Scandal monstruos după meciul din Champions League! Ce acuză Newcastle după deplasarea la Marseille

Meciul dintre Olympique Marseille și Newcastle, din grupa principală a Champions League, urmează să se lase cu o plângere la UEFA din partea englezilor.
Mihai Alecu
29.11.2025 | 09:15
Englezii se revoltă după incidentele de la Marseille
Ultrașii celor de la Olympique Marseille nu i-au așteptat cu brațele deschise pe fanii englezi, iar incidentele au început cu o seară înaintea partidei din grupa principală de Champions League.

Incidente la meciul dintre Marseille și Newcastle

Francezii i-au atacat pe suporterii lui Newcastle și imaginile au devenit virale rapid pe rețelele sociale. Poliția a fost nevoită să intervină în forță pentru a opri conflictele de stradă dintre grupările de fani, însă englezii au reclamat că forțele de ordine s-au comportat abuziv și au avut mai multe abuzuri pe care le-au făcut. Acesta ar fi motivul pentru care șefii lui Newcastle sunt deciși să apeleze la UEFA.

Au mai existat probleme și după meci, când suporterii au fost ținuți foarte mult timp pe stadion, iar la plecare au fost escorcați către metrou doar în grupuri de câte 500 de oameni, pentru a se preveni astfel posibile noi incidente. Totuși, după ce primul grup a plecat, a urmat o intervenție în forță a poliției franceze, care a folosit inclusiv materialele din dotare, precum spray-uri lacrimogene și bastoane.

Newcastle face plângere la UEFA

Newcastle anunță că va face plângere la UEFA din cauza comportamentului avut de oficialii lui Marseille și poliția franceză: „Ne vom exprima în mod oficial îngrijorările către UEFA, Olympique de Marseille și poliția franceză în legătură cu tratamentul inacceptabil aplicat suporterilor noștri de către poliție pe Stade Vélodrome după meciul de marți din UEFA Champions League.

Odată ce primul grup de suporteri a fost eliberat, poliția a început să folosească forță inutilă și disproporționată pentru a împiedica restul fanilor noștri să se deplaseze mai departe. Aceasta s-a realizat printr-o combinație de spray cu piper, bastoane și scuturi, mulți suporteri fiind agresați în mod brutal de poliție”.

