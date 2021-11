Scandal după moartea lui Benone Sinulescu! Soția cântărețului face acuzații grave: “Nu mai pot să rabd la nesfârșit!”

Soția lui Benone Sinulescu a acceptat să intre, în direct, la „Teo Show” și să vorbească, îndoliată, cu durere în suflet despre cel care i-a fost soț. Elena Sinulescu a făcut declarații și despre problemele de sănătate pe care le artistul le-a avut în ultima perioadă.

„Aș vrea nici să nu mai vorbesc. E un moment foarte, foarte greu. Despărțirea asta este foarte dureroasă. Am fost foarte compatibili, ne-am împăcat foarte bine, vă dați seama. Am rezistat 40 de ani pe care i-am împlinit chiar pe 17 noiembrie. Nu-mi găsesc nici cuvintele, vă dați seama, sunt atât de debusolată.”, declară soția lui Benone Sinulescu profund îndurerată.

Soția lui Benone Sinulescu a ascultat cu emoție cuvintele frumoase pe care soțul său le-a rostit într-un interviu mai vechi. Artistul susținea că are o căsnicie foarte frumoasă și că soția sa este foarte frumoasă.

„Am o căsnicie minunată și am o soție foarte frumoasă. Am așteptat eu cât am așteptat, dar uite că Dumnezeu a așezat lucrurile și pentru mine. Am o soție căreia nu pot să îi găsesc niciun cusur”, declara, în urmă cu ceva vreme, Benone Sinulescu.

Soția lui Benone Sinulescu a fost acuzată că nu a avut grijă de sănătatea soțului său, motiv pentru care a fost de acord să facă câteva declarații despre acest aspect. Elena Sinulescu susține că foarte multe lucruri care s-au spus în presă nu au fost adevărate.

„Am trecut peste ele și eu mi-am văzut în continuare de sănătatea lui și nu mi-am dorit decât să putem trece peste . Nu a fost vizitat de un medic până acum o săptămână când a fost chemată salvarea. Nu este adevărat (n.r. că a fost spitalizat de mai multe ori în ultimele luni)! O singură dată a fost internat în Spitalul Județean Arad și nimic mai mult.”, explică Elena Sinulescu.

Ce spune soția lui Benone Sinulescu despre zvonurile legate de Covid-19

În ultima perioadă au apărut în presă o serie de speculații legate de infectarea lui Benone Sinulescu cu Covid-19 pe care soția acestuia a dorit să le lămurească. Artistul a fost testat în urmă cu o săptămână de către o ambulanță care s-a deplasat la domiciliul acestuia, însă rezultatul a fost unul negativ.

„Acum o săptămână ambulanța a venit acasă, i-au făcut testul rapid și PCR și au spus că are o pneumonie. El nu a dorit să meargă la pneumologie pentru că îi era teamă de o infectare cu coronavirus. La început s-a simțit mai bine, apoi nu s-a mai simțit bine și am fost nevoiți să apelăm la un concentrator de oxigen. Chiar își dorea să tușească, să poată să expectoreze, dar nu a avut norocul să tușească. Din moment ce a stat cu o mască pe figură, evident că a trebuit să stea în pat.”, a mai adăugat cea care i-a fost alături în ultimii 40 de ani marelui artist.

Elena Sinulescu îl acuză pe fostul impresar de furt intelectual

Elena Sinulescu a vorbit și despre conflictul cu Ionuț Pavel, fostul impresar al regretatului Benone Sinulescu. Soția artistului susține că Ionuț Pavel a afirmat o mulțime de zvonuri legate de sănătatea artistului. Acesta ar fi controlat o perioadă de vreme contul de Facebook dar și de YouTube al artistului.

“Știa de unde provin aceste cancanuri. Nu avea niște dușmani, dar acel om (n.r. impresarul Ionuț Pavel) care era organizator de spectacole, a ieșit să facă public afirmații și să ceară să fie operat soțul meu. În calitate de ce?

Ba mai mult, soțul meu l-a repudiat, pentru că știe dumnealui ceea ce a făcut din 2013 până în 2021. A făcut pagină de Facebook și cont de YouTube cu numele soțului meu.

Am dovezi, eu i-am închis contul! In clipa în care i-am cerut parola, a început răzbunarea. Soțul meu, la insistențele mele, nu a vrut să facă publică treaba asta, pentru că este caz penal, furt intelectual. Nu voiam să spun niciodată chestia asta, dar pentru că din nou a reapărut și vrea să aducă în față trecutul, nu mai pot să fiu bălăcărită în presă. Nu mai pot să rabd la nesfârșit!”, a spus Elena Sinulescu, la Teo Show.

Fostul impresar al lui Benone Sinulescu, drept la replică

„Contul acela de Facebook a fost creat de către un nepot de-al său în 2013. Noi ne-am cunoscut în septembrie 2014. Contul acela era creat. Am administrat acel cont de Facebook și cel de YouTube, deoarece eu mă ocupam de imaginea lui”, susține impresarul.

Întrebat despre veniturile pe care le-a încasat în urma gestionării conturilor personale ale lui Benone Sinulescu, impresarul a declarat că niciodată nu a încasat bani de pe urma acestora. Ba mai mult decât atât, acesta susține că i-a predat conturile acum câțiva ani nepotului artistului.

„Niciodată nu am încasat venituri, iar asta se poate verifica. Acea pagină i-am predat-o nepotului, lui Cristi. De altfel, era și normal să i-o predau o dată ce mi-a cerut-o, fiind mai aproape la Arad, asta e ușor de verificat. ”, a continuat impresarul.

Ionuț Pavel susține că a avut o relație foarte bună cu Benone Sinulescu

„Relația dintre mine și Benone Sinulescu a fost una foarte bună. Am mai vorbit o singură dată, când era singur. A zis că o să rezolve el cumva problema asta, că s-au băgat niște oameni care au fost foarte binevoitori. Nu a existat nici o înțelegere scrisă între mine și Benone Sinulescu. Până în luna aprilie stăteam de vorbă tot timpul, planificam concerte.”, povestește bărbatul

Fostul impresar nu va participa la înmormântare

Întrebat de către Teo Trandafir dacă duminică, pe data 21 noiembrie, va participa la înmormântarea marelui artist Benone Sinulescu, impresarul a declarat că, din păcate acest lucru nu va putea fi posibil.

„N-am cum să fiu la înmormântare pentru că oamenii ăia oricât de mult m-ar iubi sau m-ar urî în clipa de față își jelesc mortul. Eu mă consider o persoană cu foarte mult bun simț și o să le respect durerea.”, spune în încheiere impresarul.

Știre în curs de actualizare