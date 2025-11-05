Scandal la unul dintre cele mai mari muzee din țară! Manele filmate într-o biserică din complex. Cum s-a ajuns aici și ce riscă interpretul

ADVERTISEMENT

Florin Cercel, fiul regretatului Petrică Cercel, a stârnit furie la Muzeul Viticulturii și Pomiculturii Golești după ce a filmat un videoclip de manele într-o biserică unde niciodată nu s-a realizat vreo filmare. Conducerea muzeului analizează măsuri legale pentru retragerea clipului și tragerea artistului la răspundere.

De ce a provocat filmarea lui Florin Cercel un scandal la Muzeul Golești?

Scandal la unul dintre cele mai mari muzee din țară! Muzeul Viticulturii și Pomiculturii Golești, întins pe 14 hectare și cu peste 230 de construcții, se află în centrul unui incident controversat. Florin Cercel, fiul lui Petrică Cercel, a filmat un clip de manele într-o biserică din incinta muzeului, fără autorizație. Gestul său a stârnit indignare și aprinse dezbateri despre respectul față de patrimoniul cultural.

Conducerea muzeului a subliniat că regulile sunt clare. Vizitatorii pot face fotografii achitând o taxă, iar filmările profesionale necesită o solicitare prealabilă și plata unei taxe speciale. Managerul Iustin Dejanu, contactat de FANATIK, a clarificat că muzica manele este strict interzisă în muzeu, deoarece ei promovează exclusiv folclorul autentic.

Conducerea muzeului: „Toată lumea știe că nu se filmează manele”

„Menționez că există două tipuri de a fotografia sau a filma în instituția noastră. Unul, care presupune fotografierea, cu posibilitatea să achite o taxa la poartă. Și, pentru filmări profesionale, pentru a filma un videoclip, pentru a filma o reclamă, pentru a filma un film, există o procedură mai complexă. Bineînțeles, și o altă taxă.

Trebuie o solicitare. Conducerea muzeului o analizează, vorbim cu oamenii, le punem în vedere anumite condiții. Ca idee, noi avem interzis manele în muzeu. Toată lumea știe că nu se filmează manele. La noi se promovează doar folclorul autentic”, a explicat situația conflictuală, managerul Iustin Dejanu, pentru FANATIK.

A respectat Florin Cercel procedura impusă de muzeu?

Dejanu admite că, în trecut, instituția a colaborat pentru diverse , însă acestea s-au desfășurat mereu în condiții stricte și cu respectarea regulamentului intern.

„Am mai filmat videoclipuri cum sunt cele cu Covalact. Dar, aceste filmări au niște reguli. Stă lângă tine un conservator. Stă lângă tine un supraveghetor. Stă lângă doamna care se ocupă cu stingera și prevenirea incendiilor. Facem un contract pentru asta. El nu a făcut așa ceva.

A venit și a plătit taxa de fotografie la poartă. Probabil a știut de la început că nu o să primească aprobarea, de aceea n-a întrebat conducerea muzeului, n-a solicitat absolut niciun acord”, a mai menționat reprezentantul instituției.

Cum a trecut neobservată filmarea controversată din Muzeul Golești?

Întrebat cum a fost posibil ca filmarea să aibă loc în biserica muzeului fără ca personalul de supraveghere să observe nereguli, managerul Iustin Dejanu a expus ce a descoperit în urma anchetei interne desfășurate în cadrul instituției pe care o conduce.

„Am înțeles că a intrat și cu mașina în muzeu, probabil, pe acea chitanță. A zis ca să se schimbe cu un costum adecvat ca să-și facă poze prin muzeu. Noi n-avem supraveghetori pentru toate monumentele. Dar fata care se ocupa de asta stătea pe o bancă și vedea mai multe monumente în același timp. Era într-o duminică când s-a întâmplat.

I-a văzut intrând. Zice că aveau un fel de telefon, o chestie mică. Fără nu știu ce desfășurare tehnică. Ai stat cam 10 minute în Biserică. Și au ieșit. Nu i s-a părut nimic ieșit din comun pentru că oamenii vin aici, se închină, se reculeg”, a dezvăluit, pentru FANATIK, Dejanu.

A reușit muzeul să oprească difuzarea videoclipului?

După ce videoclipul a fost publicat pe YouTube, imaginile au ajuns rapid în atenția conducerii Muzeului Viticulturii și Pomiculturii Golești. Reprezentanții instituției au reacționat imediat și au început demersurile pentru retragerea clipului de pe internet. Managerul muzeului a trimis o solicitare oficială către platforma YouTube, considerând că materialul a fost filmat fără autorizație.

Totodată, acesta a încercat să ia legătura cu artistul și a reușit să poarte o scurtă discuție cu el prin intermediul unei rețele de socializare.

„De videoclip am aflat că există luni dimineață. Am încercat să contactez persoana, dar neavând numărul lui, am găsit un contact al unui om care lucrează cu el. Am făcut în primul rând solicitarea la YouTube să dea jos clipul, pentru că e filmat fraudulos. Mi-a venit un răspuns de la YouTube că mi se analizează solicitarea.

Iar domnul, la mesajele pe care i l-am trimis pe Instagram, mi-a răspuns că el nu-și dă munca jos. Și că e munca lui și că el a plătit. Cam asta a fost interacțiunea”, a precizat managerul Muzeului Viticulturii și Pomiculturii Golești.

Ce măsuri legale poate lua muzeul împotriva lui Florin Cercel?

În continuare, acesta nu exclude varianta , dacă situația nu se rezolvă pe cale amiabilă. Spune că instituția își rezervă dreptul de a acționa în consecință.

„Acum, sigur, noi ne rezervăm dreptul de a face toate demersurile, să-i dăm jos acest clip filmat fără acordul nostru. Și, eventual, să căutăm și alte soluții, să sesizăm organele în drept, să vedem pe ce s-ar încadra juridic această faptă”, a mai adăugat Dejanu, pentru FANATIK.

Cum a ajuns un videoclip de manele într-o biserică unde nu s-a mai filmat niciodată?

Pe lângă partea legală, managerul Iustin Dejanu a vorbit și despre impactul personal al incidentului. Gestul artistului l-a afectat profund, mai ales că, în cei ani de activitate, niciodată nu s-a filmat nimic în biserică.

„Dacă mă întrebați pe mine ca om, am resimțit dureros această acțiune. De când sunt eu manager și înainte să fiu manager, niciodată, da, niciodată, n-am dat o autorizație de filmare în biserică.

O să-mi păzesc biserica ca pe Sfintele Moaște de acum încolo. Mi se pare o blasfemie. Nu poți să folosești biserica în astfel de scopuri”, a spus, în final, vizibil afectat, managerul Muzeului Golești.

Am încercat să luăm legătura cu Florin Cercel pentru un punct de vedere, însă până la momentul publicării articolului nu am primit niciun răspuns.