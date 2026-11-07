Sport

Scandal monstru în Premier League! Atacantul lui Everton a marcat cu mâna, iar VAR-ul nu a intervenit! Video

Dragoș Petrescu
07.11.2026 | 14:26
Scandal monstru in Premier League Atacantul lui Everton a marcat cu mana iar VARul nu a intervenit Video
ULTIMA ORĂ
Thierno Barry a marcat cu mâna în Everton - Coventry (3-1), iar VAR-ul nu a intervenit // FOTO: colaj FANATIK
Haos în Premier League! Everton a câștigat după un gol marcat cu mâna, iar arbitrii din camera VAR au validat reușita controversată!
ADVERTISEMENT

Everton a obținut o victorie cu 3-1 în fața lui Coventry, în meciul care a deschis runda cu numărul #10 în Premier League, dar succesul „caramelelor” de pe Hill Dickinson Stadium a fost umbrit de o fază extrem de controversată. Thierno Barry a marcat golul care le-a adus pe gazde în avantaj, însă reluările au alimentat suspiciunile că atacantul francez s-a folosit de mână pentru a trimite mingea în poartă. Reușita a fost validată, iar decizia arbitrilor a provocat furia lui Frank Lampard și reacții dure în presa engleză.

Scandal uriaș în Premier League! Thierno Barry a marcat cu mâna, iar VAR-ul nu a intervenit!

Coventry a început excelent repriza secundă și a deschis scorul în minutul 52, prin Yann Gboho. Everton a reacționat însă rapid, iar Thierno Barry a restabilit egalitatea în minutul 57, cu o lovitură de cap după centrarea lui Kiernan Dewsbury-Hall.

ADVERTISEMENT

Doar patru minute mai târziu, atacantul francez a lovit din nou. Acesta a trimis mingea în plasă pentru 2-1, însă faza respectivă a devenit imediat un subiect de controversă. Reluările au ridicat semne de întrebare cu privire la o atingere cu mâna înainte ca balonul să ajungă în poartă.

Arbitrii din camera VAR au verificat faza, dar au considerat că imaginile disponibile nu oferă dovezi concludente pentru anularea golului. Astfel, reușita a rămas valabilă, iar Everton a trecut în avantaj. În minutul 81, Barry a oferit și pasa decisivă pentru golul lui Kiernan Dewsbury-Hall, care a stabilit scorul final.

ADVERTISEMENT
Tanczos Barna, după botezul lui Alfred Simonis: „Noi la UDMR nu avem asemenea...
Digi24.ro
Tanczos Barna, după botezul lui Alfred Simonis: „Noi la UDMR nu avem asemenea evenimente. La nunta domnului Kelemen nu au ieșit știri”

Frank Lampard a explodat după deciziile arbitrilor! Ce au scris englezii despre controversă

Antrenorul lui Coventry, Frank Lampard, a fost extrem de nemulțumit la finalul partidei. Tehnicianul a considerat că echipa sa a fost dezavantajată de trei decizii importante: un posibil penalty după un gest al lui James Tarkowski asupra lui Caleb Yirenkyi, o intervenție a lui Vitalii Mykolenko asupra lui Taiwo Awoniyi și, evident, cel de-al doilea gol al lui Barry.

ADVERTISEMENT
Gigi Becali și-a schimbat complet viața
Digisport.ro
Gigi Becali și-a schimbat complet viața

I-am auzit spunând că mingea nu i-a atins mâna, dar a împins-o în poartă cu ultima atingere. VAR-ul este acolo pentru astfel de faze”, a declarat Lampard, potrivit Sky Sports. Antrenorul a recunoscut că nu poate susține că toate cele trei decizii trebuiau obligatoriu întoarse, dar a insistat că măcar una sau două puteau schimba desfășurarea partidei.

ADVERTISEMENT

Și Jamie Redknapp, fostul internațional englez și analist Sky Sports, a considerat că Everton a avut noroc. Acesta a spus că, după ce a analizat repetat imaginile, crede că mingea a atins mâna lui Barry și a deviat ușor traiectoria. Totuși, Redknapp a înțeles de ce VAR-ul nu a intervenit: contactul nu i s-a părut suficient de clar pentru a răsturna decizia luată pe teren.

Everton a urcat pe locul 5 în Premier League după victoria controversată cu Coventry

Dincolo de controversă, Everton a obținut trei puncte importante și a ajuns pe locul cinci în clasamentul Premier League, cel puțin temporar. Thierno Barry a fost omul meciului, cu două goluri și o pasă decisivă, confirmând forma excelentă din acest sezon.

ADVERTISEMENT

De cealaltă parte, Coventry rămâne cu regretul unei partide în care a condus, dar a pierdut după o repriză secundă complicată și mai multe decizii de arbitraj contestate. Echipa pregătită de Frank Lampard se află pe locul 16 și riscă să coboare în clasament în funcție de rezultatele celorlalte meciuri, care se vor disputa sâmbătă și duminică.

Cornel Dinu, necruțător după eșecul lui Dinamo în fața Argeșului!
Fanatik
Cornel Dinu, necruțător după eșecul lui Dinamo în fața Argeșului!
Doliu în fotbalul românesc! Un cunoscut tenor și suporter al FCU Craiova a...
Fanatik
Doliu în fotbalul românesc! Un cunoscut tenor și suporter al FCU Craiova a murit cu o zi înainte de a împlini 57 de ani
Csikszereda – U Cluj 0-0, LIVE în SuperLiga, etapa 15. Lima trimite pe...
Fanatik
Csikszereda – U Cluj 0-0, LIVE în SuperLiga, etapa 15. Lima trimite pe lângă poartă!
Tags:
Dragoș Petrescu
Dragoș Petrescu
Dragoș Petrescu este licențiat în Cibernetică, Statistică și Informatică Economică la ASE și are un Master în Automatică ș i Calculatoare - Politehnica București. E pasionat de fotbal încă de la vârsta de 6 ani, odată cu Campionatul Mondial din Germania (2006)
Parteneri
Transfer spectaculos în SuperLiga! Fostul jucător de la Benfica și de la Gladbach...
iamsport.ro
Transfer spectaculos în SuperLiga! Fostul jucător de la Benfica și de la Gladbach a semnat: ”O să fie titular din start”
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 84 de pagini de emoții + cartea „Cei 33”
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la punctele de presă!