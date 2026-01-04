Sport

Scandal monstru în Franța! Fanii se revoltă înainte de PSG – OM: „În 2027 mergem pe Lună?”

Suporterii boicotează meciul dintre PSG și OM. Decizia luată de Liga Profesionistă care a declanșat un război total. Ce s-a întâmplat, de fapt. Fanii lui OM, cei mai vehemenți.
Alex Bodnariu
04.01.2026 | 23:20
Scandal monstru in Franta Fanii se revolta inainte de PSG OM In 2027 mergem pe Luna
ULTIMA ORĂ
Scandal în Franța înainte de PSG - OM. Decizia care i-a scos din minți pe suporteri
ADVERTISEMENT

E război total între fanii fotbalului francez și liga profesionistă. Ediția din 2026 a Supercupei se va juca în Kuweit. Partida dintre PSG și OM se va desfășura la mii de kilometri distanță de Paris sau Marseille, iar suporterii celor două echipe de tradiție boicotează evenimentul.

Scandal în Franța înainte de PSG – OM. Decizia care i-a scos din minți pe suporteri

Supercupa Franței a devenit, în ultimii ani, un produs de export. Ligue de Football Professionnel a mutat competiția pe mai multe continente, cu obiectivul declarat de a crește vizibilitatea fotbalului francez.

ADVERTISEMENT

În ultimii ani, meciurile din Supercupă s-au jucat în Africa, America de Nord sau Asia, iar partida din 2026 dintre PSG și Marseille va avea loc în Kuweit, o țară care nu are o prea mare tradiție în fotbal. Decizia a reaprins nemulțumirea suporterilor, mai ales în tabăra alb-albastră.

De partea campioanei Franței, PSG a pregătit un pachet all inclusive pentru fani. Prețul a atras atenția imediat. Aproximativ 800 de euro vor trebui să scoată fanii câștigătoarei Champions League pentru a-și vedea favoriții în Supercupa Franței.

ADVERTISEMENT
Șoferul de autobuz ajuns dictator. Cine este Nicolas Maduro, președintele Venezuelei capturat de...
Digi24.ro
Șoferul de autobuz ajuns dictator. Cine este Nicolas Maduro, președintele Venezuelei capturat de armata lui Trump

Suporterii OM boicotează meciul din Supercupa Franței

La Marseille, reacția a fost categorică. Ultrașii au anunțat că vor boicota meciul și nu acceptă niciun fel de negociere. Conducerea clubului a înțeles poziția fanilor. Ultrașii au afișat un banner la meciul din campionat cu Nantes, ironic la adresa Ligii profesioniste.

ADVERTISEMENT
Radu Paraschivescu a făcut gluma zilei, după capturarea președintelui Nicolas Maduro de către...
Digisport.ro
Radu Paraschivescu a făcut gluma zilei, după capturarea președintelui Nicolas Maduro de către americani

„Trophée des Champions 2026 în Kuweit. Pentru 2027, pe Lună”, a fost mesajul afișat pe bannerul ridicat de suporteri. Mesajul aparține grupării South Winners, o facțiune a galeriei celor de la OM.

Antrenorul lui OM, Roberto De Zerbi, a criticat deschis ideea mutării competiției în afara Franței. Italianul a subliniat că o Supercupă ar trebui să se joace în țara respectivă, în fața fanilor cluburilor. Va merge în Kuweit, spune el, pentru că aceasta este obligația sa profesională.

ADVERTISEMENT

Cupa Africii 2025. Duelul FCSB – Dinamo a fost tranșat de Epassy. Portarul...
Fanatik
Cupa Africii 2025. Duelul FCSB – Dinamo a fost tranșat de Epassy. Portarul „câinilor”, paradă de senzație și calificare în sferturi. Video
Dawa a ieșit din aeroport uitându-se pe tabletă la Africa de Sud –...
Fanatik
Dawa a ieșit din aeroport uitându-se pe tabletă la Africa de Sud – Camerun: „Știu că Ngezana a luat galben!”. Foto exclusiv
Oferta tentantă pe care Ricardo Grigore a refuzat-o înainte să revină în România:...
Fanatik
Oferta tentantă pe care Ricardo Grigore a refuzat-o înainte să revină în România: „Am avut un gol în stomac. Un contract foarte bun”
Tags:
CITEȘTE cele mai bune articole pe Google News! Urmărește FANATIK.RO
Alex Bodnariu
Alex Bodnariu
Alex Bodnariu este redactor pe zona sport la Fanatik. A debutat în jurnalism la Playsport.ro. Înainte să intre în presa, a fost analist sportiv pentru o companie din Londra.
Parteneri
Finanțatorul din SuperLiga care ar fi, de fapt, miliardar în euro. S-ar afla...
iamsport.ro
Finanțatorul din SuperLiga care ar fi, de fapt, miliardar în euro. S-ar afla în top 7 cei mai bogați români
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 116 de pagini de emoții + Calendar Sportiv 2026 + Catalog Champions League CADOU
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la punctele de presă!