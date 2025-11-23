Scandal monstru! Irina Deleanu a răbufnit după întâlnirea cu părinții tinerelor sportive: „O mahala imensă!”

ADVERTISEMENT

Irina Deleanu, președintele Federației Române de Gimnastică Ritmică, s-a arătat revoltată după întâlnirea avută cu membrii ANS și cu mai mulți părinți ai sportivelor de la Sportul Studențesc.

Ce s-a întâmplat, de fapt

Menționăm faptul că în urmă cu o lună de zile, Federația Română de Gimnastică Ritmică a primit o veste proastă din partea Agenției Naționale pentru Sport. Mai exact, s-a decis tăierea finanțării până la rezolvarea problemelor.

”Problemele” au apărut după ce antrenoarea Alexandra Piscupescu de la Sportul Studențesc a fost acuzată că ar fi abuzat fizic și verbal mai multe sportivi. Mai departe, câțiva părinți au depus plângeri și a fost demarată și o anchetă.

Ulterior, Sportul Studențesc a trimis o notificare pentru întreruperea activității. Fără să trimită însă o nouă notificare către FRGR, activitatea a fost reluată. Totuși, în lipsa unei hotărâri oficiale nu le-a fost permis celor de la Sportul să concureze la Campionatul Național de junioare, din luna octombrie.

Irina Deleanu, despre întâlnirea cu părinții tinerelor sportive

Irina Deleanu i-a solicitat clubului suspendarea antrenoarei Alexandra Piscupescu, măcar până la finalizarea anchetei. Mai departe, ANS a fost înștiințat de faptul că sportivele au fost interzise la concurs și a decis suspendarea finanțării, până când războiul intern va fi stins.

A trecut o lună de la această decizie și iată că Irina Deleanu s-a întâlnit cu părinții sportivelor și cu Deși se dorea o discuție corectă, liniștită, iată însă că situația e escaladat. Astfel, rezultatul a fost un adevărat dezastru.

Irina Deleanu a catalogat întâlnirea ca fiind o ”mahala imensă”. Mai mult de atât, acesta susține că unele mămici mai aveau puțin și săreau ”să-i ia gâtul”. Iar asta în ciuda faptului că ea a vrut doar să ajute.

„Ne-am întâlnit cu toții la ANS. Inclusiv o serie de mămici, în frunte cu domnișoara Piscupescu. Pe scurt, întâlnirea a fost un dezastru. O mahala imensă. Mai aveau un pic și săreau peste masă să-mi ia gâtul. Pe motive statutare.

Le-am și explicat în fața celor de la ANS: ‘A dat Sportul o adresă în care anunță că și-a reluat activitatea?’ / ‘Nu poate să dea Sportul’. / ‘Păi, de ce? Cum ne-a dat-o pe cea în care anunța că întrerup activitatea, că s-a suspendat, putea să ne-o dea și pe cea în care se anunță reluarea activității’.

Chiar înainte să plec în Japonia am fost la ANS. Am vrut să-i ajut: ‘Da, sunt de acord cu Sportul. Dați-mi o adresă din care să reiasă că s-a reluat activitatea, ca să pot să facturez vizele și taxele anuale’. Nu aveam cum să le facturez părinților. Eu, federație, trebuia să facturez clubului.

În plus, le-am cerut, și recunosc, să-și schimbe antrenorul. Vedeți bine ce scandal avem cu doamna Camelia Voinea (n.r. – gimnastică artistică). Nu putem să avem un antrenor omologat, aprobat de FRGR, care să însoțească minori, când acest antrenor are plângere penală din partea FRGR și plângere la poliție din partea Sportului Studențesc”, a povestit aceasta.

Cum au reacționat părinții gimnastelor

În cadrul discuțiilor practic nicio problemă nu a fost rezolvată, spune Irina Deleanu. Iar asta în ciuda faptului că a fost explicată cât se poate de clar situația, dar și soluțiile care au fost pe masă.

„Totul a rămas în pom. Le-am spus despre situația cu Festivalul Național de Ansambluri, de peste 10 zile, și au propus o dublă legitimare. Le-am spus ok. ‘Da, dar costă 500 de lei fiecare legitimare’.

Și atunci avocatul meu a propus: ‘Printr-o hotărâre de Comitet Executiv, dacă sunteți de acord doamnă președintă, să-i scutiți de această plată’. Și am fost de acord: ‘Da, o să supun propunerea spre aprobare în Comitetul Executiv’. Noi am propus ceva. Nu li se îngrădește niciun drept. Probabil la anul se va face trecerea de la Sportul la Dinamo sau dubla legitimare”, a povestit Irina Deleanu pentru .

La polul opus însă, părinții sportivelor de la au oferit o replică. Mai exact, acești au acuzat-o pe Irina Deleanu că minte. Totodată, sursa citată precizează că ar fi fost vorba nu doar despre niște afirmații false ci ”și jignitoare la adresa părinților și a ANS”.