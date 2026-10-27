Scandal la Târgu Mureș! Gabi Tamaș pune piciorul în prag: „Promisiuni, dar minciuni!”

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ASA Târgu Mureș, echipă unde Gabi Tamaș este manager executiv din această vară, a emis un comunicat oficial în care somează administrația să efectueze plățile promise.

ASA Târgu Mureș, comunicat dur la adresa administrației locale. Gabi Tamaș pune piciorul în prag

ASA Târgu Mureș se află departe față de obiectivele propuse la începutul sezonului. După 11 etape, se află pe locul 14 în eșalonul secund, cu doar 11 puncte acumulate. Mai mult, după ultimul eșec cu Șelimbăr, 0-1, al treilea la rând, ASA a renunțat la serviciile lui Eusebiu Tudor (52 ani) din funcția de antrenor principal.

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Pentru a lămuri situația dificilă, clubul a emis un comunicat oficial pe rețelele de social media în care a precizat că echipa de fotbal traversează o perioadă dificilă din cauza faptului că administrația locală nu și-a respectat promisiunea și nu a livrat banii pe care i-a promis. De asemenea, ASA a menționat că amânările nu mai sunt o soluție în situația dată.

„ASA Târgu Mureș – Între promisiuni și realitate

Construirea unui proiect sportiv presupune muncă, sacrificii și responsabilitate. Dar, dincolo de eforturile depuse pe teren și în afara lui, există o condiție esențială pentru continuitate: seriozitatea și predictibilitatea celor cu care alegi să construiești.

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În 2025, demersurile privind cesiunea drepturilor federative ale clubului au fost afectate de acțiunea Prefecturii referitoare la legalitatea hotărârii adoptate în acest context, generând incertitudine și blocând perspectiva finanțării. Am ales să parcurgem toate etapele necesare, cu încrederea că lucrurile se vor clarifica și că vom putea merge mai departe.

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La începutul anului 2026, în perspectiva unei asocieri cu Primăria Municipiului Târgu Mureș, am făcut eforturi financiare considerabile pentru a aduce datoriile la zi și pentru a îndeplini condițiile necesare unui parteneriat. Ulterior, ni s-a comunicat că această variantă nu mai este posibilă, fiind îndrumați către procedura de selecție a proiectelor cu finanțare nerambursabilă.

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Am urmat și această cale, am câștigat o finanțare, pentru ca ulterior suma să fie redusă la jumătate. Astăzi, până și finanțarea rămasă așteaptă să se concretizeze.

Am acceptat fiecare etapă, am făcut eforturile care ne-au revenit și am rămas deschiși dialogului. În schimb, ne găsim din nou în situația de a aștepta, fără certitudinea momentului în care discuțiile și deciziile vor produce efecte concrete.

Există o diferență între a nu putea oferi sprijin și a lăsa permanent impresia că acesta este aproape. Prima situație presupune o realitate care trebuie comunicată onest. Cea de-a doua consumă timp, resurse și, inevitabil, încredere.

Nu solicităm privilegii și nu cerem ocolirea procedurilor legale. Cerem transparență, consecvență și respect față de un club care și-a asumat responsabilități și a făcut sacrificii reale pentru a-și continua activitatea.

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În spatele ASA Târgu Mureș se află sportivi, antrenori, angajați, copii și suporteri pentru care fiecare amânare are consecințe. Viitorul lor nu poate fi construit din perspective schimbătoare și promisiuni fără un rezultat concret.

Promisiunile nu plătesc salarii, perspectivele nu sting datorii, iar încrederea nu poate fi cerută la nesfârșit fără să fie susținută prin fapte.

Ne dorim un parteneriat real cu administrația locală, nu un conflict. Dar un parteneriat nu poate exista doar în declarații, iar răbdarea nu poate ține locul unei decizii.

ASA Târgu Mureș a luptat, dorindu-și să construiască un proiect frumos și sănătos pentru comunitatea mureșeană, însă în condițiile în care atenția este centrată pe alte ramuri sportive, ne punem real și firesc întrebarea cât și dacă vom mai continua?”, este comunicatul oficial emis de ASA Târgu Mureș.

Cristi Săpunaru, alesul lui ASA Târgu Mureș

FANATIK a anunțat în exclusivitate că Eusebiu Tudor o va părăsi pe ASA Târgu Mureș. Tot . Momentan, fostul căpitan al Rapidului deține Licența A, în consecință, poate pregăti o echipă din Liga 2. Iar în cazul unei potențiale promovări, ar mai avea dispensă un sezon din partea Federației Române de Fotbal.

Săpunaru a fost aproape de a semna cu CFR Cluj în această vară. După demiterea lui Antonio Folha (55 ani), Adrian Mutu (47 ani) a negociat cu echipa din Ardeal. În staff-ul „Briliantului” s-ar fi regăsit și fostul fundaș central. Numai că, pe banca arădenilor a ajuns Marius Șumudică (55 ani).