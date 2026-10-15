Sport

Scandal la vestiare cu arbitrul meciului U Craiova – Getafe. Faza care a înfuriat tot stadionul și ce spune Regulamentul

Cristian Măciucă, Tibi Cocora
15.10.2026 | 21:08
Scandal la vestiare cu arbitrul meciului U Craiova Getafe Faza care a infuriat tot stadionul si ce spune Regulamentul
CORESPONDENȚĂ DIN CRAIOVA
Decizia de neînțeles a arbitrilor care a aruncat „Ion Oblemenco” în aer! Ce spune regulamentul. FOTO: Fanatik / Renato Anghelescu
„Ion Oblemenco” a erupt precum un vulcan în finalul primei reprize din Universitatea Craiova - Getafe. Spectatorii prezenți la meci i-au huiduit copios pe arbitri dintr-un motiv incredibil. Scandalul s-a mutat și la vestiare
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Ion Oblemenco a fost plin ochi la U Craiova – Getafe, primul meci din „faza Ligii” Conference League pentru campioana României. În finalul primei reprize, spectatorii au luat foc din cauza unui moment care l-a avut în prim plan pe Vladimir Screciu. Scandalul a continuat și la vestiare cu

Arbitrii de la U Craiova – Getafe, huiduiți copios pe „Ion Oblemenco”

Scandal la pauza meciului dintre U Craiova și Getafe. FANATIK a aflat în exclusivitate că oficialii campioanei României s-au dus peste brigada de arbitri pentru a îi reproșa faza cu Vladimir Screciu din finalul primei reprize. Internaționalul român a fost călcat pe mână de un adversar și a trebuit să primească îngrijiri medicale.

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Din acest motiv, Screciu a fost scos în afara terenului și nu i s-a permis să revină decât după un minut. Decizia „centralului” Smajc i-a înfuriat pe fanii olteni, care l-au huiduit pe sloven la scenă deschisă. Reproșurile au continuat și la vestiare, acolo unde oficialii olteni au contestat modul în care a procedat Smajc. Alb-albaștrii i-au arătat slovenului modul în care Screciu a fost călcat clar de un adversar.

La partida dintre Universitatea Craiova și Getafe a fost delegată o brigadă din Slovenia, avându-l la centru pe David Smajc. Acesta a fost ajutat la cele două linii de Manuel Vidali și David Gabrovec, în timp ce al patrulea oficial a fost Zan Jazbec. În camera VAR se află Aleksandar Matkovic, iar rolul de arbitru asistent VAR i-a revenit lui Mihael Antic.

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Ce prevede regulamentul

Potrivit regulamentului IFAB, un jucător de câmp este obligat să rămână în afara terenului timp de un minut după reluarea jocului dacă se produce una sau mai multe dintre următoarele situații:

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  • jocul este oprit deoarece jucătorul a suferit sau este suspectat că a suferit o accidentare;
  • arbitrul face semn echipei medicale să intre pe teren;
  • arbitrul îl întreabă pe jucător dacă are nevoie de îngrijiri medicale pe teren, iar acesta le solicită.

În schimb, jucătorul nu este obligat să rămână în afara terenului timp de un minut dacă indică faptul că nu are nevoie de îngrijiri medicale, cu excepția situației în care jocul a fost deja oprit din cauza accidentării, sau dacă părăsește voluntar terenul în timpul jocului ori al unei întreruperi, cu condiția ca acest lucru să nu întârzie reluarea partidei.

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Cristian Măciucă
Cristian Măciucă
Cristi Măciucă este editor pe Sport la Fanatik. A lucrat la Dolce Sport / Telekom Sport (2013-2019), la site-ul telekomsport.ro (2019-2020), comentator de wrestling, MMA, kickboxing și eGames. Pe lângă activitățile din presă, a fost 5 ani arbitru categoria I la AMFB.
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