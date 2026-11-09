Scandal monstru în fotbalul mondial! Un oficial a cerut asasinarea unui internațional, iar jucătorul a luat o decizie radicală. Video

Un caz revoltător a zguduit fotbalul irakian. Montader Madjed, un internațional în vârstă de 21 de ani care evoluează în Suedia, a fost amenințat public cu moartea de către un membru al conducerii clubului Al-Shorta, după ce a refuzat convocarea la echipa națională. Declarațiile au provocat o reacție dură din partea Federației Irakiene de Fotbal, iar fotbalistul a anunțat între timp că nu mai dorește să-și reprezinte țara.
Totul a pornit după ce selecționerul Graham Arnold l-a inclus pe Montader Madjed în planurile pentru următoarea acțiune a naționalei Irakului. Fotbalistul lui Hammarby a refuzat însă să se prezinte la reunirea lotului, explicând că traversează o perioadă complicată și că vrea să se concentreze, deocamdată, asupra carierei sale la echipa de club.
Decizia a stârnit reacții extrem de agresive în Irak. Adi al-Rubaie, membru în conducerea clubului Al-Shorta, a intervenit la postul de televiziune Dijlah și a lansat o amenințare incredibilă la adresa jucătorului: „Oricine nu respectă numele țării mele va fi executat”. Întrebat de moderator dacă nu consideră că a exagerat, acesta a insistat că afirmația sa nu este deloc una exagerată. Federația Irakiană de Fotbal s-a delimitat categoric de declarațiile oficialului. Purtătorul de cuvânt Ahmed Al-Falluji a calificat amenințarea drept abominabilă și a cerut ca împotriva persoanei responsabile să fie luate imediat măsuri legale.
Oday Al Rubaie, a memeber of Iraqi club Al Shorta’s management board, calls for Montader Madjed’s EXECUTION after he rejected a call up from the Iraq national team
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— Smashi Sports (@SmashiSports) November 6, 2026
Reacțiile ostile au avut un efect puternic asupra tânărului fotbalist. Într-o declarație acordată publicației suedeze Sportbladet, preluată ulterior și de Sveriges Radio, Madjed a transmis că nu va mai reprezenta naționala Irakului. „Nu voi mai juca pentru Irak după tot ce s-a întâmplat. S-au întâmplat prea multe lucruri și am primit foarte multă ură. Cred că este mai bine pentru mine așa”, a explicat jucătorul.
Madjed s-a născut în Suedia și are dublă cetățenie, suedeză și irakiană. A trecut prin reprezentativele de juniori ale Suediei, însă în 2023 a ales să joace pentru Irak. Debutul la prima reprezentativă a venit în 2024, iar până în prezent a strâns patru selecții. Relația sa cu naționala devenise tensionată încă de la începutul anului, după apariția unui videoclip în care persoane din anturajul său ironizau reprezentativa Irakului. Madjed și-a recunoscut greșeala, însă nu a fost inclus în lotul pentru Cupa Mondială din vara acestui an. Ulterior, Graham Arnold a încercat să-l readucă în echipă, dar fotbalistul a refuzat convocarea.
În vârstă de 21 de ani, Montader Madjed este legitimat la Hammarby IF, formație din prima ligă suedeză. Evoluează în compartimentul ofensiv, iar în acest sezon a avut cifre importante pentru echipa din Stockholm: 10 goluri și două pase decisive în 36 de apariții. Tânărul jucător se află astfel într-un moment important al carierei, însă conflictul cu reprezentativa Irakului pare să-i fi închis definitiv drumul către echipa națională. Deocamdată, Madjed a transmis că vrea să se concentreze pe Hammarby și să lase în urmă episodul care a generat un val puternic de reacții în fotbalul internațional.