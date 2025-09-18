Scandal-monstru în Liga 2! Antrenorul a amenințat că se prezintă la meci cu leucoplast la gură: „Sunt atât de fuduli, de încrezuți și de aroganți!”

Continuă problemele de arbitraj în fotbalul românesc. După cel mai recent scandal din SuperLiga, în care nici Liga 2 nu a scăpat de astfel de momente. Erik Lincar, antrenorul lui FC Bihor, nu i-a menajat pe „cavalerii fluierului”.

ADVERTISEMENT

Erik Lincar a făcut scandal în Liga 2 din cauza arbitrajului

FC Bihor a învins Ceahlăul cu 3-0 și a urcat până pe locul 2. Partida însă nu a fost una liniștită, Erik Lincar, antrenorul bihorenilor, fiind eliminat încă din finalul primei reprize.

Ulterior, înaintea jocului cu FC Bacău din etapa a 7-a, antrenorul a comentat episodul petrecut în meciul precedent. Tehnicianul nu a avut milă de brigada care a oficiat partida contra Ceahlăului și i-a contestat pe cei din noua generație.

ADVERTISEMENT

„Nu am zis nimic urât, din punctul meu de vedere!”

„(N.r. – Despre faptul că va conduce echipa din tribună contra FC Bacău) Am mai avut momente în care am fost suspendat, chiar și șapte etape. E o situație destul de alarmantă în fotbalul românesc, în ceea ce privește aroganța arbitrilor, a unora dintre ei, mă refer la ‘central’ și la al patrulea arbitru. Ei iau astfel de decizii, iar aceasta, luată acum, mi se pare cea mai de neînțeles!

Ce a dus la ieșirea mea, recunoscută, poate fi tratată ca metaforă. Poate sună urât, dar nu am înjurat, nu am zis nimic… nu am zis nimic urât, din punctul meu de vedere. Mă așteptam să primesc un avertisment, iar apoi, da, acceptam orice. Doar că ceea ce a dus la momentul respectiv, a fost că din minutul 2, la un out, tușierul spune ‘bate roșul, bate roșul’, eu fiind lângă tușier. A bătut Ceahlăul!

ADVERTISEMENT

„Asta vreau să remarc, aroganța arbitrilor, în special a celor tineri!”

Apoi, ce să vezi, în minutul nu știu care, out pentru noi, la fel, a bătut tot Ceahlăul. Mă deranjează că se interpretează greșit și duelurile. Stahl a căzut lovit fiind de un adversar, iar apoi a lovit un alt jucător, de la Ceahlăul. S-a dat fault pentru Ceahlăul, dar trebuia să ne ducem înapoi, să vedem de ce a căzut Stahl și a lovit alt jucător.

ADVERTISEMENT

Asta vreau să remarc, aroganța arbitrilor, în special a celor tineri. Cred că se poate discuta cu cei mai experimentați, dar în ziua de astăzi sunt atât de fuduli, de încrezuți și de aroganți, încât, de acum, o să îmi pun leucoplast la gură, alb, și și așa voi fi de acum la meciuri, să fie arbitrul mulțumit! Să nu le zică nimeni nimic, că ei sunt perfecți! Cu asta am încheiat și această situație, în care va trebui să îmi găsesc un loc în tribune”, a spus Erik Lincar la conferința de presă premergătoare jocului cu FC Bacău.