Scandal-monstru în Italia! Cinci fotbaliști sunt acuzați că au violat o studentă: „I-am implorat să se oprească!”

Caz fără precedent în Italia, unde cinci fotbaliști au violat o studentă la o petrecere, iar mărturia victimei a făcut înconjurul peninsulei.

Fotbaliștii joacă în Serie C, la Virtus Verona, iar în ianuarie 2020 au abuzat sexual în grup o studentă, după ce au îmbătat-o, iar unul dintre ei a filmat toată scena.

Cazul e cu atât mai șocant, cu cât fata se afla chiar la ea acasă, la o petrecere organizată cu acordul ei, iar totul s-a întâmplat după ce fotbaliștii au îmbătat-o. Tot în Italia, de curând, Robinho, a fost condamnat la nouă ani de închisoare pentru viol, iar cei cinci riscă de asemenea o pedeapsă cel puțin la fel de mare.

Mărturia fetei violate de cei cinci fotbaliști italieni: „Mă simțeam complet neajutorată!”

Clubul Virtus Verona se află în centrul unui scandal uriaș, după ce nu mai puțini de cinci fotbaliști ai echipei sunt anchetați de poliția din „Cizmă” și acuzați de viol. Victima în vârstă de 20 de ani a oferit detalii cutremurătoare și a povestit chinurile la care a fost supusă de cei cinci bărbați, chiar în propria locuință. Ba, mai mult, se pare că fata este chiar colegă de facultate cu unul dintre agresori.

„Nu-mi amintesc deloc cum am ajuns în dormitor, iar în jurul meu erau patru băieți goi de la brâu în jos. În acel moment am strigat «Dar câți naiba sunteți?»”, a povestit studenta în Corriere del Veneto. Am primit pe WhatsApp o invitație la un joc de cărți bahic, pe stomacul gol.

Trei beri de 66 cl, apoi câteva pahare de gin cu lămâîie și a început să mi se facă rău. Mă simțeam complet neajutorată, nu le puteam opune rezistență și când am realizat ce mi se întâmplă i-am implorat să se oprească, La final, m-am dus la baie și am vomitat”, a spus traumatizată fata.

Președinte Lega Pro e șocat: „Niciodată nu mi-am imaginat că se poate întâmpla asemenea poveste oribilă”

Președintele Lega Pro (n.r. Serie C) a fost extrem de afectat de cele întâmplate și a avut un mesaj extrem de clar pentru agresori, dar mai ales pentru opinia publică: „E un caz care mă lasă profund indignat și înfuriat, atât ca om de familie, cât și din postura de conducător sportiv, ce militează pentru respect.

Procesul penal își va urma cursul, dar niciodată nu mi-am imaginat că se poate întâmpla asemenea poveste oribilă”, a declarat în Corriere del Veneto Francesco Ghirelli.

Înainte ca cei cinci să fie acuzați oficial va mai avea loc o audiere. Toți cei cinci fotbaliști au în jur de 20 de ani și nu au alte antecedente de acest fel, dar riscă ani grei de închisoare.

