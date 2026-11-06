Scandal la Turneul Campioanelor! Rybakina a răbufnit la antrenor fără să știe că microfoanele erau pornite

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Elena Rrybakina s-a certat cu antrenorul la Turneul Campioanelor, iar întreaga discuție a fost auzită în direct de privitori, după ce microfoanele ambientale au rămas deschise dintr-o eroare. Incidentul a avut loc pe Stadium 2 de la Indian Wells, unde sportiva se pregătea alături de Linda Noskova.

Elena Rrybakina și-a certat antrenorul. Totul a fost transmis în direct fără să știe asta

și reunește cele mai bune opt jucătoare la simplu, precum și cele mai bune opt echipe de dublu ale sezonului. Scenele au devenit rapid virale, cu toate că au fost date ulterior jos de pe You Tube, mai ales că Rybakina pare supărată pe antrenor îi cere socoteală pe un ton iritat.

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„Stai aici. Vorbesc cu tine! Poți sta aici?”, a răbufnit sportiva, supărată că antrenorul său nu părea atent la ce îi transmite. Nu se știe clar care a fost cauza nemulțumirii Elenei Rybakina. Tehnicianul fusese suspendat de WTA în februarie 2025 tocmai în urma unei anchete independente legată de comportamentul său față de sportivă.

Women’s Tennis Association (WTA) a reacționat după acest „incident”: „WTA își asumă întreaga responsabilitate pentru faptul că nu a informat jucătoarele noastre și echipele lor că microfoanele, instalate pentru a oferi fanilor o transmisiune în direct a antrenamentelor jucătoarelor, erau active pe terenurile de la Turneul Campioanelor. Ne cerem scuze sincer pentru faptul că nu ne-am îndeplinit responsabilitatea de a ne asigura că jucătorii și antrenorii au fost informați corespunzător”.

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Sportivii nu sunt de acord cu lipsa de intimitate și cer măsuri urgente din partea WTA

, WTA și-a prezentat scuze și a subliniat că intenția a fost doar de a reda sunetul ambiental al antrenamentelor. Potrivit The Guardian, videoclipurile au fost retrase de pe You Tube, iar organizatorii au decis ca pe viitor să mențină doar transmisia VIDEO a antrenamentelor, pentru a le acorda sportivilor intimitate.

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Incidentul cu Rybakina în prim-plan vine la scurt timp după ce Jessica Pegula a fost surprinsă când discuta cu antrenorul Mark Knowles și își critica rivala, pe Mirra Andreeva, dar și pe antrenoarea acesteia Conchita Martinez. Jucătoarea cehă Marketa Vondrousova a protestat public față de decizia de a transmite astfel de momente, considerând că discuțiile private nu sunt treaba fanilor.

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