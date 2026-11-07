Scandal monstru în Premier League! Atacantul lui Everton a marcat cu mâna, iar VAR-ul nu a intervenit! Video

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Everton a obținut o victorie cu 3-1 în fața lui Coventry, în meciul care a deschis , dar succesul „caramelelor” de pe Hill Dickinson Stadium a fost umbrit de o fază extrem de controversată. Thierno Barry a marcat golul care le-a adus pe gazde în avantaj, însă reluările au alimentat suspiciunile că atacantul francez s-a folosit de mână pentru a trimite mingea în poartă. Reușita a fost validată, iar decizia arbitrilor a provocat furia lui Frank Lampard și reacții dure în presa engleză.

Scandal uriaș în Premier League! Thierno Barry a marcat cu mâna, iar VAR-ul nu a intervenit!

Coventry a început excelent repriza secundă și a deschis scorul în minutul 52, prin Yann Gboho. Everton a reacționat însă rapid, iar Thierno Barry a restabilit egalitatea în minutul 57, cu o lovitură de cap după centrarea lui Kiernan Dewsbury-Hall.

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Doar patru minute mai târziu, atacantul francez a lovit din nou. Acesta a trimis mingea în plasă pentru 2-1, însă faza respectivă a devenit imediat un subiect de controversă. Reluările au ridicat semne de întrebare cu privire la o atingere cu mâna înainte ca balonul să ajungă în poartă.

Arbitrii din camera VAR au verificat faza, dar au considerat că imaginile disponibile nu oferă dovezi concludente pentru anularea golului. Astfel, reușita a rămas valabilă, iar Everton a trecut în avantaj. În minutul 81, Barry a oferit și pasa decisivă pentru golul lui Kiernan Dewsbury-Hall, care a stabilit scorul final.

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Thierno Barry just ROBBED Coventry in broad daylight 😭 Look at this alternate angle.

He brushes the ball down with his left arm.

CLEAR HANDBALL. But VAR said „no conclusive angle” and gave the goal. How? If you watch ONLY the ball, it looks clean.

If you watch Barry’s ARM, he controls it down like a basketball player. Everton fans will tell you it was not handball.

Coventry fans know they were robbed. Be honest.

Is this a goal or is this daylight robbery?

Everton got away with one again. — Blessing 4 Arsenal (@ArsenalBlessing)

Frank Lampard a explodat după deciziile arbitrilor! Ce au scris englezii despre controversă

Antrenorul lui Coventry, Frank Lampard, a fost extrem de nemulțumit la finalul partidei. Tehnicianul a considerat că echipa sa a fost dezavantajată de trei decizii importante: un posibil penalty după un gest al lui James Tarkowski asupra lui Caleb Yirenkyi, o intervenție a lui Vitalii Mykolenko asupra lui Taiwo Awoniyi și, evident, cel de-al doilea gol al lui Barry.

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„I-am auzit spunând că mingea nu i-a atins mâna, dar a împins-o în poartă cu ultima atingere. VAR-ul este acolo pentru astfel de faze”, a declarat Lampard, potrivit Sky Sports. Antrenorul a recunoscut că nu poate susține că toate cele trei decizii trebuiau obligatoriu întoarse, dar a insistat că măcar una sau două puteau schimba desfășurarea partidei.

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Și Jamie Redknapp, fostul internațional englez și analist Sky Sports, a considerat că Everton a avut noroc. Acesta a spus că, după ce a analizat repetat imaginile, crede că mingea a atins mâna lui Barry și a deviat ușor traiectoria. Totuși, Redknapp a înțeles de ce VAR-ul nu a intervenit: contactul nu i s-a părut suficient de clar pentru a răsturna decizia luată pe teren.

Everton a urcat pe locul 5 în Premier League după victoria controversată cu Coventry

Dincolo de controversă, Everton a obținut trei puncte importante și a ajuns pe locul cinci în clasamentul , cel puțin temporar. Thierno Barry a fost omul meciului, cu două goluri și o pasă decisivă, confirmând forma excelentă din acest sezon.

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De cealaltă parte, Coventry rămâne cu regretul unei partide în care a condus, dar a pierdut după o repriză secundă complicată și mai multe decizii de arbitraj contestate. Echipa pregătită de Frank Lampard se află pe locul 16 și riscă să coboare în clasament în funcție de rezultatele celorlalte meciuri, care se vor disputa sâmbătă și duminică.