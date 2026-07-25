Scandal în tribune după Dinamo – Universitatea Craiova! Jandarmii și stewarzii au intervenit de urgență. Video exclusiv

Momente tensionate la finalul meciului dintre Dinamo și Universitatea Craiova, din etapa a doua a Superligii României. Forțele de ordine au intervenit în sectorul T2, acolo unde un grup de suporteri a provocat un scandal. Mai mulți fani puși pe ceartă au fost înconjurați de stewarzi.
Dinamo s-a impus fără drept de apel în duelul cu Universitatea Craiova. Scorul final al întâlnirii de pe Arcul de Triumf a fost 5-1 în favoarea „câinilor roșii”. Echipa din Ștefan cel Mare i-a administrat o adevărată umilință campioanei Superligii, care acum își îndreaptă atenția spre returul cu Levski Sofia.
Pe Arcul de Triumf a fost prezent un număr neașteptat de mare de spectatori. Deși este încă perioada concediilor, suporterii dinamoviști s-au mobilizat pentru a-și susține favoriții în duelul cu campioana en-titre. În tribune s-au aflat și foarte mulți copii. Cu toate acestea, au existat și incidente, iar forțele de ordine au fost în alertă pe tot parcursul partidei.
La finalul jocului, după ce jucătorii celor două echipe au intrat la vestiare, în sectorul T2 a izbucnit un conflict între suporteri. Imaginile surprinse la fața locului arată un grup restrâns de fani înconjurat de stewarzi, în timp ce și jandarmii au intervenit pentru a calma spiritele și a preveni escaladarea situației.
Din primele informații, totul ar fi pornit după ce Martin Pascual, unul dintre marcatorii lui Dinamo, a mers în zona respectivă la solicitarea suporterilor. Fotbalistul și-ar fi dat jos tricoul pentru a-l oferi unui fan, însă echipamentul nu a mai ajuns la persoana care îl ceruse. De aici ar fi izbucnit un schimb de replici între suporteri, conflictul degenerând rapid într-o ceartă însoțită de înjurături și îmbrânceli.