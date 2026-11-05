Scandal la Turneul Campioanelor! Jessica Pegula a atacat-o pe Mirra Andreeva în timpul antrenamentului: ”Ești o divă!” Video

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Cele mai bune opt jucătoare ale anului se vor întâlni în perioada 8-15 noiembrie la Turneul Campioanelor. Pregătirile pentru finala anului de la Indian Wells au început cu un scandal monstru provocat de Jessica Pegula (32 de ani), care a făcut-o praf pe Mirra Andreeva (19 ani).

Pegula, reacție dură la adresa Andreevei la Turneul Campioanelor

Nici nu s-a dat startul pentru ultimul mare turneu al anului 2026 că a și apărut primul scandal. Americanca Jessica Pegula a fost surprinsă de camerele de filmat și de microfoanele amplasate pe teren criticând-o fără milă pe rusoaica Mirra Andreeva.

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”Mi-am pierdut respectul pentru ea. E o fată bună, dar trebuie să se maturizeze. Nu știu dacă e pentru că nu știe cum să gestioneze situația”, i-a spus Pegula antrenorului său Mark Knowles în timpul unui antrenament la Tennis Garden din Indian Wells.

, tatăl ei Terry Pegula fiind proprietarul echipelor Buffalo Bills (NFL) și Buffalo Sabres (NHL), jucătoarea americană s-a arătat indignată de modul în care Andreeva se comportă cu antrenoarea sa Conchita Martinez.

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”Dacă aș fi antrenoarea ei și jucătoarea mea tocmai ar fi jucat patru game-uri grozave, ar conduce cu 4-0 și s-ar fi supărat pe mine… i-aș spune să nu-mi vorbească așa. E o divă și trebuie să fie coborâtă cu picioarele pe pământ. Odată ce se va întâmpla asta, cred că va fi foarte bună. E minunată, are serviciul perfect. Se mișcă ca o pisică, e inteligentă, anticipează bine. Dacă ar avea mentalitatea lui Coco Gauff, ar fi mai bună decât Coco”, a mai zis Pegula, conform .

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Pegula should be banned from the WTA. There is no room for this in our sport. https://t.co/3no1KJo0UH — The Tennis Panda (@TheTennisPanda)

Cum arată grupele la Turneul Campioanelor. Pegula și Andreeva s-ar putea întâlni în semifinale

Jessica Pegula, locul 5 WTA, și Mirra Andreeva, locul 3 WTA, au fost repartizate în de la Indian Wells și nu se vor putea întâlni decât în semifinale sau în finală.

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Pegula le va înfrunta în faza grupelor pe Elena Rybakina, Coco Gauff și Linda Noskova, în timp ce Andreeva va avea dueluri cu Aryna Sabalenka, Elina Svitolina și Karolina Muchova. Primele două clasate din fiecare grupă se vor califica în semifinale.

Premiile totale în proba de simplu de la Turneul Campioanelor ajung la opt milioane de dolari, iar câștigătoarea ar putea ajunge să primească 3,37 milioane de dolari (sumă care include și indemnizațiile de participare) dacă nu va pierde niciun meci. De asemenea, un parcurs fără greșeală i-ar aduce învingătoarei 1.500 de puncte în clasamentul WTA.