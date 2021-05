Scandal monstru după Manchester City – PSG 2-0: „Arbitrul m-a înjurat de două ori!”

Nici acest sezon nu a fost cu noroc pentru Neymar și compania. Paris Saint Germain a încheiat în genunchi, scor 0-2, returul semifinalei Champions League, contra lui Manchester City. Partida de pe „Etihad Stadium” nu fost lipsită, însă, de momente tensionate.

Cu 20 de minute înaintea fluierului final, Di Maria l-a călcat pe Fernandinho și a văzut cartonașul roșu, lăsându-și echipa în inferioritate numerică. În plus, elevii lui Mauricio Pochettino s-au arătat revoltați de atitudinea centralului Bjorn Kuipers.

„Arbitrul m-a înjurat de două ori. Pentru ei e ceva normal, dar dacă o spunem noi, primim suspendări”, a răbufnit mijlocașul Marco Verratti la interviul de după meci.

Scandal monstru după Manchester City – PSG. Francezii au pus tunurile pe arbitru

„Am fost echipa mai bună timp de 70 de minute. Am încercat totul, am atacat, am încercat să atacăm. Plecăm de aici cu capul sus. Am meritat să ne calificăm și suntem triști.

Ni se spune să avem respect, să îi respectăm pe arbitri. Dar arbitrul din această seară l-a înjurat pe Paredes.

Dacă noi am fi făcut la fel, ne-am fi ales cu o suspendare de trei sau patru meciuri”, a declarat Ander Herrera. Și nu a fost singurul jucător al celor de la PSG care l-a pus la zid pe centralul partidei.

„M-a înjurat de două ori. Pentru ei e ceva normal, dar dacă spunem noi, atunci primim suspendări. Vorbesc mult cu arbitrii, dar nu le spun așa ceva niciodată”, a acuzat italianul Marco Verratti.

Guardiola, în culmea fericirii după calificarea în finală: „Lumea crede că este ușor”

De partea cealaltă, Pep Guardiola exultă după această victorie și așteaptă cu nerăbdare să-și afle adversarul din ultimul act al competiției. Totul se va decide miercuri seară, în urma duelului de pe „Stamford Bridge” dintre Chelsea și Real Madrid.

„Sunt incredibil de mândru de echipa mea și mă gândesc în primul rând la jucătorii care n-au jucat azi. Toată lumea merita să fie pe teren, toată lumea a contribuit la acest rezultat și este momentul să ne bucurăm.

Trebuie să câștigăm campionatul și apoi avem timp să ne pregătim pentru finală. Am recuperat foarte bine balonul în jumătatea adversă, iar o victorie cu 4-1 la general împotriva celor care au eliminat Barcelona și Bayern Munchen înseamnă enorm pentru noi.

PSG câștigă titlul în fiecare an, este o echipă formată pentru succes, iar astăzi au luptat până la final. Noi am luptat împreună și am ajuns în finala Champions League. Lumea crede că este ușor să ajungi în finala Champions League, dar nu este deloc așa. Este o competiție foarte dificilă și uneori ai nevoie ca stelele să se alinieze în favoarea ta”, a declarat managerul catalan.