Culisele scandalului de la Spitalul Județean din Buzău unde a murit Ștefania Szabo. La ce acuzații a răspuns doctorița în ultimele clipe de viață

Ștefania Szabo a fost în mijlocul unui scandal uriaș înainte de moartea ei și a fost nevoită ca, în calitate de directoare medicală a spitalului în care a murit, să ofere explicații în urma acuzațiilor aduse de mama unui bebeluș de două luni.

Culisele scandalului de la Spitalul Județean Buzău unde a murit Ștefania Szabo

Medicii de la Spitalul Județean din Buzău unde a lucrat Ștefania Szabo, tânăra găsită moartă în camera de gardă marți, 28 octombrie, au fost puși la zid de mama unei copile pentru felul în care ar fi fost tratată. Ulterior, în urma neregulilor semnalate, Ștefania Szabo a spus cum au stat lucrurile de fapt.

Despre ce este vorba? O mămică pe nume Paula F. a scris pe Facebook despre experiența ei neplăcută trăită la unitatea medicală unde Ștefania era directoare. Femeia a povestit pe rețeaua de socializare că s-a prezentat la Urgențe cu fetița ei, care avea febră și convulsii, iar acolo s-a lovit de un zid de nepăsare și lipsă de profesionalism.

Mama unei fetițe de două luni i-a acuzat pe medicii din Buzău de lipsă de profesionalism

Femeia a acuzat medicii că deși micuța era într-o stare de sănătate șubredă, medicii n-au reacționat prompt, așa cum se aștepta. Mai mult, mama copilei a spus că a așteptat extrem de mult până ea și fata ei au fost băgate în seamă. A mai precizat că a fost nevoită să facă scandal pentru ca spitalul să îi facă transferul la , în București.

Ajunsă în Capitală cu fetița ei, a aflat că aceasta avea o infecție urinară și un virus, care, combinat cu un vaccin făcut recent, a provocat convulsii febrile, o reacție temporară, des întâlnită la sugari.

Ștefania Szabo, explicații cu o zi înainte de moarte despre cazul micuței ajunsă la Urgențe: „Mămica nu a fost recalcitrantă”

Despre acuzațiile pe care mămica din Buzău le-a adus la adresa spitalului, Ștefania Szabo a vorbit în ultima ei apariție publică, cu câteva ore înainte să fie găsită moartă în camera de gardă. de FANATIK, se pare că doctorița de 37 de ani s-ar fi confruntat cu un burnout, având în ultimele zile foarte mulți pacienți pe mână și ore de muncă fără întrerupere.

„Conducerea Spitalului Județean a avut o discuție cu toți medicii din secția Pediatrie. Noi am dat un comunicat de presă inclusiv sâmbătă (n. red.: 25 octombrie) când a apărut acea postare pe Facebook. Țin să menționez faptul că pe secție mămica nu a fost recalcitrantă, nu au existat discuții cu personalul medical, nu a avut anumite revendicări, nu s-a întâmplat nimic. Timpii de așteptare au fost chiar foarte mici.

Pacienta a fost internată la o oră de la prezentare. I s-au administrat tratamente antialgice (n. red.: contra durerii), antipiretice (n. red.: pentru reducerea febrei) și s-a inițiat și tratament cu antibiotic de spectru larg, urma ca a doua zi, când pacienta era afebrilă, să facă consultul de neurologie pediatrică la București”, a declarat Ștefania Szabo despre cazul care a afectat imaginea spitalului unde era directoare.

„Transferul nu se impunea”

Apoi, doctorița a explicat de ce a fost nevoie ca fetița Paulei să ajungă la București, dar și de ce medicii au decis să nu se grăbească în privința transferului la Grigore Alexandrescu.

„Știe toată lumea: la noi în Buzău nu există secție de Neurologie Pediatrică și atunci s-a solicitat un consult la București, care a fost acceptat. De aceea, a și trebuit să așteptăm acel moment al consultului. Transferul pacientului nu se impunea, pentru că nu a fost în niciun moment instabil hemodinamic, care să desatureze, să necesite terapie intensivă nici la noi, nici la București”, a adăugat Ștefania Szabo.