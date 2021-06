Scandal la ședința PNL între Orban și tabăra Cîțu. Turcan: ”Vă rog să nu mai atacați colegii de partid”

Nicio ședință fără scandal la PNL. Cu ceva mai mult de trei luni până la Congresul pentru alegerea noului președinte, tensiunile dintre Ludovic Orban și tabăra susținătorilor lui Florin Cîțu se intensifică.

La întrunirea liberalilor de marți, două voci importante din partid s-au contrat cu liderul în exercițiu.

Ministrul Muncii Raluca Turcan şi deputatul Florin Roman l-au atacat dur pe . Acestuia din urmă i s-au reproșat atacurile la adresa colegilor şi faptul că a luat decizii fără să se consulte cu colegii.

”Vă rog să nu mai atacaţi colegii de partid! Nu cred că cei din afară sunt interesaţi de frustrările din interior”, ar fi fost cuvintele Ralucăi Turcan către Ludovic Orban, potrivit unor surse din partid citate de .

În același timp, Turcan i-ar mai fi spus lui Orban că fiecare membru liberal are dreptul să aleagă pe cine susţine la conducerea partidului, făcând referire la faptul că Orban i-a numit trădători pe unii dintre cei care şi-au anunţat susţinerea pentru candidatura lui Florin Cîţu la conducerea PNL.

Ministrul Muncii este de părere că rufele murdare trebuie spălate în interiorul partidului.

”Discuţiile din interior trebuie să rămână în interior şi fac lucrul acesta tocmai pentru că, la modul cel mai firesc, oamenii au în continuare aşteptări mari de la PNL şi aceste alegeri din PNL trebuie să atingă două mari aspecte, guvernarea şi buna guvernare, cu reforme, şi de asemenea îmbunătăţirea mesajelor pe care PNL le-a pierdut în ultima perioadă, mesaje pentru tineri, mesaje pentru diaspora, mesaje pentru antreprenori.

Aşadar, în competiţia internă, cine nu înţelege că avem o ocazie unică în care să valorificăm pe de o parte guvernarea şi pe de altă parte proiectele pentru categorii pe care PNL-ul le-a pierdut înseamnă că nu îşi înţelege misiunea politică”, a mai afirmat Turcan.

Replica lui Orban pentru rivali: ”Am făcut declarații corecte”

În ceea ce-l privește, nu se simte vizat de acuzații. Acesta ar fi afirmat că nu și-a atacat colegii și nici nu i-a jignit.

”Eu nu am atacat colegii, am făcut declarații corecte. Am susţinut toate deciziile guvernamentale. Dacă vi se pare atac să vorbesc despre suflul nou cu colegi vechi…

Pentru mine e important să existe un echilibru între tinereţe şi experienţă”, a fost replica lui Ludovic Orban, conform surselor citate.

Fostul premier a mai susţinut că nu a folosit cuvântul ”lichea” sau ”trădător” la adresa vreunui coleg sau colege.

Tot marți, Ludovic Orban ar fi fost criticat dur în şedinţa conducerii PNL pentru că ar vrea să impună noua şefă a CNA, fără să fie dat un vot în partid.

Florin Roman, vicepreşedinte al PNL, l-ar fi întrebat pe Orban cine a luat decizia să o susţină pe Cristina Pocora la şefia CNA. ”Eu”, i-a răspuns tranşant Orban. Roman i-a cerut să fie dat un vot de către conducerea PNL. Şeful liberalilor a tranșat subiectul rapid: ”Bine, am luat act”.