Scandal la Puterea Dragostei: ”Nu mai rezist, mi-e teamă că mă omoară, mă tot amenință”

Bernadett și Philip s-au iubit luni la rândul, cei doi ajungând, împreună, în finala celui de-al doilea sezon al emisiunii Puterea Dragostei de la Kanal D. Din păcate însă, relația lor a început să se deterioreze rapid, iar scandalurile între ei nu au întârziat să apară.

ADVERTISEMENT

Bernadett și Philip de la Puterea Dragostei sunt la cuțite

și Philip s-au iubit cu pasiune, așa cum, de altfel, povestește chiar și fosta concurentă de la Puterea Dragostei. Doar că lucrurile au început să scârțâie între ei chiar în perioada în care Bernadett avea mai mare nevoie de el, după o operația estetică suferită în zona bustului.

Atunci, de fapt, s-au și despărțit prima oară. Apoi, iubindu-l enorm, Bernadett a acceptat să se împace cu el, iar lucrurile s-au înrăutățit rapid. ”Da, m-a agresat de câteva ori. Ne-am despărțit, am încercat să fiu cât mai discretă. Dar, acum, nu mai pot”, a spus, în exclusivitate pentru FANATIK, Bernadett.

Iar motivul, susține Bernadett, pentru care, acum, nu mai rezistă și a început să se teamă pentru ea este legat de noua relație pe care o are.

ADVERTISEMENT

Bernadett, hărțuită după ce fostul a aflat de noul iubit

De ceva timp, Bernadett este amorezată de un tânăr, Radu, un bărbat despre care blondina are doar cuvinte de laudă. ”El se poartă foarte frumos cu mine, nu l-am auzit niciodată să vorbească urât, nu mă pune în situații dificile sau jenante”, ne-a dezvăluit Bernadett.

Doar că, pare-se, Philip nu este tocmai mulțumit că Bernadett, fosta lui iubită de la , și-a găsit un alt bărbat care să îi ocupe timpul și a început să o hărțuiască. Nu direct, recunoaște Bernadett, ci prin intermediari, în mâinile blondei ajungând câteva înregistrări în care Philip își îndeamnă cunoscuții să îi transmită o serie de mesaje cât se poate de agresive.

”A aflat că am un nou iubit și de atunci trăiesc în teroare”, ne-a spus, aproape plângând, frumoasa Bernadett. Ba chiar, explică fosta concurentă de la Puterea Dragostei, a ajuns să se teamă pentru viața ei, mai ales că, ne-a explicat ea, nu ar fi prima oară când ar fi agresată de fostul iubit.

ADVERTISEMENT

Bernadett se teme că va fi victima fostului iubit

Bernadett a mărturisit, în exclusivitate pentru FANATIK, că a ajuns să se teamă că va păți ceva mult mai grav decât ceea ce i s-ar fi întâmplat în trecut în perioada în care mai avea o relație cu fostul ei iubit.

””Nu mai rezist, mi-e teamă că mă omoară, mă tot amenință. Mi-e frică să nu mă bată, să nu îmi facă ceva. Acum, și când ies din casă sunt mai atentă, mi-e frică să nu apară de undeva să îmi facă ceva”, ne-a mai spus, speriată, Bernadett.

De altfel, teama de a nu fi agresat-o a și îndemnat-o să spună lucrurilor pe nume în ceea ce privește drama prin care trece. ”Nu am vorbit niciodată despre ce mi-a mai făcut cu adevărat, nu am dat detalii cu privire la ceea ce am îndurat din partea lui, am crezut că după ce ne-am despărțit mă va lăsa în pace. Dar, cum a aflat că am pe altcineva, a început teroarea”, a mai spus, în exclusivitate pentru FANATIK, Bernadett.

ADVERTISEMENT

De altfel, mai bănuiește Bernadett, tot fostul iubit ar fi în spatele unui alt incident, ea pierzându-și contul de instagram care îi aduce venituri substanțiale, având câteva zeci de mii de urmăritori.

”Nu am reușit să îmi recuperez acel cont, am fost nevoită să îmi fac altul. Dar, pe atunci, m-am gndit să nu fac vîlvă, să las lucrurile așa cum sunt. Dar, acum, chiar nu mai pot”, a mai spus Bernadett de la Puterea Dragostei pentru FANATIK.

Bernadett voia ordin de protecție pentru Philip

În vară, Bernadett și Philip au fost protagoniștii unui scandal uriaș, blondina de la Puterea Dragostei povestind că iubitul ei de la acea vreme a urmărit-o în Centrul Vechi al Capitalei și, pe când era alături de amicele ei, a tras-o de păr. Și, cum nu era prima oară când era agresată, Bernadett a vrut să apeleze la protecția Poliției.

Cu toate acestea, după câteva zile, Bernadett a renunțat la ideea de a cere un ordin de protecție împotriva lui Philip, convinsă fiind că, într-un final, fostul ei iubit nu o va mai hărțui sau agresa.