Scandal la Real Madrid – Barcelona 2-1! Yamal și Raphinha au sărit la bătaie după fluierul final. Video

Finalul partidei dintre Real Madrid și Barcelona a adus un moment inedit. Jucătorii rivali au sărit la bătaie, iar Lamine Yamal și Raphinha au fost cei care au ieșit în evidență.
Iulian Stoica
26.10.2025 | 19:43
Scandal la Real Madrid Barcelona 21 Yamal si Raphinha au sarit la bataie dupa fluierul final Video
Scandal de proporții la finalul partidei dintre Barcelona și Real Madrid. Sursă foto: Colaj Fanatik
Real Madrid s-a impus în „El Clasico”, scor 2-1. Pentru gazde au marcat Kylian Mbappe și Jude Bellingham, pe când la Barcelona a reușit să înscrie Fermin Lopez. Duelul a fost extrem de tensionat, iar acest lucru a dus la un scandal între jucători după fluierul final.

Scandal la Real Madrid – Barcelona 2-1

Real Madrid nu a reușit să înscrie în repriza a doua, însă reușitele lui Mbappe și Bellingham au fost suficiente pentru ca cele trei puncte să rămână în capitala Spaniei.

Barcelona și-a dorit extrem de mult să plece cu un rezultat pozitiv de pe stadionul rivalei, însă jucătorii lui Hansi Flick nu au reușit să marcheze mai mult decât fotbaliștii de la Real Madrid.

Tensiunea de la nivelul gazonului a fost evidentă, amplificată chiar de declarațiile oferite de Lamine Yamal înainte de „El Clasico”. În ultima fază a partidei, Pedri a primit al doilea cartonaș galben și a fost eliminat, iar de aici a plecat un scandal. Banca lui Real Madrid a cerut insistent al doilea avertisment, în timp ce catalanii au protestat vehement.

Concret, jucătorii ambelor formații au sărit la bătaie. Cei care au ieșit în evidență au fost Lamine Yamal și Raphinha, de la Barcelona. Frustrarea rezultatului și-a pus amprenta pe reacțiile jucătorilor catalani. Spiritele au degenerat după ce Carvajal i-a transmis lui Yamal următorul mesaj: „Vorbești prea mult. Vorbește acum”, mijlocașul făcând referire la declarațiile tânărului fotbalist de dinainte de meci.

Cum arată clasamentul în Spania după „El Clasico”

În urma victoriei în „El Clasico”, Real Madrid și-a asigurat fotoliul de lider în La Liga. Elevii lui Xabi Alonso au 27 de puncte acumulate în primele 10 runde, parcursul fiind aproape perfect în campionat.

De cealaltă parte, Barcelona rămâne la borna de 22 de puncte și ocupă doar treapta secundă în ierarhie. Catalanii nu pot să fie devansați în această etapă, urmăritoarele disputându-și deja partidele.

Iulian Stoica
Iulian Stoica
Iulian Stoica este redactor pe zona de Sport la Fanatik. A debutat ca reporter sportiv la ProTv, iar după o experiență de 6 luni a decis să facă parte din proiectul Fanatik.
