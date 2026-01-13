Scandal monstru în Turcia, cu Alex Maxim în prim-plan! Românul și-a ținut cu greu antrenorul să nu-l bată pe arbitru. Video

ADVERTISEMENT

Burak Yilmaz, antrenorul lui , a fost foarte aproape să-l bată pe arbitru la meciul pe care echipa sa l-a jucat în Cupa Turciei contra celor de la Kocaelispor, terminat în cele din urmă cu victoria gazdelor, 1-0.

Antrenorul lui Deian Sorescu și Alexandru Maxim a fost aproape să-l bată pe arbitru! Imaginile virale din Turcia

Tehnicianul turc și-a pierdut cumpătul după mai multe decizii ale centralului pe care le-a considerat eronate, inclusiv o eliminare a jucătorului său, Sanuc, în minutul 12. Fostul atacant a fost foarte aproape să-i aplice o corecție fizică arbitrului și imaginile cu acesta au devenit rapid virale pe rețelele sociale.

ADVERTISEMENT

Burak Yilmaz i-a reproșat violent arbitrului deciziile luate și mai rău s-a enervat când acesta a venit să discute cu el. , care este căpitan la Gaziantep, a fost nevoit să-l țină pe antrenorul său pentru ca lucrurile să nu ajungă la un nivel nedorit, în care să existe inclusiv contact fizic ce se putea lăsa cu urmări grave pentru trupa gazdă.

Burak Yılmaz’ın kendisine kırmızı kart gösteren hakeme verdiği tepki: — BPT (@bpthaber)

ADVERTISEMENT

Burak Yilmaz este o veche cunoștință a celor de la CFR Cluj. Cum a executat-o pe trupa din Gruia

Burak Yilmaz a fost unul dintre cei mai buni atacanți turci din ultimii 20 de ani, iar acesta a avut cele mai bune evoluții la Galatasaray. A evoluat inclusiv contra celor de la CFR Cluj, în grupele Champions League, și a făcut un meci de poveste în confruntarea din Gruia, pe care practic a decis-o de unul singur.

ADVERTISEMENT

Atacantul a marcat de 3 ori și a anulat golul lui Sougou, iar Galatasaray s-a impus contra CFR-ului cu 3-1, rezultat care în final s-a dovedit decisiv în clasamentul final al grupei. Atât echipa din România, cât și cea din Turcia au terminat cu 10 puncte, dar formația la care Hagi a scris istorie s-a calificat datorită rezultatelor directe mai bune, după ce turul fusese terminat la egalitate, 1-1.

Final de carieră tragic pentru Burak Yilmaz la naționala Turciei

Burak Yılmaz a avut o carieră internațională impresionantă în tricoul naționalei Turciei, debutând pe 12 aprilie 2006 într-un meci amical împotriva Azerbaidjanului, sub comanda selecționerului Fatih Terim. De-a lungul a 16 ani, acesta a adunat 77 de selecții și a marcat 31 de goluri, clasându-se ca al doilea cel mai prolific marcator din istoria naționalei turce, după Hakan Şükür. În această perioadă a fost prezent și la două turnee finale importante, UEFA Euro 2016 și UEFA Euro 2020, contribuind constant în campaniile de calificare și meciurile decisive ale Turciei.

ADVERTISEMENT

Cariera sa la echipa națională s-a încheiat dramatic pe 24 martie 2022, în meciul de baraj pentru Cupa Mondială împotriva Portugaliei. Yılmaz a reușit să înscrie golul care a redus din diferență, dar a ratat un penalty crucial în minutul 85, șutând peste bară o șansă uriașă de a aduce egalarea pentru Turcia într-un moment decisiv al partidei, care s-a terminat cu 3-1 pentru Portugalia. În urma acelui meci, el a anunțat retragerea din fotbalul internațional.