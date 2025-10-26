Scandal monstru între Ștefan Baiaram și fani după Metaloglobus – Universitatea Craiova 0-0. Ce i-au strigat suporterii și de la ce a pornit totul. Video

ADVERTISEMENT

Universitatea Craiova nu trece prin cea mai bună perioadă în acest moment, după ce începutul bun de sezon a aprins speranța unui titlu în Bănie după foarte mulți ani. Remiza de la Clinceni a fost picătura ce a umplut paharul fanilor craioveni, iar nervii au fost revărsați asupra lui Ștefan Baiaram, dar și a altor jucători și persoane din staff.

Haos la Universitatea Craiova! Ștefan Baiaram, jignit de proprii fani. Ce s-a întâmplat după remiza cu Metaloglobus

U deși oltenii au avut nenumărate ocazii să înscrie și să termine meciul cu o victorie. La finalul partidei, fanii s-au supărat după ce Nicușor Bancu nu și-a dorit să vină în fața galeriei după un nou semi-eșec. Suporterii s-au înfuriat, iar ținta numărul unu a fost

Atacantul oltenilor a fost înjurat și asaltat cu jigniri rasiale de proprii fani. Mirel Rădoi a intervenit pentru a încerca să medieze scandalul, împreună cu mai mulți oameni din staff, printre care și Mario Felgueiras, directorul sportiv. Unul dintre oamenii din staff i-a enervat și mai tare pe fani, iar mai mulți suporteri din primul rând au vrut să sară la bataie, însă situația s-a aplanat.

Scandal între jucători și suporteri

Știre în curs de actualizare…