Scandal la Rapid! Cum s-a apărat Victor Angelescu după acuzațiile suporterilor

ADVERTISEMENT

Rapid s-a impus în a doua și ultima partidă de pregătire din Antalya, scor 2-1 în fața CSKA 1948 Sofia. În ciuda victoriei, suporterii au fost nemulțumiți de faptul că meciul nu a fost difuzat pe Youtube. Cum a reacționat Victor Angelescu după aceste acuze.

Cum s-a apărat Victor Angelescu după acuzațiile suporterilor

Deși inițial Rapid a anunțat că partida cu CSKA 1948 Sofia va fi difuzată pe canalul oficial de Youtube, acest lucru nu s-a mai întâmplat după ce condițiile meteorologice din Antalya nu permiteau acest lucru. În urma acestei decizii a clubului, suporterii au venit cu acuze, mai ales în contextul în care meciul era difuzat doar pentru cei ce aveau un abonament pe canal.

ADVERTISEMENT

Întrebat despre această situație, Victor Angelescu nu a vrut să comenteze reacțiile suporterilor. Totodată, finanțatorul de la Rapid e conștient că suporterii plătesc un abonament pentru a putea vizualiza clipurile speciale de pe contul de Youtube.

„Da, e de mai mult timp, avem mai multe pachete, pe YouTube, unul dintre ele este acesta, am înțeles că a fost o problemă cu transmisia.

ADVERTISEMENT

Nu am fost la fața locului, nu aș vrea să comentez, nu știu cum e cu aparatura, nu sunt un expert în așa ceva. Cred că sunt câteva sute, dar sunt suporteri care plătesc”, a declarat Victor Angelescu, conform .

ADVERTISEMENT

Cât plătesc suporterii Rapidului pentru un abonament

din cauza modului de difuzare a meciului. Partida ar fi fost disponibilă pe YouTube doar pentru cei care aveau un abonament activ pe canal. Cea mai ieftină variantă costă 6 lei, însă suporterii au la dispoziție și opțiuni de abonament în valoare de 20 sau 50 de lei.

Nemulțumirea nu a fost legată doar de faptul că suporterii au fost nevoiți să plătească pentru a-și urmări favoriții în meciurile de pregătire, ci și de calitatea slabă a transmisiunii. Mai mulți fani s-au plâns de problemele de semnal și de numeroasele întreruperi.

ADVERTISEMENT

În cele din urmă, al bulgarilor, gratuit și fără întreruperi, în condițiile în care Rapid nu a transmis meciul din cauza condițiilor meteorologice.

Ce mesaje au trimis fanii Rapidului

Suporterii formației de sub Podul Grant au criticat vehement lipsa de profesionalism a conducerii în ceea ce privește transmiterea meciurilor amicale. O parte dintre fani au contestat costul impus pentru vizionare, susținând că Rapid are deja cele mai scumpe abonamente din țară, în timp ce alții și-au exprimat nemulțumirea față de calitatea slabă a transmisiunii.

„Mulțumim echipei bulgare pentru transmisia live gratuită, nu ca voi să cereți bani și pentru un meci amical. Așa de fomiști ați ajuns, nu vă mai ajung banii. Avem cele mai scumpe abonamente din țară, dar voi nu investiți deloc în jucători. Dacă se poate să luați doar jucători gratis și împrumut, iar tot ce e bun, domnul Șucu vinde imediat. E clar că nu se vrea performanță, doar profit”, a scris unul dintre fani, indignat de situația de la club.

„Încerc cât pot de mult să nu fiu hater, însă o dați grav de gard. Eu plătesc abonament la canalul de YouTube doar ca să văd meciurile din cantonamente, însă nu aveți semnal. Să înțeleg că bulgarii transmit de pe altă planetă? Sau ei de unde au semnal? Trist…”, a scris un alt suporter. „Ați dus amatorismul la nivel de artă”, a fost mesajul dur al altui simpatizant al echipei.