Scandal la un club de play-off din SuperLiga! A amenințat că nu se mai antrenează și își forțează transferul în străinătate

După eliminarea din cupele europene, ”U” Cluj a primit o veste foarte proastă din partea unui fotbalist foarte important. Mamadou Thiam, atacant cu 15 contribuții ofensive în sezonul precedent, i-a amenințat pe ardeleni că nu se va mai antrena dacă nu va fi lăsat să plece în străinătate.

Mamadou Thiam agită apele la ”U” Cluj. Atacantul nu a făcut deplasarea pentru meciul cu Farul

”U” Cluj a început destul de slab acest sezon, față de startul din stagiunea precedentă. Formația lui Neluțu Sabău a adunat doar 6 puncte în primele 5 etape și a fost eliminată din cupele europene de Ararat-Armenia.

După toate acestea, „șepcile roșii” au primit o veste foarte proastă. Mamadou Thiam, fotbalist foarte important pentru ”U” Cluj, nu a făcut deplasarea pentru partida cu Farul și amenință că nu se va mai antrena, dacă nu va fi lăsat să se transfere, anunță

însă patronul „roș-albaștrilor” s-a orientat spre alți fotbaliști, însă de această dată este vorba de oferte din străinătate, nu din campionatul României.

În noul sezon, Thiam a început foarte bine: a marcat de două ori și a oferit un assist în primele cinci etape. Atacantul de 30 de ani, care mai are contract cu ”U” până în 2026, nu vrea să piardă această oportunitate și își dorește cu orice preț să se transfere pe un contract mult mai avantajos din punct de vedere financiar.

”U” Cluj a dezamăgit în cupele europene

Universitatea Cluj a participat în cupele europene după o pauză lungă de mai bine de cinci decenii. Deși a fost una dintre echipele puternice ale sezonului trecut,

Ardelenii au fost timp de mai multe etape pe primul loc în SuperLiga României, însă nu au avut prestații bune împotriva echipei Ararat-Armenia, care a eliminat-o în prelungiri după două meciuri terminate la egalitate.