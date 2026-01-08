Scandal monstru la echipa lui Radu Drăgușin! Ce a putut să facă antrenorul Thomas Frank: i se pregătește deja demiterea!

Anul 2026 a început într-un mod dezastruos pentru Tottenham. După două remize dezamăgitoare, 0-0 cu Brentford și 1-1 cu Sunderland, londonezii au cedat dramatic, scor 2-3, pe terenul lui Bournemouth, iar eșecul i-ar putea fi „fatal” antrenorului Thomas Frank. Înainte de meci, tehnicianul și-a băut cafeaua dintr-un pahar cu sigla marii rivale Arsenal, aspect care a provocat furia suporterilor.
Thomas Frank a declarat că nu și-a dat seama că ține în mână un pahar cu sigla lui Arsenal după ce Tottenham a cedat pe terenul lui Bournemouth. „Cu siguranță nu am observat. Cred că e corect să spun că nu câștig toate meciurile, așadar ar fi complet stupid să iau un pahar cu Arsenal. Ei au fost acolo, în vestiar, la precedentul meci disputat aici (n.r. Bournemouth – Arsenal 2-3, pe 3 ianuarie).
E normal. Ia un pahar, dă-mi un espresso. Fac asta înainte de orice meci. E trist că trebuie să fiu întrebat despre asta. Cred că mergem într-o direcție greșită dacă e un motiv de îngrijorare că eu folosesc un pahar cu sigla unui alt club. Bineînțeles, nu aș face asta intenționat. E extrem de stupid”, a spus danezul, conform The Athletic.
Tottenham a deschis scorul pe terenul lui Bournemouth după reușita lui Mathys Tel din minutul 5, însă gazdele au întors scorul înainte de pauză, prin golurile înscrise de Evanilson și Eli Kroupi. Joao Palhinha a egalat în partea secundă, dar ultimul cuvânt a aparținut tot celor de la Bournemouth.
Antoine Semenyo, fotbalist care a refuzat-o pe Tottenham și va semna cu Manchester City, a punctat în minutul 90+5, iar „cireșele” s-au impus cu 3-2. Conform presei din Anglia, conducerea lui Spurs va organiza joi o ședință de criză, un oficial important al clubului dorind ca danezul să fie demis.
Radu Drăgușin a revenit pe gazon în tricoul lui Spurs pe 28 decembrie, după 11 luni de absență, fiind introdus de Thomas Frank spre finalul jocului cu Crystal Palace, pe care Tottenham l-a câștigat cu 1-0. De atunci însă, danezul nu s-a mai bazat pe fundașul român, care a fost lăsat pe bancă la partidele cu Brentford, Sunderland și Bournemouth. Drăgușin ar putea să o părăsească pe Tottenham în această iarnă, după cum a dezvăluit chiar impresarul său, Florin Manea.