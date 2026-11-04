Sport

Scandal la vârful FIFA! Infantino ar fi apelat la Trump pentru a-și ajuta menajera

Gabriel Neagu
04.11.2026 | 15:40
Scandal la varful FIFA Infantino ar fi apelat la Trump pentru asi ajuta menajera
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FIFA este distantă de Gianni Infantino în cazul vizei false. sursa foto: hepta
Gianni Infantino se află în centrul unui nou scandal, după ce a fost acuzat că ar fi apelat la relațiile sale cu administrația Donald Trump pentru a obține un permis de muncă pentru menajera sa. FIFA a reacționat oficial și a respins acuzațiile apărute în presa americană.
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Statele Unite al Americii au intensificat controalele ICE, la începutul acestui an. De asemenea, politica lui Donald Trump (80 de ani), președintele țării nord-americane, promovează o politică strictă anti-migrație. Mai mult, la mijlocul anului 2025, primul om al SUA a decis să rupă acordurile bilaterale cu patru țări din America Centrală.

FIFA rupe tăcerea în cazul lui Gianni Infantino și al vizei false

Forul mondial se află în mijlocul unui scandal de proporții. Conform The New York Post, președintele FIFA, Gianni Infantino, a fost acuzat că s-a folosit de prietenia sa cu Donald Trump pentru a obține un permis de muncă pentru menajera sa care a emigrat ilegal în SUA. Este vorba despre Yajarlin del Socorro Fernandez, născută în Nicaragua. Aceasta și-a pierdut dreptul de ședere în Statele Unite după revocarea acordului din iunie 2025.

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Menajera ar fi lucrat în casa de vacanță, din Miami, a lui Gianni Infantino. Totuși, cererea sa pentru o viză „C11”, acordată la începutul anului 2026, menționa o adresă diferită. În cele din urmă, forul mondial de fotbal a oferit un punct de vedere și a dezmințit toate acuzațiile făcute în spațiul public legate de posibila interferență pentru obținerea permisului de muncă.

”FIFA respinge orice sugestie că ar fi angajat o persoană în SUA fără autorizația necesară. FIFA verifică statutul de angajare al fiecărui angajat și asigură respectarea cerințelor de imigrare și angajare din SUA. Aspectele legate de viața personală și de familie a președintelui FIFA sunt private; cu toate acestea, pentru a evita orice îndoială, costurile personalului domestic sunt suportate personal de președintele FIFA”, a transmis Onofre Costa, purtătorul de cuvânt al forului mondial, potrivit The Sun.

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Mai mult, omul de comunicare de la forul mondial a condamnat dezvăluirea identităților persoanelor implicate în scandal și respectarea dreptului la viață privată. FIFA ar lupta împotriva încălcării drepturilor angajaților săi și nu numai.

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„FIFA condamnă ferm publicarea datelor personale ale personalului, niciunul dintre aceștia nefiind acuzat de vreo infracțiune. Aceasta reprezintă o încălcare gravă a vieții lor private. FIFA salută controlul legitim. Dar controlul nu este o licență pentru a amplifica acuzațiile false. În cazul în care rapoartele sunt inexacte sau înșelătoare, FIFA va continua să le conteste direct și vehement”, a continuat Onofre Costa.

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Declarațiile vin la scurt timp după ce FIFA a dezvăluit parțial trei seturi de documente legate de planul eșuat al FIFA Forward Enterprises de a vinde o participație la Cupa Mondială, anularea cartonașului roșu primit de Balogun în meciul de la Cupa Mondială dintre SUA și Bosnia, 2-0, dar și despre decizia de a acorda Premiul pentru Pace lui Donald Trump.

Gianni Infantino candidează pentru un nou mandat la șefia FIFA

Actualul președinte al FIFA a evitat, în mai multe rânduri, întrebările legate despre o posibilă candidatură pentru un nou mandat în fruntea forului mondial. Totuși, Gianni Infantino a făcut marele anunț în a doua zi a Campionatului Mondial Feminin sub 20 de ani. Până acum, numai elvețianul și fostul fotbalist Ramon Vega și-au anunțat candidaturile.

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Alegerile pentru ocuparea funcției de președinte al FIFA, pentru un mandat de 5 ani, vor avea loc în martie 2027. Până atunci, perioada depunerii candidaturilor se va încheia pe 18 noiembrie. De menționat este că alegerile vor avea loc în cadrul celui de-al 77-lea Congres FIFA, programat la Rabat, în Maroc.

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