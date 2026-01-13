Scandal la Rapid din cauza lui Dan Șucu! Ultrașii au luat foc după imaginile apărute

ADVERTISEMENT

Ultrașii de la Peluza Nord au emis un comunicat în care și-au exprimat public dezaprobarea față de ideea unei , iar doi dintre conducătorii echipei au fost luați și ei la țintă pentru nereușitele avute.

Colaborarea dintre Rapid și Genoa a pornit scandalul în Giulești

Suporterii Rapidului nu au primit cu brațele deschise anunțul către o parte dintre angajații români au mers în Italia pentru a se vedea cu omologii de la Genoa pentru un schimb de experiențe, iar reacția dură a venit la doar câteva ore după ce totul a apărut în spațiul public.

ADVERTISEMENT

„Noi, Peluza Nord Rapid București, condamnăm ferm tentativa de asociere între culorile și istoria clubului nostru și orice altă entitate ce nu ne reprezintă. Cu tot respectul pentru suporterii echipei Genoa, nu acceptăm să fim părtași la prostituția imaginii Rapidului orchestrată de conducere în aceste vremuri noi, ale fotbalului modern așa cum le numesc distinșii domni si domnișoare din conducere.

Rămânem fideli alb-vișiniului, susținem clubul necondiționat, atât la victorii cât si prin cele mai grele momente. Refuzăm jocurile de culise contrare bibliei rapidiste. Nu ne vindem credința, nu cedăm tradiția și nu vom permite ca numele Rapid să fie folosit în combinații care ne dezonorează. Ne-am săturat să fim folosiți pe post de decor.

ADVERTISEMENT

Ne-am săturat ca suporterii Rapidului să fie combustibilul de imagine al unor oameni care, până să-și asocieze numele de club, erau complet anonimi pentru fenomenul fotbalistic și inexistenți pentru spiritul Rapidului. Rapidul nu este o rampă de lansare, nu este un brand de împrumut și, cu siguranță, nu este o fațadă pentru ambiții personale.

ADVERTISEMENT

Nu acceptăm ca istoria noastră să fie rescrisă de oameni paraleli cu Rapidul. O istorie construită în peste 100 de ani, în ploaie, în frig, în faliment, în ligile inferioare, cu tribunele pline chiar și atunci când conturile erau goale. Istoria Rapidului nu se editează în birouri și nu se cosmetizează în conferințe de presă”, a fost prima parte a comunicatului suporterilor.

Mesaj pentru Dan Șucu din partea Peluzei Nord

Doi oameni din conducerea clubului, Daniel Carciug și Daniel Sandu au fost luați la țintă de către ultrași, care nu consideră aportul lor ca fiind unul suficient pentru ca echipa să facă performanță.

ADVERTISEMENT

„Domnului Dan Șucu îi transmitem clar: faptul că nu am fost vocali în acești aproximativ trei ani de patronat nu înseamnă că am fost „orbi”. Suntem pe deplin conștienți de fumigena aprinsă ritualic la începutul fiecărui sezon, menită să țină speranța în viață și să amâne răspunsurile reale. Rapidul nu trăiește din promisiuni reciclate și discursuri goale! Nu ne putem explica cum în conducerea clubului continuă să existe personaje precum Daniel Sandu, sub al cărui „management” clubul a fost păgubit cu milioane de euro prin transferuri fără sens, fără performanță și fără viitor.

La Rapid, incompetența nu poate fi trecută la capitolul „pierderi colaterale”. Și nu, nu l-am uitat nici pe Daniel Carciug, cel care, cu o lejeritate revoltătoare, ne-a numit „clienți” și a vorbit despre a fi „storși la maxim” atunci când venim la stadion. Rapidistul nu este client. Rapidistul este motivul pentru care clubul încă există. Cine nu înțelege asta nu are ce căuta nici în jurul Rapidului, nici în istoria lui. Rapidul nu se negociază, nu se exploatează și nu se folosește. Rapidul se respectă!”, au mai scris suporterii.

Dan Șucu a spus public că vrea o colaborare între Genoa și Rapid

Acționar majoritar atât la Genoa, cât și la Rapid, a spus public, în declarații, că ar vrea o colaborare mai strânsă între cele două cluburi, iar deplasarea oamenilor din clubul giuleștean în Italia s-a făcut, cel mai probabil, la dorința și cu acordul său.

„La asta lucrăm (n.r. la sinergia între Genoa și Rapid). Din punctul meu de vedere este varianta normală, în care jucători de calitate din România pot merge în campionatul italian. Există și varianta în care mulți tineri pe care îi avem se pot gândi să vină la Rapid, având un potențial de a juca în cupele europene, de a crește în prima ligă. Mi-aș dori să fie o colaborare mai strânsă, dar încercăm asta și o să vedem pe viitor ce se întâmplă”, a spus Dan Șucu.