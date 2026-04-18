Scandal monstru în Premier League! Patronul lui Chelsea câștigă o avere făcând speculă cu bilete. Protest înaintea derby-ului cu Manchester United. Video

Chelsea s-au calificat în semifinalele FA Cup, acolo unde va da piept cu Leeds United. Meciul va avea loc pe 26 aprilie, pe Wembley, în timp ce cealaltă semifinală le va aduce față în față pe Manchester City și Southampton, cu o zi mai devreme, pe același stadion. Această partidă din penultimul act al competiției i-a poziționat însă pe londonezi în centrul unui scandal uriaș în , iar principalul vinovat este nimeni altul decât Todd Boehly, patronul echipei, care este acuzat de fanii „albaștrilor” că face speculă cu bilete.

Patronul lui Chelsea face o grămadă de bani din speculă cu bilete la meciurile echipei! Fanii au reacționat vehement

Dacă celelalte trei pretendente la trofeu și-au pus din timp biletele la vânzare pe canalele oficiale, Chelsea a întârziat inexplicabil procesul, acestea fiind lansate abia pe data de 17 aprilie. Totuși, suporterii londonezi au descoperit în cele din urmă că, de fapt, ticketele pentru meciul cu fuseseră deja puse la dispoziție pe platforma Vivid Seats, unde Boehly este acționar minoritar, iar vânzarea lor se făcea la suprapreț.

Situația a atras rapid atenția fanilor din Anglia, mai ales în contextul în care celelalte trei cluburi implicate în competiție încheiaseră deja procesul de vânzare a biletelor încă din 15 aprilie. La acel moment, Chelsea era singura echipă care nici măcar nu începuse să listeze ticketele pe platformele oficiale din mediul online, deși mai erau doar 11 zile până la meciul cu Leeds. În cele din urmă au făcut-o vineri, 16 aprilie, iar prețurile sunt următoarele:

Nivelul 2 Premium – 130 / 150 de lire sterline;

Niveul 2 – 110 / 120 de lire sterline;

Categoria 1 – 80 / 90 de lire sterline;

Categoria 2 – 60 / 70 de lire sterline;

Categoria 3 – 35 / 45 de lire sterline;

Categoria 4 – 20 / 30 de lire sterline.

Dacă ar fi să ne raportăm doar la aceste prețuri oficiale, ele sunt în aceeași notă cu cele solicitate de Manchester City, Leeds și Southampton. Problema a apărut însă la „scorurile” uriașe la care erau listate ticketele pe platforma lui Boehly, Vivid Seats. Acolo, cel mai ieftin bilet costa 148 de lire, adică cât valorează cel mai scump bilet oficial, iar cel mai scump ajungea la nu mai puțin de 1705 lire. Așadar, de aproape 12 ori mai scump. Fanii au reacționat pe rețelele de socializare și forumurile dedicate clubului, mulți dintre ei acuzând conducerea de lipsă de transparență: „Este inacceptabil ca biletele să ajungă mai întâi pe site-uri de revânzare, în loc să fie oferite membrilor loiali”. Alți suporteri au mers și mai departe, susținând că acest gen mercantil de abordare „subminează complet relația dintre club și fani”.

Todd Boehly este figura centrală a consorțiului BlueCo, grupul care a preluat-o pe Chelsea în 2022, după plecarea lui Roman Abramovich. BlueCo este format din investitori puternici precum Clearlake Capital, Mark Walter și Hansjörg Wyss. Deși Boehly este imaginea publică a proiectului și președinte al clubului, Clearlake Capital deține pachetul majoritar în cadrul consorțiului.

Strategia acestui grup nu s-a limitat însă la achiziționarea unui singur club. În 2023, BlueCo a cumpărat și formația franceză RC Strasbourg, într-o mișcare care marchează modelul de „multi-club ownership”, similar cu cel folosit de marile imperii din fotbalul european. Tranzacția, estimată la aproximativ 75 de milioane de euro, a oferit consorțiului control aproape total asupra clubului din Ligue 1.

Scopul acestui sistem este unul clar: dezvoltarea jucătorilor și transferul lor mai facil între echipele din același grup. În practică, Strasbourg funcționează ca un club-satelit pentru Chelsea, unde tinerii jucători pot fi formați și apoi integrați pe Stamford Bridge. Totuși, această strategie a fost intens criticată, mai ales de fanii francezi, care acuză că echipa lor a devenit un „feeder club” pentru londonezi.

Primii care au acționat semnificativ au fost însă suporterii lui Chelsea, deranjați fiind de modul haotic în care este condus clubul. Aceștia au organizat un protest împotriva conducerii BlueCo chiar înaintea marelui derby de pe Stamford Bridge cu Manchester United, un duel din runda cu numărul #33 din Premier League. Sute de fani au fost prezenți.

Hundreds of supporters protesting BlueCo

FA Cup, singurul trofeu rămas „în picioare” pentru Chelsea în acest sezon

De când Boehly a preluat-o pe Chelsea, clubul de pe Stamford Bridge și-a trecut în palmares doar două titluri, ambele fiind cucerite pe plan internațional: UEFA Conference League (2024/2025) și Campionatul Mondial al Cluburilor (2025). În actuala stagiune însă, gruparea londoneză are șansa de a-și adăuga în vitrină și primul trofeu intern sub comanda noului bord, și anume FA Cup, competiție pe care Chelsea a cucerit-o de 8 ori în istorie, ultimul succes datând din 2018.

Londonezii mai au însă și altă miza importantă pentru acest sfârșit de campanie, și anume obținerea unui loc de Liga Campionilor. În prezent, trupa lui Liam Rosenior se află pe locul 6 în clasamentul din Premier League, la patru lungimi distanță de Liverpool, ocupanta poziției a 5-a, ultima care asigura prezența în următoarea ediție a celei mai importante competiții intercluburi din Europa. Până în acest punct al sezonului, formația de pe Stamford Bridge a ratat două obiective importante: Cupa Ligii Angliei (eliminată de Arsenal în semifinale) și UCL (eliminată de PSG în optimi).