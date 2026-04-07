Gabi Tamaș a terorizat echipa Survivor: bătăi, amenințări și o decizie controversată luată de producătorii show-ului

Scandal de proporții în culisele show-ului Survivor România! Informații incendiare ies la suprafață și zguduie din temelii imaginea producției difuzată de Antena 1. Potrivit dezvăluirilor făcute de Viperele Vesele, ceea ce a făcut Gabi Tamaș depășește orice imaginație, căci el este protagonistul unui episod extrem de controversat care a avut loc în spatele camerelor de filmat.

Scandal uriaș la Antena 1! Gabi Tamaș a terorizat echipa Survivor: bătăi, înjurături și amenințări incredibile

Totul ar fi pornit pe 1 aprilie, la un reward organizat în Punta Cana, într-un celebru club din zonă. s-a aflat și fostul internațional Gabriel Tamaș, iar seara s-a transformat rapid într-un coșmar pentru . „Nu a fost doar „un incident”, ci un derapaj grav, întins pe ore întregi, în care violența a fost reală, victimele multiple și reacția oficială, inexistentă”,

Sursele descriu un scenariu halucinant: aflat într-o stare avansată de ebrietate, Tamaș ar fi refuzat să plece din locație, deși toți ceilalți concurenți se retrăseseră deja. Motivul? Voia să continue petrecerea. De aici, situația ar fi degenerat complet. Timp de aproape două ore, tensiunea ar fi crescut constant, iar momentul culminant ar fi fost unul șocant: „Momentul culminant a fost atunci când l-a lovit cu pumnul în față pe Baris, directorul de imagine […] Un gest violent, clar, fără nicio justificare”. Episodul vine după un alt scandal, în care .

Fostul fotbalist, comportament șocant în jungla dominicană

Dar nu s-ar fi oprit aici. Conform aceleiași surse, nu mai puțin de 7-8 membri ai echipei ar fi fost agresați fizic sau verbal. Șocante sunt și amenințările pe care Tamaș le-ar fi făcut la adresa unor femei din producție cărora, la nervi, le-ar fi zis că dacă le prinde în țară le va abuza. Drumul spre tabără, de la clubul unde s-a încins atmosfera, nu a fost unul liniștit, notează aceeași pagină de Instagram.

„Timp de aproximativ o oră […] Tamaș a continuat scandalul […] a înjurat constant […] mergând până la a aduce injurii și amenințări inclusiv la adresa familiilor acestora”, mai transmit Viperele Vesele. Atmosfera ar fi fost una de teroare, în care nimeni nu a fost ocolit de furia fostului fotbalist. Ajunși în parcare, conflictul ar fi reizbucnit.

Tamaș a sărit să o lovească pe producătoarea de la Acun Medya

„Și nici măcar aici nu s-a terminat spectacolul oferit de Tamaș. Ajunși în parcare, unde îi așteptau producătorul Antena TV Group Vladimir Dembinski, producătoarea Acun Medya Deniz, dar și alți membri ai echipei de producție, tensiunea a reizbucnit. Tamaș s-a îndreptat agresiv spre Deniz și a încercat să o lovească, moment în care Vladimir Dembinski a intervenit pentru a o proteja, iar situația a degenerat din nou într-un schimb de îmbrânceli între acesta și Tamaș”, dezvăluie, în continuare, Viperele.

Deși situația pare desprinsă dintr-un film, decizia finală a fost și mai uluitoare. Potrivit Viperele Vesele, producătorul ar fi ales să îl trimită pe Tamaș înapoi în competiție, ca și cum nimic nu s-ar fi întâmplat. Mai mult, comportamentul problematic ar fi continuat, iar un consiliu ar fi fost chiar anulat pentru că acesta era „în stare deplorabilă”.

Gabi Tamaș, tratament preferențial în Dominicană? Faimosul ar primi alcool și țigări pe ascuns

Care e motivul pentru care Tamaș nu a fost descalificat, așadar, în urma acestui scandal peste care niciun producător din lumea asta nu ar trece ușor cu vederea? Cheia e chiar telecomanda telespectatorului. Se pare că Antena 1 nu poate renunța ușor la Tamaș, căci duce toată emisiunea în spate, cu toate că turcii de la Acun Medya s-au săturat de el.

„De fapt, tot acest tratament preferențial, accesul constant la alcool, țigări și mâncare, tolerarea derapajelor, acoperirea incidentelor, are o singură explicație, și anume convingerea personală a lui Vladimir Dembinski că Gabriel Tamaș „face audiență” și că show-ul nu poate exista fără el. O convingere pe care, culmea, nu pare să o mai împărtășească mai nimeni altcineva din întreaga echipă de producție”, explică Viperele.

Tamaș nu a fost, culmea, descalificat, în timp ce Antena 1 promovează lupta împotriva violenței

Ironia situației este uriașă. În timp ce trustul promovează campanii anti-violență, în culise, lucrurile ar sta complet diferit: „În tot acest timp, în spatele camerelor, angajați Antena TV Group și Acun Medya au fost agresați, amenințați și lăsați fără protecție. Iar asta nu mai ține de divertisment, ci de consecințele directe ale unor decizii asumate greșit. Angajați care muncesc zilnic cu teama că oricând pot deveni din nou ținte, oameni care au fost obligați să îndure umilință, violență și intimidare doar pentru că cineva a decis că „așa merge show-ul”. O echipă întreagă lăsată să funcționeze sub presiune și frică, sacrificată în numele unei viziuni toxice și al unui producător care a ales, conștient, să protejeze agresorul în locul celor care duc, de fapt, acest proiect în spate”.

Ce urmează la Survivor după eliminarea lui Ceanu

Viperele vin și cu dezvăluiri despre ce se va întâmpla de acum înainte la Survivor, după eliminarea influencerului Ceanu Zheng. „Așadar, după eliminarea lui Ceanu, deja difuzată, urmează trimiterea în exil a lui Marian Godină. În exil, pe Marian Godină îl va urma Olga. Între cei doi va avea loc un duel, iar Olga va fi eliminată. În săptămâna următoare, duelul dintre Alberto și Lucian se va încheia cu plecarea lui Alberto. Apoi, Patris va intra la duel cu Ramona și Bianca Stoica, iar cea care va părăsi competiția va fi Patris. Urmează duelul dintre Marian Godină și Gabriel Tamaș, duel în urma căruia va fi eliminat Marian Godină, iar apoi va urma duelul dintre Aris și Lucian, în urma căruia Aris va fi eliminat”, adaugă Viperele.