Scandal la TV! Marius Șumudică a sunat la emisiunea lui Radu Naum: „Lăsați-mă să vorbesc!”

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Marius Șumudică a avut recent un mesaj video pentru Gaziantep, clubul pe care l-a antrenat de două ori în trecut și unde a avut performanțe. Tehnicianul român a intervenit în direct la TV după ce s-a spus despre el că, prin intermediul acelui videoclip, s-a autopropus antrenor la formația turcă. A urmat o contră cu moderatorul Radu Naum.

Marius Șumudică, intervenție vehementă în direct. Contre cu Radu Naum

Supărat de , aflată pe locul 16 cu doar 8 puncte în 11 etape, Marius Șumudică nu a rămas indiferent. Antrenorul român a ținut să le adreseze susținătorilor acestei echipe un mesaj video în care i-a îndemnat să fie aproape de club și să îl susțină pe noul tehnician. Indignat de faptul că s-a spus despre el că s-a autopropus astfel la gruparea turcă, Marius Șumudică a intrat în direct la TV Digi Sport și a avut un discurs vehement în care a negat orice scenariu de acest gen.

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„Sunt analist FANATIK și îmi respect trustul unde lucrez. Am intrat pentru că nu mi se pare normal și decent să puneți un interviu, un mesaj trimis de mine suporterilor de la Gaziantep… unde eu știam de 3 zile noul antrenor, care e Volkan Demirel, și nu m-am autopropus. Eu am cerut fanilor să vină, să fie alături de staff, de echipă. Voi ați tăiat fix partea asta. Vă dau video, lăsați-mă să vorbesc, altfel închid și vorbiți voi. Ați preluat un video, nu știu de unde, și lipsesc 10 secunde în care eu zic că sunt alături de staff-ul echipei, să se întoarcă suporterii!”, a tunat Marius Șumudică, în timp ce moderatorul Radu Naum încerca să îl tempereze: „Îmi pare rău, noi nu am tăiat nimic, așa am găsit noi videoclipul. Nu inventa!”.

Marius Șumudică, dedicat trup și suflet CFR-ului. Replici dure după prezentarea care i s-a făcut

Ulterior, Marius Șumudică a ținut să reamintească faptul că este dedicat în totalitate CFR-ului, clubul unde activează ca antrenor și unde încearcă constant să redreseze situația din campionat. „Șumi” a subliniat încă o dată că nu s-a autopropus la niciun alt club și că nu își dorește să intre în astfel de polemici. „Eu lucrez la CFR, îmi iubesc clubul, jucătorii, îmi respect meseria. Nu accept ca unele posturi de TV să îmi taie clipul și să îl posteze cum vor.

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Înseamnă că între mine și voi există cineva care vrea să denigreze. Dacă deranjează pe cineva de la Digi sau Prima… Am intrat să clarific lucrurile. Nu m-am autopropus. Nu fac niciun caz, nu vreau să mai intru în polemică și mă retrag!”, a mai spus antrenorul român, în timp ce moderatorul Radu Naum i-a replicat: „Trimite varianta ta și îl dăm. Marius, tu nu înțelegi că așa l-am găsit noi!? Faci prea mare caz. Drum bun!”.

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Marius Șumudică a pregătit echipa turcă Gaziantep FK în două mandate distincte (2019–2021 și 2023–2024), acumulând un bilanț total de 85 de meciuri oficiale, din care a obținut 34 de victorii, 27 de egaluri și 24 de înfrângeri. Primul său mandat este considerat unul dintre cele mai de succes din istoria clubului. Actualmente, el o conduce pe CFR Cluj din vara acestui an și luptă să califice echipa în play-off, în ciuda situației financiare tot mai precare pe care o traversează clubul din Gruia.

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Mesajul video adresat de Marius Șumudică susținătorilor lui Gaziantep

Redăm în cele ce urmează mesajul pe care Marius Șumudică l-a transmis fanilor turci ai lui Gaziantep. Antrenorul a încheiat prin îndemnul ca aceștia să fie aproape de echipa lor iubită, mai ales în această perioadă delicată. „Vreau să vorbesc cu oamenii de la Gaziantep pentru că Antep e oraşul unde m-am simţit foarte bine. Sunt născut în Bucureşti, în România, dar Antep este a doua mea casă. În Turcia mă simt foarte bine, am mulţi prieteni, oamenii sunt uimitori. Am avut rezultate bune cu această echipă, ţin minte momentele bune cu fanii, ţin minte când dansam pe teren în faţa fanilor. Ţin minte când am învins Besiktas, Fenerbahce, Basaksehir şi alte echipe mari din Turcia.

Acum, nu-mi place ce se întâmplă cu echipa şi oriunde lucrez mereu urmăresc rezultatele de la Gaziantep, pentru că Antep e în inima mea. Antep este oraşul care merită să aibă o echipă în SuperLig. În acest moment, viaţa echipei este dificilă şi credeţi-mă că nu este uşor să salvezi echipa şi să rămâi în SuperLig. Vreau să spun tuturor fanilor din Antep care iubesc oraşul şi echipa să fie alături de echipă, să vină la meciuri şi să ajute fotbaliştii, staff-ul şi pe toată lumea. Vă rog să faceți asta. Vă spun acest lucru din inima mea. Vă iubesc şi sper să ne vedem în curând. Toate cele bune!”, a spus Marius Șumudică prin intermediul unui mesaj video.

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