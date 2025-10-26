Scandal la Real Madrid – Barcelona 2-1! Yamal și Raphinha au sărit la bătaie după fluierul final. Video

ADVERTISEMENT

Real Madrid s-a impus în „El Clasico”, scor 2-1. Pentru gazde au marcat Kylian Mbappe și Jude Bellingham, pe când la Barcelona a reușit să înscrie Fermin Lopez. Duelul a fost extrem de tensionat, iar acest lucru a dus la un scandal între jucători după fluierul final.

Scandal la Real Madrid – Barcelona 2-1

Real Madrid nu a reușit să înscrie în repriza a doua, însă reușitele lui Mbappe și Bellingham au fost suficiente pentru ca cele trei puncte să rămână în capitala Spaniei.

ADVERTISEMENT

, însă jucătorii lui Hansi Flick nu au reușit să marcheze mai mult decât fotbaliștii de la Real Madrid.

Tensiunea de la nivelul gazonului a fost evidentă, . În ultima fază a partidei, Pedri a primit al doilea cartonaș galben și a fost eliminat, iar de aici a plecat un scandal. Banca lui Real Madrid a cerut insistent al doilea avertisment, în timp ce catalanii au protestat vehement.

ADVERTISEMENT

Concret, jucătorii ambelor formații au sărit la bătaie. Cei care au ieșit în evidență au fost Lamine Yamal și Raphinha, de la Barcelona. Frustrarea rezultatului și-a pus amprenta pe reacțiile jucătorilor catalani. Spiritele au degenerat după ce Carvajal i-a transmis lui Yamal următorul mesaj: „Vorbești prea mult. Vorbește acum”, mijlocașul făcând referire la declarațiile tânărului fotbalist de dinainte de meci.

ADVERTISEMENT

Carvajal to Lamine Yamal after the game: "You talk too much. Speak now." 😭😭

— Footy Humour (@FootyHumour)

Cum arată clasamentul în Spania după „El Clasico”

În urma victoriei în „El Clasico”, Real Madrid și-a asigurat fotoliul de lider în La Liga. Elevii lui Xabi Alonso au 27 de puncte acumulate în primele 10 runde, parcursul fiind aproape perfect în campionat.

De cealaltă parte, Barcelona rămâne la borna de 22 de puncte și ocupă doar treapta secundă în ierarhie. Catalanii nu pot să fie devansați în această etapă, urmăritoarele disputându-și deja partidele.