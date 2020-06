Scandal monstru, în direct, între Piers Morgan și Rudy Giuliani, după un mesaj al președintelui Trump. Video

Avocatul personal al lui Donald Trump, Rudy Giuliani, s-a certat la TV cu Piers Morgan, pe tema unui mesaj publicat de președintele Trump pe Twitter.

Scandal monstru la TV între Rudy Giuliani și Piers Morgan

Piers Morgan, moderatorul emisiunii „Good Morning Britain”, l-a rugat pe Giuliani, fost primar al orașului New York, să comenteze infamul tweet al lui Donald Trump „when the looting starts, the shooting starts”, însemnând „când începe jaful, vor începe împușcăturile”. O amenințare directă la adresa celor care jefuiesc magazinele sub pretextul protestelor.

Twitter a cenzurat mesajul lui Trump pentru că încuraja violența, spre nemulțumirea lui Giuliani. „Interpretaţi oblic, interpretaţi deliberat oblic”, a răbufnit Giuliani, când Morgan i-a transmis că Donald Trump n-ar fi trebuit niciodată să scrie așa ceva.

Discuția s-a transformat într-o tiradă de injurii și acuze dure între cei doi. Giuliani l-a făcut pe Piers Morgan mincinos, în timp ce Giuliani a fost făcut „complet nebun” și „violent”.

Internauții s-au împărțit în două tabere și s-au implicat activ în conflictul dintre Piers Morgan și Rudy Giuliani. Mesajul în original al lui Donald Trump a fost următorul: “These THUGS are dishonoring the memory of George Floyd, and I won’t let that happen. Just spoke to Governor Tim Walz and told him that the Military is with him all the way. Any difficulty and we will assume control but, when the looting starts, the shooting starts. Thank you!”.

În traducere liberă: „Acești golani dezonorează memoria lui George Floyd și nu voi permite ca acest lucru să se întâmple. Am vorbit cu guvernatorul Tim Walz și i-am spus că Armata e alături de el până la capăt. Când încep jafurile, încep împușcăturile”.

Trump s-a justificat, după ce multă lume i-a criticat ieșirea și a explicat că nu a fost niciun moment o amenințare ci o simplă „constatare” a realității.

Statele Unite ale Americii se confruntă cu o serie de jafuri stradale nemaivăzute de pe vremea Vestului Sălbatic. Sute de vandali distrug magazine, mașini, și fură tot ce pot.

Aparent, acești indivizi nu au nicio intenție de a protesta față de uciderea lui George Floyd, ci doar profită de haosul creat pentru a fura.

