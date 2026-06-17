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Scandal mondial după Argentina – Algeria! Lionel Messi, „iertat” de eliminare? Verdictul lui Thierry Henry

Lionel Messi a fost în centrul atenției în Argentina - Algeria 3-0 nu doar datorită hattrick-ului marcat. Superstarul argentinian a fost acuzat că a scăpat prea ușor de cartonaș după un fault dur.
Mihai Dragomir
17.06.2026 | 08:13
Scandal mondial dupa Argentina Algeria Lionel Messi iertat de eliminare Verdictul lui Thierry Henry
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Val de controverse după faultul dur comis de Lionel Messi în Argentina - Algeria 3-0. Trebuia sau nu eliminat? Foto: PROFIMEDIA
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Argentina a început CM 2026 cu o victorie cu scorul de 3-0 în fața Algeriei. Lionel Messi a strălucit din nou pe cea mai importantă scenă a fotbalului, marcând un hattrick. Chiar și așa, superstarul sud-american nu a scăpat de critici, fiind acuzat că a scăpat prea ușor de cartonaș după o intrare dură la unul dintre adversari.

Scandal cu Lionel Messi protagonist la Cupa Mondială

Lionel Messi a scris istorie în Argentina – Algeria 3-0. La 39 de ani fără o săptămână, el a devenit cel mai bătrân autor al unui hattrick la Cupa Mondială. Însă dincolo de prestația fabuloasă avută, el a fost protagonistul unui moment care a iritat fanii fotbalului din întreaga lume. În minutul 31, fundașul algerian Mandi îl dribla pe starul argentinian. În încercarea de a recupera mingea, Messi a intrat dur asupra jucătorului de la Lille, înfingându-și crampoanele la nivelul gambei. Imediat după ce și-a doborât adversarul, Messi a ridicat mâinile deasupra capului, semn că regreta ceea ce a făcut.

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„Fanii Cupei Mondiale susțin că turneul este TRUCAT, Lionel Messi evitând un cartonaș roșu după ce l-a accidentat pe rivalul algerian”, a notat publicația Daily Mail. „Este 100% cartonaș roșu pentru Lionel Messi. Ar fi trebuit să fie”, au comentat Ale Moreno și Nedum Onuoha, doi foști fotbaliști.

Pe lângă vina atribuită lui Lionel Messi prin talpa aplicată pe gamba adversarului său, cele mai mari controverse au fost legate de faptul că VAR nu a intervenit pentru a analiza faza și a da astfel un verdict clar. „Îmi pare rău, Messi, dar ăsta e cartonaș roșu. Arbitrul nu l-a dat și nici VAR-ul nu a intervenit”, a notat un alt internaut pe X.

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Verdictul specialiștilor după faultul dur comis de Lionel Messi

Despre faza care a ridicat multe semne de întrebare a vorbit și Thierry Henry. Legendarul vârf francez consideră că Lionel Messi nu a intenționat să își lovească adversarul, ci a urmărit strict să joace balonul. „Am văzut mulți oameni spunând că ar fi trebuit să fie un cartonaș roșu, dar pentru mine, intenția este foarte importantă atunci când analizezi corect aceste situații.

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Când te uiți din nou la asta, poți vedea clar că Lionel Messi este concentrat asupra mingii și încearcă să facă o acțiune de fotbal, nu încearcă să rănească pe nimeni. Da, există contact. Da, pare ciudat. Dar nu fiecare coliziune este un cartonaș roșu! Oamenii reacționează pentru că este vorba de Messi. Dacă ar fi fost un alt jucător, nu cred că ar fi existat la fel de multe controverse.” , a spus Thierry Henry, fostul mare atacant francez și expert în analize la Cupa Mondială.

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Mihai Dragomir
Mihai Dragomir
Mihai Dragomir este redactor pe zona de sport la Fanatik. A debutat ca jurnalist la 27 SPORT AS, apoi a făcut parte din echipa celor de la Realitatea Sportivă.
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