițeanu.