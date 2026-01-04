Scandal monstru în Franța! Fanii se revoltă înainte de PSG – OM: „În 2027 mergem pe Lună?”

ADVERTISEMENT

E război total între fanii fotbalului francez și liga profesionistă. Ediția din 2026 a Supercupei se va juca în Kuweit. Partida dintre PSG și OM se va desfășura la mii de kilometri distanță de Paris sau Marseille, iar suporterii celor două echipe de tradiție boicotează evenimentul.

Scandal în Franța înainte de PSG – OM. Decizia care i-a scos din minți pe suporteri

Supercupa Franței a devenit, în ultimii ani, un produs de export. Ligue de Football Professionnel a mutat competiția pe mai multe continente, cu obiectivul declarat de a crește vizibilitatea fotbalului francez.

În ultimii ani, meciurile din Supercupă s-au jucat în Africa, America de Nord sau Asia, iar partida din 2026 dintre va avea loc în Kuweit, o țară care nu are o prea mare tradiție în fotbal. Decizia a reaprins nemulțumirea suporterilor, mai ales în tabăra alb-albastră.

De partea campioanei Franței, PSG a pregătit un pachet all inclusive pentru fani. Prețul a atras atenția imediat. Aproximativ 800 de euro vor trebui să scoată fanii câștigătoarei Champions League pentru a-și vedea favoriții în Supercupa Franței.

Suporterii OM boicotează meciul din Supercupa Franței

La , reacția a fost categorică. Ultrașii au anunțat că vor boicota meciul și nu acceptă niciun fel de negociere. Conducerea clubului a înțeles poziția fanilor. Ultrașii au afișat un banner la meciul din campionat cu Nantes, ironic la adresa Ligii profesioniste.

„Trophée des Champions 2026 în Kuweit. Pentru 2027, pe Lună”, a fost mesajul afișat pe bannerul ridicat de suporteri. Mesajul aparține grupării South Winners, o facțiune a galeriei celor de la OM.

Antrenorul lui OM, Roberto De Zerbi, a criticat deschis ideea mutării competiției în afara Franței. Italianul a subliniat că o Supercupă ar trebui să se joace în țara respectivă, în fața fanilor cluburilor. Va merge în Kuweit, spune el, pentru că aceasta este obligația sa profesională.

