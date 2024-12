Scandal monstru între Octavia Geamănu și Alina Pușcaș. FANATIK a aflat ce se află în spatele circului din online

Octavia Geamănu și Alina Pușcaș, prezentatoarea Te cunosc de undeva de la Antena 1, sunt la cuțite. În ultimele ore, a început un adevărat război între cele două vedete. FANATIK dezvăluie ce s-ar afla în spatele circului de pe Instagram.

Scandal uriaș între Octavia Geamănu și Alina Pușcaș

Răfuiala a început, oficial, de la o postare a Octaviei în care avertiza că a Alinei Pușcaș ar fi fost ținta hackerilor. 1 a ieșit, apoi, și a spus că este o știre falsă, iar de aici a început nebunia. Spunem OFICIAL, căci animozitățile nu ar fi de ieri, de azi.

Înainte de a prezenta informațiile intrate în posesia FANATIK, e bine să trecem în revistă tot tărăboiul creat. Cum a evoluat disensiunea dintre cele două în timp de doar câteva ore?

„Dacă o cunoaște cineva, de undeva, pe Alina Pușcaș, de la Antena 1 (încă, poate, nu știu, pentru că nu mă uit), vă rog să o anunțați că eu cred că cineva i-a spart contul de Instagram. Acel hacker trimite mesaje care conțin cuvântul dictator”, a scris, ironic, Octavia pe Facebook.

Alina Pușcaș de la TCDU susține că i-a dat haine Octaviei, după ce fosta vedetă de la Antena 1 a declarat că nu se cunosc

Atât i-a trebuit Alinei Pușcaș să iasă în față, dând o replică fostei sale colege de televiziune. În urma răspunsului dat de prezentatoare, Octavia a revenit, tot pe aceeași rețea de socializare, pentru a o ataca atât pe ea cât și postul din care a plecat în urmă cu câțiva ani, cu mare tam-tam.

„Nu am experimentat niciodată o situație atât de neplăcută, dar Alina Pușcaș a oferit acest prim moment. Rog PR-ul Antenei să gestioneze situația, pentru că ceea ce se întâmplă acum este greu de înțeles. Am explicat clar contextul în clipul anterior. Primesc screen-shot-uri pe Whatsapp de pe contul ei. Vreau să subliniez că nu suntem prietene. Nu o urmăresc. Nu am fost niciodată interesată de activitatea ei”, a scris Geamănu.

Se pare că totul a pornit, între cele două, de la situația politică fierbinte de la noi. Alina Pușcaș a purtat o conversație cu Octavia Geamănu în care i-a explicat că unul dintre se poate transforma în dictator. A venit în față cu prerogativele șefului statului, stipulate în Constituție, în care se arată că are destul de multe atribuții. Nu e, așa cum unii cred, lipsit de orice putere.

Ce a aflat FANATIK. De ce ar fi supărată Octavia Geamănu

Octavia i-a răspuns, ulterior, ironic, spunând că la știri informația trebuie verificată din trei surse, că nu e ca la un show de divertisment. De aici s-a ajuns și mai departe. Alina s-a simțit lezată de faptul că Octavia a zis că nu o cunoștea deloc. A încercat să demonstreze contrariul. Alina a zis că i-a oferit, acum ceva ani, niște ”hăinuțe” cu care Geamănu a apărut la pupitrul Observatorului.

Într-o altă replică, Octavia a ținut să noteze că nu primește nimic moca, că tot ce are e plătit cu banii ei, făcând referire la Alina Pușcaș care primește anumite produse pe care le și promovează.

Conform informațiilor FANATIK, motivul rivalității dintre Octavia Geamănu și Alina Pușcaș nu s-ar fi născut de la dezbaterea privind chestiuni de ordin constituțional. Se pare că Octavia s-a simțit destul de lezată de faptul că figurile feminine de la Antena 1 nu i-au luat partea atunci când aceasta a plecat cu scandal de pe post. Nu a existat, practic, vreo solidaritate cu ea, chiar și în spatele camerelor de luat vederi. Fapt pentru care, azi, Octavia pare că profită de orice situație pentru a mai înfige un pic cuțitul în rană.