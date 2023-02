Scandal monstru la FC U Craiova. Portarul Robert Popa, dialog încins cu Adrian Mititelu: „Mi-a vorbit ca un cămătar” / „E un atac mizerabil!”

Robert Popa este unul dintre tinerii jucători de perspectivă de la FC U Craiova. Portarul în vârstă de 19 ani nu a mai venit la antrenamente de o săptămână, spunând că a fost ameninţat de . Patronul echipei a reacţionat şi a negat acuzaţiile.

Scandal monstru la FC U Craiova. Portarul Robert Popa, dialog încins cu Adrian Mititelu

Pe data de 10 februarie, Robert Popa a fost rezervă la meciul dintre Rapid şi FC U Craiova, scor 1-2. De atunci, internaţionalul de tineret nu s-a mai prezentat la antrenamente şi este dat dispărut de la echipă.

ADVERTISEMENT

Portarul în vârstă de 19 ani a ieşit în spaţiul public şi spune că a lipsit de la antrenamente pentru că se teme pentru integritata lui corporală după ce ar fi fost ameninţat de fiul patronului, Adrian Mititelu Jr.:

Robert Popa: “S-a exprimat cu un ton golănesc. A zis-o așa, ca un cămătar”

“La pauza meciului cu CSU Craiova, când m-am accidentat, a venit Mititelu Jr. Am fost amenințat că sunt cel mai slab portar din istoria Craiovei și s-a exprimat cu un ton golănesc. A zis-o așa, ca un cămătar, că nu o să mai joc niciodată și că mă va face.

ADVERTISEMENT

Iar eu i-am răspuns cu: «Domnul Adiță, nu am greșit și nu am gafat cu nimic , iar echipa cu care am jucat atunci nu era ce mai în formă (ca urmare el le-a reziliat contractul la 90% sau acum nu mai sunt în lot), iar eu nu pot să fac singur diferența».

“Din cauza amenințărilor primite nu mai am curaj să merg la antrenamente”

După acest incident, tatăl meu a avut o discuție cu Adrian senior și el a recunoscut că băiatul lui a venit la mine și că a greșit. Eu doresc să îmi reziliez contractul pe cale amiabilă cu clubul FC Universitatea Craiova, pentru că îmi doresc să mă duc la un club la care pot juca, dacă la Universitatea Craiova nu am loc sau nu am calitatea necesară.

ADVERTISEMENT

Nu vreau să fiu sechestrat sau păstrat împotriva voinței mele și nici nu îmi doresc să consum inutil banii acestui club. Pur și simplu, din cauza amenințărilor primite nu mai am curaj să merg la antrenamente pentru că nu mai am siguranța integrității corporale!”, a spus Robert Popa pentru .

Adrian Mititelu: “Sunt stupefiat de ceea ce poate să spună, o să-l acţionez în instanţă”

Patronul Universităţii Craiova, a reacţionat după acuzele lui Robert Popa şi a declarat că îl va acţiona în instanţă pe tânărul portar:

ADVERTISEMENT

“Tot ce susține Popa reprezintă doar invenții și lucruri neadevărate! Sunt stupefiat de ceea ce poate să spună, el va trebui să probeze toate aceste mizerii, o să-l acționez în instanță pentru calomnie și defăimare!

ADVERTISEMENT

Fiul meu i-a spus în glumă «Popică, nu mai ești în formă deloc!». El a reacționat, că n-are echipă. E ghidonat de tatăl lui. La meciul cu Rapid era negru de supărare că nu era titular.

“E un atac mizerabil, să ne forțeze mâna să joace titular”

A zis că nu mai vine dacă nu e titular asigurat. Tatăl lui voia să îl sun și să îi spun asta. Nu l-am sunat, pentru că nu puteam să îl mint. Nu o să îi dăm drumul, așa cum vrea el.

Nici nu pot să-i garantez postul de titular. E un atac mizerabil, să ne forțeze mâna să joace titular. Nu e obișnuit cu concurența. Aveam de gând să îl folosim pentru că eram conștienți că are nevoie de jocuri pentru a fi în lotul de la Euro U21, dar acum avem șanse la play-off, iar Gurău apără foarte bine și nu putem să îl scoatem din poartă”, a spus Adrian Mititelu pentru .

Robert Popa a început ca titular sezonul la FC U Craiova. A jucat în primele 18 etape din actuala stagiune. A suferit o ruptură musculară, iar locul în poartă a fost luat de Ionuţ Gurău, care a impresionat şi a rămas între buturi şi după revenirea lui Popa.