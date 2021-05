Scandal la Survivor România după eliminarea Irishei. Cum ar fi fost furate voturile: „Bătaie de joc”

Scandal la Survivor România, după ce Irisha a fost eliminată din competiție. Telespectatorii au fost revoltați și îi acuză pe cei din producție că voturile au fost furate, mai ales că artista avea susținători în România.

Cântăreața a fost nominalizată alături de Elena Marin și de Războinicii Sorin Pușcașu și Bogdan Urucu. Cel din urmă s-a alăturat competiției în urmă cu doar zouă săptămâni, de aici rezultând și suspiciunile fanilor.

Fanilor emisiunii nu le-a venit să creadă că Bogdan a fost mai votat decât Irisha. În plus, aceștia consideră că Faimoasa a fost destul de constantă pe traseu și își ajuta echipa cu puncte.

Telespectatorii reality show-ului de la Kanal D au fost șocați seara trecută, după ce Dan Pavel a anunțat numele concurentului care pleacă acassă. Irisha a fost eliminată, iar paginile de Facebook și Instagram ale emisiunii s-au umplut de comentarii acuzatoare din partea publicului.

Mulți consideră că voturile au fost furate și că nu este posibil ca Bogdan să fi fost mai susținut decât Irisha, care a venit în competiție cu mai bine de o lună în urmă și a adus puncte de multe ori.

În plus, internauții sunt convinși că producția a vrut să elimine pe cineva din echipa Faimoșilor, pentru că erau zece la număr, în timp ce la Războinici sunt șapte persoane.

„Fata asta a avut mult mai multe voturi decât Bogdan! Kanal D halal de producție! Nici nu arătați voturile!”, „Producția elimină pe cine vrea!”, „Dacă și Bogda avea mai multe voturi…vă bateți joc de banii telespectatorilor”, „Făcătură!”

„Dacă nu m-am convins 100% cand a ieșit Ana ca emisiunea e fake, sigur m-am convins acum”, „Sincer nu prea cred că Irisha avea mai puține voturi decât Bogdan .Au vrut să echilibreze echipele!”, au fost doar câteva dintre comentariile lăsate de internauți.

Irisha, primele declarații după eliminarea de la Survivor România

Irisha a fost dezamăgită să părăsească competiția de la Kanal D, însă este fericită că a avut șansa să trăiască o asemenea experiență și a făcut pace cu toți coechipierii, chiar și cu Raluca, Zanni și Sebastian, cu care a avut mai multe conflicte în ultima vreme.

„Asta este. Am visat acest moment. S-a terminat, îmi pare rau, pentru că avem chestii de demonstrat pe traseu. Din punct de vedere social nu a fost să fie, nu ne-am înțeles, nu am rezonat la glume, la felul nostru de a fi. Am crescut în lumi diferite, gândim diferit. Le-am zis băieților că orice ar fi îmi sunteți dragi. Survivor este experiența vieții mele.

Nu am crezut că pot fi copilul junglei, să trăiesc cu reptile și insect. Este cel mai tare proiect din viața mea. Sunt fericită că am făcut parte din acest proiect, îmi pare rău că plec acasă, dar asta e. O să le povestesc tuturor că Survivor e deosebit, afli lucruri noi despre tine. E altceva”, a transmis Irisha după ce Dan Pavel i-a rostit numele.