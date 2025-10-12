Sport

Scandal monstru în Anglia! Meciul a fost suspendat din cauza unui fan: ce a făcut

Un meci oficial din Anglia a fost întrerupt după un gest incredibil al unui suporter aflat în tribună. Ce s-a întâmplat după decizia luată de arbitru.
Bogdan Mariș
12.10.2025 | 18:30
Scandal monstru in Anglia Meciul a fost suspendat din cauza unui fan ce a facut
Un meci oficial din Anglia a fost întrerupt dintr-un motiv incredibil. FOTO: Exeter City (X)

Partida dintre Exeter City și Reading, din etapa a 12-a a League One, divizia a treia a fotbalului englez, a fost întreruptă de arbitru după ce un jucător al gazdelor a fost abuzat rasial de un fan al echipei oaspete. Antrenorul lui Exeter a avut o reacție extrem de dură la finalul întâlnirii.

Meci oficial din Anglia, întrerupt din cauza unui incident rasist

În minutul 74 al partidei dintre Exeter și Reading, „centralul” James Durkin a decis să întrerupă jocul după ce un fotbalist al gazdelor a fost abuzat rasial de un fan. Arbitrul s-a consultat cu cei doi căpitani și cu cei doi antrenori înainte de a lua decizia, iar pe stadion a fost transmis un anunț cu privire la această problemă, amenințarea fiind că meciul va fi suspendat în cazul în care va mai exista un alt incident.

Jocul s-a reluat mai apoi și s-a încheiat la egalitate, 1-1, scor stabilit încă din minutul 11. Este al doilea astfel de incident care se petrece într-un meci al lui Exeter în ultima lună. Pe 16 septembrie, duelul contra lui Cardiff City din EFL Trophy a fost de asemenea întrerupt din cauza unui incident rasist.

Reacție dură a antrenorului

Antrenorul gazdelor, Gary Caldwell, care a evoluat pentru cluburi precum Newcastle United sau Celtic în cariera de fotbalist, nu s-a ferit de cuvinte la finalul jocului și a condamnat ferm incidentul rasist. „Prea multe meciuri sunt oprite din cauza unor astfel de scandări, e un comportament inacceptabil și sper că vom scăpa de astfel de lucruri.

Nu e o problemă în fotbal, e o problemă în societate. Se întâmplă și la alte sporturi sau în alte locuri, e incredibil că încă se întâmplă în 2025. Dacă persoana va fi identificată, nu ar trebui să revină vreodată pe un stadion de fotbal. Pedeapsa trebuie să fie pe măsura crimei, ar trebui să existe toleranță zero în astfel de cazuri, din punctul meu de vedere”, a afirmat acesta, conform The Sun.

Situație similară în Premier League

Meciul de debut al noului sezon din Premier League, Liverpool – Bournemouth 4-2, a fost întrerupt în prima repriză, după ce Antoine Semenyo, fotbalist al echipei oaspete, a semnalizat arbitrului faptul că fusese abuzat rasial de un suporter al „cormoranilor”.

Semenyo avea să înscrie o „dublă” contra echipei lui Arne Slot, însă gazdele au marcat de două ori pe final și s-au impus. Fanul lui Liverpool, un bărbat de 47 de ani, a fost escortat în afara arenei, iar o zi mai târziu a fost arestat de autorități. Mai apoi, acesta a fost eliberat condiționat pe cauțiune, însă a fost interzis pe toate stadioanele din Marea Britanie.

