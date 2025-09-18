Sport

Scandal-monstru în Liga 2! Antrenorul a amenințat că se prezintă la meci cu leucoplast la gură: „Sunt atât de fuduli, de încrezuți și de aroganți!”

Un nou scandal legat de arbitraj în fotbalul românesc. Ce s-a întâmplat în Liga 2 și cine este tehnicianul care se revoltă.
Mihai Dragomir
18.09.2025 | 07:00
Scandalmonstru in Liga 2 Antrenorul a amenintat ca se prezinta la meci cu leucoplast la gura Sunt atat de fuduli de increzuti si de aroganti
ULTIMA ORĂ
Scandal în Liga 2 din cauza arbitrajului. Cine s-a revoltat. Sursa Foto: Colaj Fanatik.

Continuă problemele de arbitraj în fotbalul românesc. După cel mai recent scandal din SuperLiga, în care Victor Angelescu a luat foc după U Cluj – Rapid, nici Liga 2 nu a scăpat de astfel de momente. Erik Lincar, antrenorul lui FC Bihor, nu i-a menajat pe „cavalerii fluierului”.

ADVERTISEMENT

Erik Lincar a făcut scandal în Liga 2 din cauza arbitrajului

FC Bihor a învins Ceahlăul cu 3-0 în etapa a 6-a din Liga 2 și a urcat până pe locul 2. Partida însă nu a fost una liniștită, Erik Lincar, antrenorul bihorenilor, fiind eliminat încă din finalul primei reprize.

Ulterior, înaintea jocului cu FC Bacău din etapa a 7-a, antrenorul a comentat episodul petrecut în meciul precedent. Tehnicianul nu a avut milă de brigada care a oficiat partida contra Ceahlăului și i-a contestat pe cei din noua generație.

ADVERTISEMENT

„Nu am zis nimic urât, din punctul meu de vedere!”

„(N.r. – Despre faptul că va conduce echipa din tribună contra FC Bacău) Am mai avut momente în care am fost suspendat, chiar și șapte etape. E o situație destul de alarmantă în fotbalul românesc, în ceea ce privește aroganța arbitrilor, a unora dintre ei, mă refer la ‘central’ și la al patrulea arbitru. Ei iau astfel de decizii, iar aceasta, luată acum, mi se pare cea mai de neînțeles!

Ce a dus la ieșirea mea, recunoscută, poate fi tratată ca metaforă. Poate sună urât, dar nu am înjurat, nu am zis nimic… nu am zis nimic urât, din punctul meu de vedere. Mă așteptam să primesc un avertisment, iar apoi, da, acceptam orice. Doar că ceea ce a dus la momentul respectiv, a fost că din minutul 2, la un out, tușierul spune ‘bate roșul, bate roșul’, eu fiind lângă tușier. A bătut Ceahlăul!

ADVERTISEMENT
„Cel mai căutat om” din Europa, fotografiat la Moscova după un transplant de...
Digi24.ro
„Cel mai căutat om” din Europa, fotografiat la Moscova după un transplant de păr. Jan Marsalek ar lucra pentru FSB și a fost în Ucraina

„Asta vreau să remarc, aroganța arbitrilor, în special a celor tineri!”

Apoi, ce să vezi, în minutul nu știu care, out pentru noi, la fel, a bătut tot Ceahlăul. Mă deranjează că se interpretează greșit și duelurile. Stahl a căzut lovit fiind de un adversar, iar apoi a lovit un alt jucător, de la Ceahlăul. S-a dat fault pentru Ceahlăul, dar trebuia să ne ducem înapoi, să vedem de ce a căzut Stahl și a lovit alt jucător.

ADVERTISEMENT
Și-a dat demisia din televiziune ”peste noapte”, după 19 ani, și i-a lăsat...
Digisport.ro
Și-a dat demisia din televiziune ”peste noapte”, după 19 ani, și i-a lăsat pe toți ”mască”! Avea un salariu uriaș

Asta vreau să remarc, aroganța arbitrilor, în special a celor tineri. Cred că se poate discuta cu cei mai experimentați, dar în ziua de astăzi sunt atât de fuduli, de încrezuți și de aroganți, încât, de acum, o să îmi pun leucoplast la gură, alb, și și așa voi fi de acum la meciuri, să fie arbitrul mulțumit! Să nu le zică nimeni nimic, că ei sunt perfecți! Cu asta am încheiat și această situație, în care va trebui să îmi găsesc un loc în tribune”, a spus Erik Lincar la conferința de presă premergătoare jocului cu FC Bacău.

  • 17:00 este ora de la care se va juca FC Bihor – FC Bacău, programat vineri, 19 septembrie
Ce previziune cutremurătoare a avut fiul lui Ilie Dumitrescu înainte de accident. „Nu...
Fanatik
Ce previziune cutremurătoare a avut fiul lui Ilie Dumitrescu înainte de accident. „Nu cred că vrei să ai pe cineva pe conștiință gratuit”
Diego Simeone a răbufnit după ce a fost eliminat dintr-un motiv incredibil în...
Fanatik
Diego Simeone a răbufnit după ce a fost eliminat dintr-un motiv incredibil în Liverpool – Atletico 3-2: „Ei vorbesc despre spectacol, dar fac asta”
„Air Thuram”, super-eroul lui Cristi Chivu în Ajax – Inter 0-2! Presa din...
Fanatik
„Air Thuram”, super-eroul lui Cristi Chivu în Ajax – Inter 0-2! Presa din Italia aplaudă debutul antrenorului român în Champions League: „Anulează înfrângerile din Serie A”
Tags:
CITEȘTE cele mai bune articole pe Google News! Urmărește FANATIK.RO
Mihai Dragomir
Mihai Dragomir
Mihai Dragomir este redactor pe zona de sport la Fanatik. A debutat ca jurnalist la 27 SPORT AS, apoi a făcut parte din echipa celor de la Realitatea Sportivă.
Parteneri
Dinamo poate da lovitura! A pus mâna pe ”noul Otele”
iamsport.ro
Dinamo poate da lovitura! A pus mâna pe ”noul Otele”
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 84 de pagini de emoții
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la punctele de presă!