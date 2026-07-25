Sport

Scandal în tribune după Dinamo – Universitatea Craiova! Jandarmii și stewarzii au intervenit de urgență. Video exclusiv

Final tensionat după Dinamo – Universitatea Craiova. Forțele de ordine au intervenit după un conflict între suporteri. De la ce a plecat tot scandalul din tribune.
Alex Bodnariu
26.07.2026 | 00:36
Scandal in tribune dupa Dinamo Universitatea Craiova Jandarmii si stewarzii au intervenit de urgenta Video exclusiv
EXCLUSIV FANATIK
Intervenție a forțelor de ordine după fluierul final! Conflict între suporteri la Dinamo – U Craiova
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Momente tensionate la finalul meciului dintre Dinamo și Universitatea Craiova, din etapa a doua a Superligii României. Forțele de ordine au intervenit în sectorul T2, acolo unde un grup de suporteri a provocat un scandal. Mai mulți fani puși pe ceartă au fost înconjurați de stewarzi.

Dinamo, victorie colosală pe Arcul de Triumf

Dinamo s-a impus fără drept de apel în duelul cu Universitatea Craiova. Scorul final al întâlnirii de pe Arcul de Triumf a fost 5-1 în favoarea „câinilor roșii”. Echipa din Ștefan cel Mare i-a administrat o adevărată umilință campioanei Superligii, care acum își îndreaptă atenția spre returul cu Levski Sofia.

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Pe Arcul de Triumf a fost prezent un număr neașteptat de mare de spectatori. Deși este încă perioada concediilor, suporterii dinamoviști s-au mobilizat pentru a-și susține favoriții în duelul cu campioana en-titre. În tribune s-au aflat și foarte mulți copii. Cu toate acestea, au existat și incidente, iar forțele de ordine au fost în alertă pe tot parcursul partidei.

Intervenție a forțelor de ordine după fluierul final! Conflict între suporteri la Dinamo – U Craiova

La finalul jocului, după ce jucătorii celor două echipe au intrat la vestiare, în sectorul T2 a izbucnit un conflict între suporteri. Imaginile surprinse la fața locului arată un grup restrâns de fani înconjurat de stewarzi, în timp ce și jandarmii au intervenit pentru a calma spiritele și a preveni escaladarea situației.

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Din primele informații, totul ar fi pornit după ce Martin Pascual, unul dintre marcatorii lui Dinamo, a mers în zona respectivă la solicitarea suporterilor. Fotbalistul și-ar fi dat jos tricoul pentru a-l oferi unui fan, însă echipamentul nu a mai ajuns la persoana care îl ceruse. De aici ar fi izbucnit un schimb de replici între suporteri, conflictul degenerând rapid într-o ceartă însoțită de înjurături și îmbrânceli.

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Intervenție a forțelor de ordine după fluierul final! Conflict între suporteri la Dinamo – U Craiova

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Alex Bodnariu
Alex Bodnariu
Alex Bodnariu este redactor pe zona sport la Fanatik. A debutat în jurnalism la Playsport.ro. Înainte să intre în presa, a fost analist sportiv pentru o companie din Londra.
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