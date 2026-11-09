Scandal monstru în fotbalul mondial! Un oficial a cerut asasinarea unui internațional, iar jucătorul a luat o decizie radicală. Video

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Un caz revoltător a zguduit fotbalul irakian. Montader Madjed, un internațional în vârstă de 21 de ani care evoluează în Suedia, a fost amenințat public cu moartea de către un membru al conducerii clubului Al-Shorta, după ce a refuzat convocarea la echipa națională. Declarațiile au provocat o reacție dură din partea Federației Irakiene de Fotbal, iar fotbalistul a anunțat între timp că nu mai dorește să-și reprezinte țara.

Montader Madjed, amenințat cu moartea după ce a refuzat convocarea la naționala Irakului! Declarația șocantă a oficialului

Totul a pornit după ce selecționerul Graham Arnold l-a inclus pe Montader Madjed în planurile pentru următoarea acțiune a naționalei Irakului. Fotbalistul lui Hammarby a refuzat însă să se prezinte la reunirea lotului, explicând că traversează o perioadă complicată și că vrea să se concentreze, deocamdată, asupra carierei sale la echipa de club.

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Decizia a stârnit reacții extrem de agresive în Irak. Adi al-Rubaie, membru în conducerea clubului Al-Shorta, a intervenit la postul de televiziune Dijlah și a lansat o amenințare incredibilă la adresa jucătorului: „Oricine nu respectă numele țării mele va fi executat”. Întrebat de moderator dacă nu consideră că a exagerat, acesta a insistat că afirmația sa nu este deloc una exagerată. Federația Irakiană de Fotbal s-a delimitat categoric de declarațiile oficialului. Purtătorul de cuvânt Ahmed Al-Falluji a calificat amenințarea drept abominabilă și a cerut ca împotriva persoanei responsabile să fie luate imediat măsuri legale.

Oday Al Rubaie, a memeber of Iraqi club Al Shorta’s management board, calls for Montader Madjed’s EXECUTION after he rejected a call up from the Iraq national team #montadermadjed #iraq #منتظر_ماجد #عدي_الربيعي #العراق https://t.co/Ae15eqzLM7 — Smashi Sports (@SmashiSports)

Montader Madjed a luat o decizie radicală! Nu mai vrea să joace pentru Irak

Reacțiile ostile au avut un efect puternic asupra tânărului fotbalist. Într-o declarație acordată publicației suedeze Sportbladet, preluată ulterior și de Sveriges Radio, Madjed a transmis că nu va mai reprezenta naționala Irakului. „Nu voi mai juca pentru Irak după tot ce s-a întâmplat. S-au întâmplat prea multe lucruri și am primit foarte multă ură. Cred că este mai bine pentru mine așa”, a explicat jucătorul.

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Madjed s-a născut în și are dublă cetățenie, suedeză și irakiană. A trecut prin reprezentativele de juniori ale Suediei, însă în 2023 a ales să joace pentru Irak. Debutul la prima reprezentativă a venit în 2024, iar până în prezent a strâns patru selecții. Relația sa cu naționala devenise tensionată încă de la începutul anului, după apariția unui videoclip în care persoane din anturajul său ironizau reprezentativa Irakului. Madjed și-a recunoscut greșeala, însă nu a fost inclus în lotul pentru din vara acestui an. Ulterior, Graham Arnold a încercat să-l readucă în echipă, dar fotbalistul a refuzat convocarea.

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Cine este Montader Madjed, fotbalistul aflat în centrul scandalului din Irak

În vârstă de 21 de ani, Montader Madjed este legitimat la Hammarby IF, formație din prima ligă suedeză. Evoluează în compartimentul ofensiv, iar în acest sezon a avut cifre importante pentru echipa din Stockholm: 10 goluri și două pase decisive în 36 de apariții. Tânărul jucător se află astfel într-un moment important al carierei, însă conflictul cu reprezentativa Irakului pare să-i fi închis definitiv drumul către echipa națională. Deocamdată, Madjed a transmis că vrea să se concentreze pe Hammarby și să lase în urmă episodul care a generat un val puternic de reacții în fotbalul internațional.