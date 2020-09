Scandal monstru într-o comună din Sibiu. Asfaltul din centrul satului se rupe ca pâinea caldă. Video

Doi candidați la primăria din Brateiu, județul Sibiu, se războiesc prin presă, în plină campanie electorală.

Actualul primar îl acuză de distrugere de bunuri pe un candidat la primărie, după ce acesta a smuls cu mâna bucăți de astfalt din mijlocul satului.

Contracandidatul dorea să demonstreze că rivalul său făcuse o treabă de mântuială din postura de primar în ultimii ani.

Scandal într-o comună din Sibiu, unde asfaltul se rupe ca pâinea caldă

Drumul ar fi fost prost executat, conform candidatului la primăria Brateiu. Cu toate acestea, primarul îl acuză pe rival că a filmat în momentul în care asfaltul era proaspăt turnat.

Asfaltarea drumului către satul Buzd a fost realizată în prima parte a lunii septembrie. Candidatul USR PLUS la primăria comunei îl acuză pe actualul primar că drumul nu a fost făcut așa cum trebuie.

Concret, candidatul USR susține că sub drumul asfaltat nu a fost așternut un strat de piatră spartă, de care să fie legat asfaltul de uzură.

„Sunt niște bani pierduți, fără amorsă, fără piatră spartă… Tot drumul este făcut așa. E o mâzgăleală, una care a mai fost făcută și în anii trecuți”, acuză Constantin Bălan, conform Turnul Sfatului.

Lucrarea a valorat 2.7 milioane de lei fără TVA și a fost realizată de o firmă din Sibiu prin fonduri alocate prin Programul național de dezvoltare locală.

În replică, Elena Marian, primarul PNL al localității, îl acuză pe rivalul din USR că minte și a încercat să dovedească că drumul a fost asfaltat ca la carte.

„Primarul nu e nici inginer constructor, nici proiectant. Lucrez cu o echipă, nu mă sustrag de la răspundere, dar cu toții semnăm și ne asumăm partea lui. Acesta este un proiect finanțat prin PNDL de către Guvernul României: avem constructor, avem diriginte de șantier, avem consultant. Drumul acela este în lucru, lucrarea nu este finalizată sau recepționată și nici achitată. Eu am fost ieri cu 20 de oameni, dar mâine mă duc cu 200. Și încercăm cu răngi, cu lopeți, cu ce se poate să ridicăm asfaltul acela. Și vă spun că nu se va ridica. Explicația mea, ca nespecialist, pentru acea filmare: după ce acel asfalt a fost turnat, cu o lopată sau ceva a dezlipit stratul așternut pe drum, după care a realizat filmarea intervenind cu mâna. Noi, acum când am fost pe acolo, nu puteai să ridici nimic, asfaltul s-a întărit. Oricum, eu am chemat și specialiștii, de la care aștept un punct de vedere în scris. Asfaltul nu este așternut direct pe pământ, ci peste un strat de piatră spartă, concasată, peste care a trecut cilindrul compactor”, s-a plâns Elena Marian.

Mai mult, contracandidatul USR a fost acuzat de distrugere de bunuri și a fost amenințat, voalat, cu judecata.