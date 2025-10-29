Scandal monstru la meciul Gloria Bistrița – FCSB din Cupa României Betano! Acuzații grave făcute de Mihai Stoica

ADVERTISEMENT

Președintele Consiliului de Administrație de la clubul roș-albastru a transmis că delegația campioanei României a fost înjurată pe tot parcursul jocului de către două persoane. Mai important decât atât, tot MM a informat și că oamenii respectivi nu erau în principiu doar fani obișnuiți ai echipei gazdă, întrucât ei se aflau în zona tribunei oficiale.

Mihai Stoica a dezvăluit că cei de la FCSB au fost înjurați tot meciul la Bistrița

Cu această ocazie, oficialul de la FCSB a mai transmis și că va face anumite demersuri în sensul identificării respectivilor și, dacă va fi cazul, va veni cu noi informații în acest sens în spațiul public în scurt timp.

„Au fost două persoane care ne-au înjurat non-stop la tribuna oficială. O să mă documentez și o să vin cu detalii”, a spus Mihai Stoica pentru după

Ce a spus Mihai Stoica despre meciul propriu-zis de la Bistrița și despre greșelile de arbitraj

Pe de altă parte, MM a vorbit, în mod evident, și despre meciul propriu-zis și a apreciat că nu au influențat deznodământul partidei de la Bistrița:

„Nu aș zice o victorie chinuită, am avut 2-0 și 2-1 s-a făcut destul de târziu. Nu cred că s-a pus vreodată problema, chiar dacă nu am făcut un joc deosebit. Să vedem ce e cu Miculescu, asta ar fi singura problemă, nu ne dorim, dar a ajuns la spital.

(n.r. Despre problemele de arbitraj) Chiar nu am văzut nicio reluare. Nu cred că… Mie mi s-a părut că l-a călcat pe Șut. Nu prea cred că a avut arbitrajul vreun rol, chiar dacă au fost niște greșeli.

Ne așteaptă o perioadă destul de complicată, a fost primul meci dintr-o perioadă complicată, patru deplasări consecutive, două cu două legate, cantonamente, câteodată nu este extraordinar să fii fotbalist, este extraordinar să fii fotbalist de valoare și să ai rezultate”.

Mihai Stoica, ultimele detalii despre accidentările de la FCSB. Ce se întâmplă cu Risto Radunovic

De asemenea, oficialul campioanei României a mai vorbit și despre problemele de lot de la echipa roș-albastră, în principal cele provocate de accidentări. În plus, a oferit și ultimele detalii despre situația lui Risto Radunovic.

„Noi eram acoperiți pe toate posturile. Dar atâta timp cât ai cinci fundași centrali și îți lipsesc patru, doi de lungă durată. Mihai Popescu ajunsese titular la echipa națională, Dawa era titular la naționala Camerunului.

Chiri (n.r. Vlad Chiricheș), Crețu, la un moment dat Carvajal ajunsese fundaș central la Real Madrid, poate îl foloseam și noi pe Crețu fundaș central.

Risto a avut probleme, anul ăsta au fost foarte multe probleme. Dacă zice cineva că au fost cauzate de pregătirea fizică, să se uite la fiecare accidentare în parte. Au fost accidentări cauzate de atacuri ale adversarului, nu au fost două accidentări la fel, nu au fost probleme musculare, rupturi de ligamente.

Risto are o accidentare care nu se întâmplă prea des și nu știi cum să treci prin ea. E un an greu, dar nu este un an pierdut, încă nu s-a terminat jumătate din sezonul regulat. În play-off se poate întâmpla orice”, a mai spus MM Stoica pentru sursa citată anterior.

Cum a catalogat Mihai Stoica prestația lui Andrei Dăncuș, titular în premieră la FCSB

MM a spus că are așteptări foarte mari de la fundașul central în prezent în vârstă de doar 16 ani și a oferit în acest sens un exemplu concret, respectiv un meci foarte bun făcut de el la nivel de juniori împotriva Franței:

„Dăncuș, dacă vorbim despre ani împliniți, are 16 ani, a jucat cu dezinvoltură. Încă nu este pregătit să joace 90 de minute la seniori, dar cred că ușor-ușor va fi.

Dăncuș a făcut un meci aproape perfect în Franța, egalați în minutul 90. Regula U21 este contra echipelor din fotbalul românesc, se duc în cupele europene și nu folosesc niciun jucător U21. Deci sunt forțate să joace cu echipe mai slabe decât consideră. Nu e normal”.