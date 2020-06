Scandal la toate nivelurile la Dinamo. Directorul Academiei, acuze dure pentru conducerea clubului

ADVERTISEMENT

Clubul Dinamo traversează una dintre cele mai negre perioade din istorie, iar scandalurile au atins toate nivelurile.

Scandal la toate nivelurile la Dinamo

Patronul Ionuț Negoiță nu mai vrea să investească bani la club, încearcă să scape de pachetul majoritar, iar scandalurile au ajuns chiar și la grupele de juniori ale clubului Dinamo.

Directorul Academiei, Gabriel Răduță, a acuzat dur situația de la club, după ce ”câinii” s-a calificat în play-off cu toate cele cinci grupe de fotbal în 11, dar puștii sunt uitați de conducere.

”Ceea ce este îngrijorător este faptul că în momentul în care vom disputa semifinala, atât antrenorii, cât și o parte dintre jucători nu vor mai avea contractele valabile! Vă vine să credeți? Pe 30 iunie expiră contractele acestora!”, a declarat Răduță pentru gsp.ro.

”Diferență de la cer la pământ între noi și adversarii noștri”

Acesta a precizat că nimeni din conducerea clubului nu le-a comunicat nimic juniorilor în ultimele patru luni și acuză faptul că puștii sunt lăsați să se antrenze prin parcuri, în timp ce adversarele din semifinalele campionatului U19 și-au promovat tinerii la echipele de seniori.

”Acesta este un mare dezavantaj. Dar nu e ceva nou. Așa a fost în fiecare an, practic. Diferență de la cer la pământ între noi și adversarii noștri”, a mai spus Gabriel Răduță.

Șeful Academiei menționează că juniorii dinamoviști au jucat 16 finale pe trei categorii de vârstă în ultimii ani și au câștigat 9 trofee, campionat, Cupă, Supercupă, au jucat în Youth League, iar 25 de fotbaliști au fost promovați în primele două ligi.

”Plus jucători vânduți, pe bani serioși, Nedelcearu, Costache, Ciobotariu, Dima, Ion Gheorghe, Mitrea Manole. Aceasta fără o strategie și o coerență de promovare a lor după terminarea junioratului. Uite așa am lăsat noi pe lângă performanțe, an de an, echipă cu infrastructură și investiții uriașe, de peste un milion de euro”, a încheiat Răduță.

Echipa de seniori a clubului Dinamo a ratat pentru a treia oară calificarea în play-off, iar acum se confruntă cu o situație delicată după ce magazionerul echipei a fost infectat cu coronavirus, iar meciul împotriva Chindiei Târgoviște a fost amânat.

