Scandal la prezentarea lui Daniel Pancu la Rapid! Bocciu a răbufnit: „Am plecat acasă”

Daniel Pancu a fost prezentat oficial la Rapid, însă evenimentul din Giulești a fost marcat de tensiuni. Liderul galeriei, Liviu Ungureanu „Bocciu”, a explicat de ce ultrașii au plecat de la eveniment.
Alex Bodnariu, Bogdan Ciutacu
29.05.2026 | 20:11
EXCLUSIV FANATIK
Daniel Pancu este noul antrenor al celor de la Rapid. Tehnicianul a bătut palma cu Dan Șucu, iar vineri, 29 mai, a fost prezentat în cadrul unei conferințe de presă. Dan Șucu, acționarul majoritar al clubului, a participat la evenimentul din Giulești. A existat însă și un moment tensionat între suporteri și conducere.

Evenimentul de prezentare a lui Daniel Pancu la Rapid a început la ora 20:00. Mai mulți suporteri au ajuns la stadion la îndemnul lui Dan Șucu. Totuși, protestele nu au lipsit. Ultrașii s-au plâns de faptul că la eveniment a fost prezentă și Jandarmeria.

Liviu Ungureanu, zis Bocciu, liderul galeriei giuleștene, a explicat pentru FANATIK ce s-a întâmplat înaintea conferinței de presă la care au participat Dan Șucu, Daniel Pancu și Marius Bilașco. Acesta a declarat: „Chiar nu înțeleg ce caută Jandarmeria la un eveniment privat. Am ajuns să fim descălțați de Jandarmerie în casa noastră. Domnul Șucu a fost singurul care a vrut ca până la urmă să fim prezenți la acest eveniment, dar din păcate nu mai puteam să rămânem în condițiile astea și am plecat acasă. Suntem alături 100% de Daniel Pancu și ne-a promis că jucătorii vor arăta atitudine pe teren și vor fi bărbați.

„Este abuziv ce au făcut și nu știu ce caută Jandarmeria la un eveniment privat. Nu ar trebui să asigure paza doar la evenimente publice? Am încercat să le explicăm ce prevede legea, însă au invocat tot felul de motive. Au stricat acest moment frumos. Normal că nici lui Pancu nu i-a căzut bine, pentru că galeria Rapidului trebuia să fie în peluză, iar el pe teren”.

Cu cine a fost comparat Daniel Pancu de Dan Șucu

Dan Șucu, acționarul majoritar al celor de la Rapid, a fost cel care a deschis conferința de presă. Omul de afaceri l-a comparat pe Daniel Pancu cu Daniele De Rossi, antrenorul celor de la Genoa, cealaltă echipă pe care o controlează. Acesta nu a rămas la eveniment, retrăgându-se după ce i-a dat cuvântul tehnicianului.

„Sunt bogat. Am doi decari, pe Daniel Pancu la Rapid și un Daniele De Rossi la Genoa. Amândoi sunt antrenori de succes. Amândoi au făcut ceva extraordinar în ultimul sezon. Sper să se autodepășească. Au reușit, așa cum este firea lor, să fie lideri atât pe marginea terenului, cât și în vestiar. Au reușit ca băieții pe care i-au antrenat să îi respecte și să lupte pentru ei”, a declarat Dan Șucu.

