Scandal monstru la Galați după ce Oțelul nu a mai câștigat din august: „Hai să ne omorâm aici, dacă vrei!”

Tensiunea tot mai mare în lipsa rezultatelor a dus la un conflict între fani și Dorinel Munteanu după meci.

Scandal monstru la Galați după ce Oțelul nu a mai câștigat din august

. Vineri, 8 noiembrie, gălățenii au fost aproape să pună capăt „secetei”, dar golul lui Mitrov a fost anulat iar meciul cu FC Botoșani s-a încheiat cu scorul de 0-0.

Tensiunea de la echipă a dus la un adevărat scandal la finalul partidei. Dorinel Munteanu s-a dus direct la fani, unde a avut un schimb de replici dure cu suporterii Oțelului.

„Hai să ne omorâm aici, dacă vrei”, ar fi strigat unul dintre fanii fostei campioane a României către Dorinel Munteanu în acel moment, informează

„Sunt multe lucruri care se bat cap în cap!”

Dorinel Munteanu a vorbit la final despre meciul contra celor de la FC Botoșani. Antrenorul român a abordat și subiectul rezultatelor, dar și cel legat de nemulțumirea fanilor echipei sale.

„Am intrat mult în polemica acestor suporteri, în cea a celor care susțin această echipă. Nu mă așteptam la mai multă lume, pentru că e frig și suporterii noştri sunt mai comozi.

Unii sunt nemulţumiţi de rezultate, unii consideră că aceste rezultate au venit în urma unor valori ale lotului sau finanțări supraevaluate sau poate nu ştiu eu aceste lucruri. Noi, cu ce avem, încercăm să-i readucem la stadion.

„Acesta e potenţialul nostru la momentul de faţă!”

Am reuşit, în Liga 3, când am promovat în Liga 2, să fie stadionul plin. De atunci, tot mai puţini sunt. Nemulţumirea le-o accept, dar ăsta e potenţialul nostru la momentul de faţă, potenţialul meu ca antrenor ca s-o menţin.

Am început acest retur de campionat regulat cu stângul şi nu voiam aşa. Sunt multe lucruri care se bat cap în cap, dar nu mai vreau să comentez despre suporteri, despre galerie. Dacă doresc să vină la stadion, bine. Dacă nu, noi tot ne facem treaba”, a spus Dorinel Munteanu după Oțelul – FC Botoșani 0-0.

Luni, 11 noiembrie, Oțelul Galați va primi vizita unui adversar de calibru. Dorinel Munteanu și elevii săi vor da piept cu CFR-ul lui Dan Petrescu, echipă ce își dorește la rândul ei maximul de puncte din fiecare meci.