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Intrat în direct după remiza din partida FC Argeș – FCSB 0-0, Gigi Becali (68 de ani) a avut un derapaj la adresa jurnalistului Remus Răureanu. Moderatorul Vali Moraru i-a luat apărarea colegului său, însă când patronul ”roș-albaștrilor” a continuat dialogul cu jigniri i-a închis telefonul.

Dialog cu scântei între Gigi Becali și Vali Moraru

Imediat după încheierea , Gigi Becali i s-a adresat în termeni jignitori lui Remus Răureanu, aflat în platoul Digi Sport. Vali Moraru a încercat să-l potolească pe patronul FCSB, dar în cele din urmă i-a închis telefonul în nas.

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”Nu vreau să mă cert cu domnul Răureanu… Unde a văzut el că lovește Drăguș cu cotul sau că e nervos? A vrut să scape de ținere. Dacă îl lovea, vedeam sânge. Răureanu e băiat deștept, dar el mai lucrează la o emisiune de nebuni (n.r. – referire la iAMSport).

Mi-a zis mie Meme că lucrezi la ăla (n.r. – Simion Apreutese) care a vrut să cumpere Palatul cu 25 de milioane de euro de la mine și Steaua (n.r. – FCSB) cu 25 de milioane, dar să ia cinci milioane de la bancă și să dea banii în doi ani”, a tunat Becali, la emisiunea .

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”Cioflingari”, cuvântul pentru care Becali a fost scos din direct

Acesta a fost momentul în care Vali Moraru l-a întrerupt pe patronul FCSB și i-a atras atenția că oricine are dreptul la o părere. ”Domnule Becali, nu ne interesează! Remus Răureanu este un jurnalist cu 20 de ani de experiență și poate să aibă o opinie dacă lovește sau nu Drăguș. Și vedeți că jigniți oameni care nu sunt de față și apoi vă dați omul lui Dumnezeu, om cu credință”, a spus el.

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”Dacă lucrezi pentru un nebun, ajungi și tu (n.r. – despre Răureanu). Lucrezi cu cioflingari…”, a continuat Gigi Becali, moment în care Vali Moraru a hotărât să întrerupă legătura telefonică cu oficialul ”roș-albaștrilor”: ”La revedere, închidem, nu se poate așa!”.

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Alte episoade tensionate între Becali și Moraru

Nu este pentru prima dată când Gigi Becali și Vali Moraru au un dialog încins. , după întâlnirea FCSB – Petrolul 2-2, când patronul ”roș-albaștrilor” a fost deranjat în momentul în care a fost întrebat cine a făcut schimbările.

Un alt episod s-a petrecut în finalul sezonului precedent, după ce FCSB a învins FC Botoșani și s-a calificat în finala pentru barajul de Europa League. Atunci, Becali i-a transmis moderatorului că este dinamovist și .