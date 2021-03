Scandal la Premiile Grammy. The Weeknd face acuzații grave și amenință cu boicotul pe viitor

Nu putea lipsi scandalul de la Premiile Grammy nici în acest an! Artistul cunoscut sub numele de scenă The Weeknd a anunțat că va boicota pe viitor decernarea acestor premii din cauza secretomaniei privind comitetul care alege care sunt melodiile și artiștii ce merită să primească trofeele mult râvnite de-a lungul unui an.

Abel Makkonen Tesfaye pe numele său real a tras un semnal de alarmă înainte de decernarea premiilor invocând serioase suspiciuni cu privire la modul în care sunt selectați cei onorați cu trofeele Grammy, acuzând Academia de lipsă de transparență.

Artistul în vârstă de 31 de ani a declarat pentru The New York Times că nu va mai permite ca numele său să apară la Grammy, anunțând că va boicota acest festival de premiere a cântăreților din cauza procesului de selecție a celor nominalizați.

The Weeknd detonează Premiile Grammy și anunță un boicot permanent

Albumul „After hours”, bine primit de criticii din întreaga lume a fost ignorat cu desăvârșire de organizatorii Premiilor Grammy, iar asta a atras revolta cântărețului. Nimeni nu înțelege de ce The Weeknd nu a primit nicio nominalizare, nici măcar pentru „Blimding lights”, single-ul care s-a menținut în top 10 Billboard în tot anul 2020.

În căruța lui The Weeknd s-au urcat și alți cunoscuți artiști. Kanye West, Frank Ocean și Drake au spus că aceste premii s-ar putea să nu mai conteze după ceea ce i s-a întâmplat lui Tesfaye. Un alt artist cunoscut, Zayn Malik, fost membru al trupei One Direction a scris pe Twitter că pentru a primi un Grammy trebuie să trimiți cadouri, punând sub semnul întrebării acest concurs și vorbind în mod evident despre cât de coruptibil este.

Fostul CEO, Deborah Dugan, acuzații extrem de grave

Harvey Mason Jr., președintele intermiar si CEO al Academiei care se ocupă de Grammy a răspuns deciziei de boicotare luată de Tesfaye spunând că ceremonia de premiere a fost una în continuă evoluție și că se fac eforturi pentru îmbunătățirea procesului de selecție, unele nominalizări putând fi revizuite, scrie yahoo.com.

Acesta nu e primul scandal care umbrește prestigiosul show de premiere a cântăreților. În anul 2020, CEO-ul de atunci, Deborah Dugan a susținut că a fost concediată după ce a spus public că a fost hărțuită sexual și discriminată. Și ea a vorbit despre corupție și secretomanie în cadrul decernărilor acestor premii.

