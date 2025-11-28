Scandal monstru înainte de Dinamo – Oțelul Galați! Acuzații grave la adresa clubului din „Ștefan cel Mare”

ADVERTISEMENT

Bucureștenii au remizat în ultima rundă, 1-1, la Botoșani, iar acum sunt în fața unui alt test greu, împotriva echipei pregătite de Laszlo Balint.

Tensiuni înainte de meciul dintre Dinamo și Oțelul

Asistența nu este așteptată să fie una foarte numeroasă, mai ales că a venit și frigul în București, iar aproximativ 10.000 de spectatori sunt preconizați. Dintre aceștia, câteva sute ar trebui să fie susținători ai Oțelului, însă există un scandal izbucnit în ultimele ore. Cei de la Oțelul au dat un comunicat și condamnă decizia luată de Dinamo, aceea de a permite în sectorul oaspeților accesul numai al oamenilor cu buletin de Galați.

„SC Oțelul Galați condamnă decizia clubului Dinamo București, prin care accesul suporterilor noștri în sectorul oaspete al Arenei Naționale este condiționat de domiciliul înscris în actul de identitate.

Această măsură reprezintă o practică abuzivă, discriminatorie și profund nejustificată, incompatibilă cu normele și spiritul fotbalului modern. Filtrarea spectatorilor pe criteriul domiciliului amintește mai degrabă de metode administrative securiste, nicidecum de procedurile unei organizații sportive din anul 2025.

Situația este cu atât mai gravă cu cât același tip de restricție a fost aplicat și la meciul precedent disputat de echipa noastră la București, ceea ce arată un tipar de comportament îngrijorător față de suporterii Oțelului Galați. Din păcate, prin astfel de decizii, Dinamo demonstrează din nou că nu se poate desprinde de propriul trecut obscur și continuă să repete aceleași metehne și atitudini opace, care nu își mai au locul într-un fotbal profesionist”, au scris cei de la Oțelul.

Oțelul face plângere la CNCD, FRF și LPF după decizia luată de Dinamo

Gălățenii anunță că s-au adresat forurilor competente pentru a lua măsuri împotriva .

„În loc să adopte standarde moderne, se revine la reflexe vechi, care pun bariere artificiale și tensionează inutil atmosfera sportivă. Prin această decizie, suporterii echipei noastre, fie că locuiesc în alte județe, sunt excluși arbitrar, deși apartenența la Oțelul nu este definită de o adresă din buletin, ci de loialitate și pasiune.

În fața acestor abuzuri repetate, SC Oțelul Galați a întreprins toate demersurile legale și regulamentare necesare: sesizări oficiale către FRF și LPF, plângere depusă la Consiliul Național pentru Combaterea Discriminării (CNCD), solicitând investigarea de urgență a acestor practici și luarea măsurilor care se impun.

Totodată, solicităm ridicarea de urgență a acestei dispoziții discriminatorii. În caz contrar, clubul Dinamo București își va asuma consecințele legale și regulamentare pe care instituțiile competente le vor dispune. Facem un apel ferm către toți suporterii Oțelului Galați: veniți la meci, susțineți echipa, indiferent de domiciliul pe care îl aveți! Oțelul este o familie unită, iar nicio măsură abuzivă nu va reuși să ne divizeze.

SC Oțelul Galați rămâne ferm alături de toți suporterii săi, indiferent de orașul, județul sau țara în care locuiesc. Nu vom accepta nicio măsură care încearcă să ne intimideze sau marginalizeze familia roș-alb-albastră. Oțelul este o comunitate unită. Iar această comunitate nu poate fi împărțită după niciun criteriu discriminator”, au scris cei de la Oțelul Galați într-un comunicat de presă.

Problemă cu repetiție la partida dintre Dinamo și Oțelul

Această speță a adus discuții și la ultimul meci în care Dinamo a fost formație gazdă. Atunci, confruntarea ce a avut loc pe Arcul de Triumf a permis accesul suporterilor oaspeți doar dacă aveau buletin de Galați. Decizia a fost luată, conform surselor noastre, pentru a preveni eventuale incidente, știindu-se că există o frăție între suporterii de la Petrolul și Oțelul, iar „lupii galbeni” nu au ezitat să vină alături de gălățeni la partidele din București.

Au existat incidente între suporterii și coaliția formată din Oțelul și Petrolul, la un meci din liga secundă, disputat la Clinceni. Atunci a fost un conflict fizic între suporteri, pe care forțele de ordine l-au stopat cu greu, după câteva minute de acțiune a ultrașilor.